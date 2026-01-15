Song Hye Kyo xinh nhưng có gì đó không ổn

Trong suốt nhiều năm, Song Hye Kyo luôn gắn liền với hình ảnh mái tóc dài dịu dàng, trở thành dấu ấn quen thuộc của đại minh tinh xứ Hàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục làm mới giao diện bằng mái tóc ngắn cá tính, khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng kiểu tóc này mang đến cho biểu tượng sắc đẹp xứ Hàn diện mạo trẻ trung, hiện đại và mới mẻ hơn. Nữ diễn viên cũng không ngại thử sức với nhiều biến tấu tóc ngắn khác nhau như tóc bob, pixie, thậm chí cả wolfcut khiến công chúng phải trầm trồ. Dù vậy tại một sự kiện mới đây, vẫn tiếp tục xuất hiện cùng mái tóc ngắn nhưng tạo hình của Song Hye Kyo lại chưa ổn.

Tạo hình của Song Hye Kyo tại 1 sự kiện thương hiệu mới đây. (Nguồn: Dispatch)

Song Hye Kyo xuất hiện thanh lịch, tối giản với set đồ trắng tinh khôi của thương hiệu MICHAA, kết hợp cùng trang sức Chaumet. Thiết kế gồm áo blazer dáng lửng, cấu trúc gọn gàng kết hợp cùng quần suông và layer 1 lớp váy, tạo cảm giác chỉn chu, nhã nhặn cũng như tôn trọn vòng eo siêu nhỏ của nữ diễn viên. Song Hye Kyo vẫn chọn cách makeup được tiết chế tối đa, làn da bóng mịn, môi cam đào nhẹ nhàng cùng má ửng hồng trên nền da trắng mịn.

Tuy nhiên, kiểu tóc pixie với độ ngắn ngang tai, phần mái ôm lấy khuôn mặt lại vô tình làm đầu của Song Hye Kyo trông to hơn so với thân hình mảnh mai, tạo nên sự thiếu cân đối giữa đầu và cơ thể. Thêm nữa, việc phối cùng outfit style công sở mềm mại, kiểu tóc cá tính này không được ăn nhập, khiến tổng thể tạo hình bị khập khiễng. Bù lại, Song Hye Kyo vẫn nhận nhiều lời khen với vẻ đẹp "không tuổi", làn da rạng rỡ như bị thời gian bỏ quên.

Nhan sắc tuổi 44 của Song Hye Kyo trước ống kính truyền thông vẫn khó có thể chê. (Nguồn: Dispatch)

Dù vậy, vẫn có rất nhiều bình luận khen ngợi cho nhan sắc của Song Hye Kyo.

Qua ống kính cam thường, đại minh tinh xứ Hàn chứng minh đẳng cấp nhan sắc với vẻ đẹp rạng rỡ, trường tồn với thời gian. (Nguồn: pinpage_official)