Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian của màn ảnh Hàn, Song Hye Kyo chắc chắn là cái tên luôn được đông đảo khán giả nhớ đến. Bước sang tuổi 45, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, làn da đẹp không tì vết cùng thần thái thanh lịch, cuốn hút. Không chỉ giữ vững sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo còn được xem là hình mẫu phong cách của nhiều chị em nhờ gu thời trang tinh tế và chẳng bao giờ lỗi mốt. Cô không chạy theo những xu hướng quá phức tạp hay chuộng cách ăn diện phô trương, thay vào đó thường ưu tiên các thiết kế cơ bản, phom dáng đẹp và bảng màu nhã nhặn. Chính cách phối đồ tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp nữ diễn viên luôn toát lên vẻ sang trọng, trẻ trung mà vẫn gần gũi, dễ ứng dụng.

Những set đồ đời thường của Song Hye Kyo dễ dàng trở thành gợi ý mặc đẹp đáng tham khảo cho chị em. Đặc biệt trong mùa thu đông, nữ diễn viên càng cho thấy khả năng mix match khéo léo với những item quen thuộc, vừa đẹp vừa đảm bảo vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch và sành điệu. Cùng ngắm loạt outfit của Song Hye Kyo để bỏ túi thêm những công thức mặc đẹp dễ áp dụng nhé!

Tủ đồ thu đông khó có thể thiếu những chiếc áo blazer "quốc dân" và Song Hye Kyo cũng rất ưu ái item này. Không cần phối đồ cầu kỳ, nữ diễn viên chỉ đơn giản kết hợp blazer bên ngoài một chiếc áo mỏng, mix cùng quần lửng là đã hoàn thiện set đồ thanh lịch, thời thượng. Công thức này tuy đơn giản nhưng vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng mà không kém phần chỉn chu. Chị em hoàn toàn có thể tham khảo cách phối này khi diện blazer trong những ngày thu mát mẻ.

Gợi ý mua sắm: Blazer - Quần lửng

Song Hye Kyo là chứng minh rằng ngay cả khi ăn vận đơn giản, không họa tiết cầu kỳ vẫn có thể đạt điểm 10 sang xịn. Trong một outfit, nữ diễn viên lựa chọn áo len cổ sơ mi với tông xám trung tính, kết hợp cùng quần jeans xanh - thiết kế kinh điển gần như có thể bắt cặp ăn ý với mọi kiểu áo. Cách phối đồ không hề phức tạp nhưng vẫn mang đến diện mạo thanh lịch, trẻ trung và đủ ấm áp cho những ngày lạnh. Chị em muốn mặc đẹp mà không mất nhiều thời gian mix match hoàn toàn có thể tham khảo tủ đồ cũng như gu phối đồ tinh tế của Song Hye Kyo.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Diện sơ mi trắng, Song Hye Kyo ghi điểm tuyệt đối khi kết hợp cùng chân váy dài. Cả hai đều là những item mang đậm tinh thần tối giản và thanh lịch, khi đi cùng nhau lại tạo nên set đồ thời thượng, nhẹ nhàng mà vẫn vô cùng cuốn hút. Công thức này cũng có tính ứng dụng cao, phù hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh từ đi làm, đi chơi cho đến những buổi tiệc nhẹ. Chân váy dài có rất nhiều kiểu dáng để lựa chọn, trong đó chị em có thể ưu ái thiết kế xếp ly hoặc dáng xòe nhẹ để dễ phối đồ, đồng thời tạo vẻ mềm mại và nữ tính cho tổng thể trang phục.

Gợi ý mua sắm: Sơ mi - Chân váy

Đầm dài luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày muốn lên đồ nhanh chóng mà vẫn có vẻ ngoài xinh xắn, sang trọng. Song Hye Kyo ưu ái thiết kế mang tông trắng kem tinh tế, nổi bật với phần cổ V, tay dài và chi tiết chiết eo nhẹ nhàng giúp tôn dáng hiệu quả. Không cần phối thêm nhiều phụ kiện cầu kỳ, kiểu váy này vẫn đủ sức mang đến diện mạo nữ tính, thanh lịch và đầy cuốn hút.

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Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút, một phần nhờ gu ăn mặc đơn giản nhưng luôn sành điệu, hợp xu hướng. Trong một set đồ, nữ diễn viên lựa chọn áo khoác xanh dáng lửng, phối bên trong cùng áo trắng mỏng và hoàn thiện bằng quần jeans. Toàn những item cơ bản, dễ tìm nhưng khi kết hợp lại tạo nên hiệu ứng layer thú vị cùng cách phối màu hài hòa, giúp tổng thể trang phục vừa năng động, trẻ trung vừa không mất đi nét thanh lịch. Đây cũng là công thức mặc đẹp rất đáng để chị em học hỏi trong mùa lạnh.

Gợi ý mua sắm: Áo khoác - Quần jeans