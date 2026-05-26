Mỗi lần xuất hiện, Song Hye Kyo lại khiến công chúng phải đặt câu hỏi liệu cô có đang “lão hóa ngược” thật hay không. Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi đổi sang kiểu tóc ngang xương quai xanh uốn cụp nhẹ - một lựa chọn tưởng đơn giản nhưng lại giúp visual của cô trẻ trung, thanh thoát và sang trọng hơn thấy rõ.

Kiểu tóc giúp Song Hye Kyo trẻ ra cả chục tuổi

Điểm đặc biệt của kiểu tóc này nằm ở độ dài vừa chạm xương quai xanh kết hợp phần đuôi ôm nhẹ vào gương mặt theo dáng chữ C mềm mại. So với mái tóc dài dày từng gắn liền với hình ảnh của Song Hye Kyo nhiều năm trước, kiểu tóc mới giúp phần cổ và xương hàm của cô lộ rõ hơn, tạo hiệu ứng gương mặt gọn gàng, thanh thoát.

Quan trọng hơn, kiểu tóc này không mang cảm giác “cố làm trẻ hoá”. Nó giữ được sự nhẹ nhàng, thư thái đặc trưng của nữ diễn viên nhưng vẫn đem lại vẻ ngoài hiện đại và tươi mới. Chính sự tự nhiên ấy mới là yếu tố khiến kiểu tóc này được đánh giá cao trong giới làm đẹp Hàn Quốc thời gian gần đây.

Vì sao tóc ngang xương quai xanh lại có khả năng “hack tuổi”?

Theo nhiều chuyên gia tạo mẫu tóc Hàn Quốc, đây được xem là “vùng độ dài vàng” giúp cân đối tỷ lệ gương mặt. Phần tóc ôm vào hai bên má giúp gom ánh nhìn vào trung tâm khuôn mặt, từ đó tạo cảm giác mặt nhỏ hơn và đường nét mềm mại hơn.

Những người có gò má cao, hàm vuông hoặc khuôn mặt tròn thường đặc biệt phù hợp với kiểu tóc này vì nó giúp giảm cảm giác nặng mặt. Với gương mặt dài, độ phồng tự nhiên ở hai bên tóc cũng giúp tổng thể cân đối hơn thay vì bị kéo dài.

Đó cũng là lý do kiểu tóc của Song Hye Kyo tạo cảm giác trẻ mà không non, sang nhưng không bị già dặn quá mức - điều rất nhiều phụ nữ ngoài 30 tìm kiếm.

Kiểu tóc sang xịn nhưng lại cực dễ chăm

Một trong những ưu điểm lớn nhất của tóc ngang xương quai xanh uốn cụp là khả năng tự vào nếp khá tốt. Thay vì phải tạo kiểu cầu kỳ mỗi sáng, phần lớn hiệu ứng đẹp của kiểu tóc này đến từ độ cong nhẹ ở đuôi tóc.

Chỉ cần dùng lược tròn hoặc máy uốn cỡ lớn khoảng 32mm để tạo độ ôm tự nhiên là đã đủ mang lại vẻ ngoài mềm mại kiểu Hàn Quốc. Nhiều hairstylist còn khuyên nên giữ tóc hơi bông nhẹ thay vì ép thẳng quá sát đầu để tổng thể trông trẻ trung và có sức sống hơn.

Ngoài ra, việc sử dụng thêm một lượng nhỏ dầu dưỡng khi tóc còn hơi ẩm cũng giúp phần đuôi tóc mềm hơn, hạn chế xơ rối và giữ được độ bóng khỏe giống kiểu tóc của Song Hye Kyo.

Muốn cắt đẹp như Song Hye Kyo, hãy nói đúng “keyword” với hair stylist

Không ít người mang ảnh người nổi tiếng ra salon nhưng kết quả lại khác xa mong đợi. Lý do thường nằm ở việc mô tả chưa đủ cụ thể.

Với kiểu tóc này, điều quan trọng không nằm ở độ xoăn mà là cảm giác mềm và tự nhiên. Khi trao đổi với hairstylist, nên nhấn mạnh mong muốn giữ độ dài ngang xương quai xanh, phần đuôi ôm nhẹ vào mặt và có layer mỏng để tạo hiệu ứng che khuyết điểm.

Nếu tóc dày, có thể tỉa bớt phần thân để giảm cảm giác nặng nề. Ngược lại, tóc mỏng không nên tỉa quá nhiều để tránh bị xẹp và mất độ sang. Bởi tinh thần của kiểu tóc này chính là vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế và trông như “không cố gắng nhưng vẫn rất đẹp” đúng chuẩn phong cách của Song Hye Kyo suốt nhiều năm qua.

Nguồn: TVBS