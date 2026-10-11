Song Hye Kyo ở trời Âu: Ăn vận đơn giản nhưng lựa vương miện nhất định phải hơn trăm năm tuổi

Tháng thời trang vừa qua ghi nhận lịch trình công tác châu Âu dày đặc của Song Hye Kyo cùng các thương hiệu cô đại diện. Dù là lúc gặp gỡ chiếc vương miện trăm tuổi của Chaumet ở Paris hay khi đeo kính dạo phố như một trí thức vừa tan làm tại Milan, phong cách ấy vẫn chuyển nhịp nhẹ nhàng.

Trong chuyến thăm flagship store lịch sử của Chaumet tại số 12 Quảng trường Vendôme, Paris, Song Hye Kyo có dịp tìm hiểu các tư liệu lưu trữ, ghé thăm xưởng kim hoàn cao cấp và quan sát công việc của những nghệ nhân. Không gian này còn trưng bày khoảng 600 thiết kế vương miện, phản ánh một phần lịch sử chế tác và mối liên hệ lâu đời của Chaumet với giới hoàng gia.

Song Hye Kyo ở "thánh địa" kim hoàn của Chaumet ở số 12 Quảng trường Vendôme, Paris.

Tại đây, nữ diễn viên xuất hiện cùng vương miện Joséphine Impériale, thiết kế lấy cảm hứng từ Hoàng hậu Joséphine. Tác phẩm được chế tác từ vàng trắng 18K, nổi bật với viên kim cương dáng giọt nước khoảng 2,5 carat ở trung tâm, kết hợp cùng những viên kim cương cắt giác brilliant. Không chỉ là một món trang sức tạo điểm nhấn cho diện mạo, chiếc vương miện còn gợi nhắc đến nguồn cảm hứng lịch sử đã góp phần định hình ngôn ngữ thiết kế của nhà kim hoàn Pháp.

Song Hye Kyo với vương miện Joséphine Impériale đính kim cương giọt nước 2,50 carat.

Song Hye Kyo cũng có dịp gặp lại vương miện Bourbon Parma, được Joseph Chaumet chế tác năm 1919 và từng xuất hiện cùng cô trên tạp chí Vogue China hồi tháng 5 vừa qua. Chiếc vương miện gây chú ý với họa tiết hoa fuchsia, các chấu đính kim cương collet và những viên kim cương dáng giọt nước trên nền bạch kim. Đây vốn là quà cưới dành cho Hedwige de La Rochefoucauld khi bà kết hôn với Hoàng tử Sixtus xứ Bourbon Parma. Sau nhiều biến động, nó được Chaumet mua lại và đưa về bảo tồn tại đây.

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, báu vật này từng bị gia tộc bán lại trong khoảng từ thập niên 1950 đến 2000, trước khi được Chaumet mua lại và đưa về bảo tồn tại dinh thự số 12 Quảng trường Vendôme. Giá trị biểu tượng của chiếc vương miện được lan toả khi ngôi sao Hollywood Anne Hathaway từng đội bản gốc trong bộ ảnh quảng bá cho tựa phim kinh điển The Princess Diaries (Nhật ký công chúa), còn bản sao được dùng cho các phân cảnh ghi hình.

Nữ minh tinh gặp lại kiệt tác vương miện Bourbon Parma có lịch sử hơn 100 năm tuổi.

Thiết kế này từng cùng cô gây sốt trên bìa Vogue China cách đây vài tháng.

Rời Paris sang Milan, diện mạo của Song Hye Kyo lại hướng đến sự tiết chế và gần gũi hơn. Xuất hiện trên hàng ghế đầu show diễn Bottega Veneta, nữ diễn viên chọn chiếc trench coat xám nhạt với điểm nhấn cổ da đan trứ danh, tạo nên tổng thể thanh lịch nhờ kết cấu chất liệu tinh tế. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức "xả vai" bằng những bộ cánh casual tối giản đời thường: áo dệt kim, quần jeans, áo khoác da nâu hay kính cận dáng tròn. Mái tóc bob đen cùng chiếc kính ấy càng làm rõ vẻ ngoài điềm đạm như một trí thức sống ẩn.

Tạo hình của Song Hye Kyo ở show diễn của Bottega Veneta không có cách biệt quá lớn với street style của cô.

Kính cận dáng tròn cùng áo dệt kim hoàn thiện diện mạo Geek Chic tối giản.

Điểm đáng chú ý trong phong cách dạo phố của Song Hye Kyo không nằm ở việc chọn những món đồ hiếm hay khó mặc. Từ các mẫu áo khoác, quần jeans phom chuẩn cho đến cardigan, mọi lựa chọn đều xoay quanh bảng màu trung tính cùng những món phụ kiện không quá phô trương. Việc phối áo khoác da nâu cùng quần sáng màu hay điểm xuyết thêm một chiếc kính đem lại sự tương phản nhẹ nhàng, giúp tổng thể giữ trọn vẻ gọn gàng và chỉn chu.

Gu ăn mặc đời thường mang tinh thần hoài cổ, tiết chế của nữ diễn viên trên phố phường châu Âu.

Trang phục đời thường của Song Hye Kyo xoay quanh các món đồ cơ bản như áo dệt kim, quần jeans và áo khoác dáng chuẩn.

Đây cũng là lý do phong cách đời thường của Song Hye Kyo không cần dựa vào những công thức hack tuổi thường thấy. Cô không cố làm mình trẻ hơn bằng cách chạy theo mọi xu hướng mới, cũng không cần biến mỗi lần xuất hiện thành một màn trình diễn thời trang. Chính vì vậy mà dù đứng trước flagship Chaumet ở Vendôme hay ngồi hàng ghế đầu Bottega Veneta, Song Hye Kyo thường ít khi nào trông như một đại sứ đang làm việc.

Ảnh: IGNV