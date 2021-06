Diện mẫu váy liền của From The Beige nhưng Song Hye Kyo đã diện dáng váy có phần ôm khít, vừa vặn hơn so với mẫu gốc do đó cũng tạo hiệu ứng tôn dáng, khiến cô trông sexy gợi cảm hơn