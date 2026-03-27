Song Hye Kyo 44 tuổi vẫn là "sách mẫu" mặc đẹp, sành điệu level max
Ở tuổi 44, mỹ nhân họ Song mặc đẹp không trượt phát nào, cả visual lẫn style đều không tìm được điểm chê.
Sinh năm 1981, ở tuổi 44, nhan sắc và phong độ thời trang của Song Hye Kyo vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô rất chăm chút vẻ ngoài, nhờ vậy vẫn giữ được làn da căng mịn đáng mơ ước ở tuổi tứ tuần. Gu thời trang của mỹ nhân họ Song cũng không có gì để chê khi mỗi outfit cô diện đều đẹp, trendy và sành điệu.
Trong phong cách đời thường, Song Hye Kyo ưa chuộng những item cơ bản nhưng được phối cực khéo, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Không ngoa khi nói rằng style của cô là gợi ý mặc đẹp lý tưởng cho hội gái trẻ: outfit nào cũng xịn, vừa dễ áp dụng vừa giúp nâng tầm phong cách ngay lập tức.
Song Hye Kyo bao năm vẫn giữ vững phong độ cả về nhan sắc lẫn gu thời trang
Ở tuổi 44, Song Hye Kyo trung thành với phong cách ăn mặc đơn giản, thanh lịch và thoải mái. Cô ưu tiên những thiết kế cơ bản như sơ mi, áo khoác da hay quần jeans, chỉ cần phối cùng nhau một cách tinh giản cũng đủ tạo nên set đồ dạo phố thanh lịch, cuốn hút
Cardigan kết hợp quần jeans luôn là cặp bài trùng, không bao giờ lỗi mốt, và Song Hye Kyo cũng thường xuyên áp dụng công thức mix & match này. Set đồ đơn giản nhưng thanh lịch, dễ diện và luôn ghi điểm phong cách.
Vi vu đi du lịch, mỹ nhân Song Hye Kyo chọn set đồ đơn giản nhưng cực chuẩn vibe hè với sơ mi trắng cách điệu kết hợp quần short kaki, khoác thêm túi tote tiện dụng. Tổng thể vừa năng động, trẻ trung, vừa thanh lịch, toát lên vẻ thoải mái, sành điệu và cuốn hút.
