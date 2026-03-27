Song Hye Kyo 44 tuổi vẫn là "sách mẫu" mặc đẹp, sành điệu level max

Ở tuổi 44, mỹ nhân họ Song mặc đẹp không trượt phát nào, cả visual lẫn style đều không tìm được điểm chê.

Sinh năm 1981, ở tuổi 44, nhan sắc và phong độ thời trang của Song Hye Kyo vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô rất chăm chút vẻ ngoài, nhờ vậy vẫn giữ được làn da căng mịn đáng mơ ước ở tuổi tứ tuần. Gu thời trang của mỹ nhân họ Song cũng không có gì để chê khi mỗi outfit cô diện đều đẹp, trendy và sành điệu.

Trong phong cách đời thường, Song Hye Kyo ưa chuộng những item cơ bản nhưng được phối cực khéo, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Không ngoa khi nói rằng style của cô là gợi ý mặc đẹp lý tưởng cho hội gái trẻ: outfit nào cũng xịn, vừa dễ áp dụng vừa giúp nâng tầm phong cách ngay lập tức.

Song Hye Kyo bao năm vẫn giữ vững phong độ cả về nhan sắc lẫn gu thời trang

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo trung thành với phong cách ăn mặc đơn giản, thanh lịch và thoải mái. Cô ưu tiên những thiết kế cơ bản như sơ mi, áo khoác da hay quần jeans, chỉ cần phối cùng nhau một cách tinh giản cũng đủ tạo nên set đồ dạo phố thanh lịch, cuốn hút

Song Hye Kyo diện áo 2 dây kết hợp quần suông ống rộng, chọn áo màu xanh bắt mắt, mang đến tổng thể vừa trẻ trung vừa năng động, tạo nên tổng thể nổi bật và cuốn hút. Công thức này cũng được nhiều chị em yêu thích và áp dụng cho street style hàng ngày

Diện áo 2 dây bản to kết hợp chân váy trắng và giày sneaker năng động, Song Hye Kyo ghi điểm với diện mạo trẻ trung ở tuổi U50. Cách phối đồ khéo léo là một trong những nguyên nhân giúp mỹ nhân họ Song có được giao diện tươi trẻ, sành điệu

Diện quần jogger, Song Hye Kyo phối cùng áo sơ mi màu hồng và mũ lưỡi trai đỏ, tạo tổng thể nổi bật, rực rỡ nhưng vẫn hài hòa, không sến sẩm

Một chiếc áo cổ V cách điệu vừa xinh xắn vừa hợp diện trong những ngày hè, Song Hye Kyo chọn phối cùng quần short và sandals, tạo nên outfit năng động, trẻ trung và thời thượng

Song Hye Kyo trông tuyệt đối sang xịn khi diện áo sơ mi kết hợp chân váy dài. Công thức này được rất nhiều chị em công sở ưa chuộng, cứ diện là chuẩn thanh lịch và cuốn hút

Cardigan kết hợp quần jeans luôn là cặp bài trùng, không bao giờ lỗi mốt, và Song Hye Kyo cũng thường xuyên áp dụng công thức mix & match này. Set đồ đơn giản nhưng thanh lịch, dễ diện và luôn ghi điểm phong cách.

Vi vu đi du lịch, mỹ nhân Song Hye Kyo chọn set đồ đơn giản nhưng cực chuẩn vibe hè với sơ mi trắng cách điệu kết hợp quần short kaki, khoác thêm túi tote tiện dụng. Tổng thể vừa năng động, trẻ trung, vừa thanh lịch, toát lên vẻ thoải mái, sành điệu và cuốn hút.

