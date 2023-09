Soi tủ đồ của gái đẹp “chơi hệ chiến” Han So Hee, tôi nhận ra: Có 5 item nhất định nên sắm nếu muốn style cool hơn

Han So Hee thường xuyên khiến khán giả trầm trồ trước diện mạo phóng khoáng, có phần gai góc của mình. Phong cách thời trang mà ''nàng thơ'' của JungKook theo đuổi chính là sự bụi bặm, phá cách nhưng vẫn không làm mất đi nét nữ tính vốn có ẩn sâu bên trong. Có thể nói, với visual đẳng cấp cùng style khác biệt và độc đáo, Han So Hee dễ dàng thu phục mọi ánh nhìn của netizen.

Nếu muốn học hỏi style ăn mặc vừa ''cháy'' vừa ''cuốn'' như Han So Hee, tủ đồ của bạn không thể thiếu vắng loạt item dưới đây.

Quần jeans hầm hố

Quần jeans là món đồ xuất hiện nhiều nhất trong tủ đồ của Han So Hee. Tuy nhiên, cô không lựa chọn những dáng quần quen thuộc thông thường mà thay vào đó là các item cắt xẻ cá tính, được phối thêm túi hộp hay có những gam màu đậm và nhiều chi tiết tạo kiểu đa dạng. Kiểu quần này được Han So Hee ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, từ đi chơi đến khi lên hình. Có thể nói, với những chiếc quần jeans bụi bặm, người đẹp sinh năm 1994 đã bộc lộ rõ sở thích và cá tính thời trang độc đáo của bản thân.

Áo cut-out

Lướt Instagram của Han So Hee, bạn dễ dàng bắt gặp những chiếc áo kiểu cắt xẻ cực kỳ cuốn hút. Điểm chung của những item này chính là tông màu đen và các chi tiết cut-out ở phần cổ, lưng hay eo. Đây cũng là điểm cộng của chúng trong việc tôn dáng và làm tăng sức hấp dẫn cho diện mạo của Han So Hee. Áo cut-out thường được Han So Hee phối với quần jeans để tôn được vóc dáng mảnh mai cũng như cân bằng lại sự nữ tính cho diện mạo của cô nàng.

Trang phục có họa tiết độc đáo

Một trong những yếu tố giúp style của Han Soo Hee trở nên khác biệt chính là các họa tiết được in ấn trên trang phục của cô nàng. Ngoài chọn đồ tối màu, mỹ nhân Seven còn mê mệt các item phối ren, viền hoa hay đặc biệt nhất chính là rằn ri. Những tưởng kiểu trang phục này chỉ được cô nàng diện khi lên phim, ấy vậy mà Han So Hee ứng dụng chúng hàng ngày, từ khi đi làm hay đi chơi với bạn bè.

Áo lưới, áo xuyên thấu

Những chiếc áo lưới và áo xuyên thấu được Han So Hee mix&match vô cùng ấn tượng, làm toát lên vẻ nổi loạn trong phong cách và cả cá tính của cô nàng. Một số kiểu dáng áo tiêu biểu mà nữ diễn viên này yêu thích phải kể đến như: áo len, áo crop top, áo dáng dài và áo vạt lệch.

Chân váy denim

So với những item thời trang còn lại, chân váy denim có tần suất xuất hiện hạn chế hơn nhưng vẫn luôn là item giúp Han So Hee thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh dáng váy ngắn, người đẹp này còn tích cực lăng xê ''mốt'' chân váy dài vừa phảng phất vẻ đẹp của xu hướng thời trang Y2K, vừa làm tăng sự duyên dáng cho diện mạo của cô nàng.

