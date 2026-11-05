Na Nhiên (SN 1997) là nữ diễn viên mang hai dòng máu Nga - Mông Cổ, được đông đảo khán giả biết đến qua vai diễn Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc. Với vẻ đẹp ma mị, hoang dã cùng thần thái cuốn hút, cô đã thể hiện thành công hình tượng nhân vật và được mệnh danh là một trong những nàng Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh. Ngoài đời, Na Nhiên cũng gây thương nhớ bởi nhan sắc nổi bật với ngũ quan hài hòa, sống mũi cao cùng những đường nét sắc sảo, cuốn hút. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và sự nghiệp, chuyện tình cảm của Na Nhiên cũng trở thành tâm điểm truyền thông khi cô sắp trở thành nàng dâu hào môn mới của Cbiz. Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên và thiếu gia Hoắc Khải Sơn đã quyết định tiến tới hôn nhân sau gần 2 năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay, hứa hẹn trở thành sự kiện thượng lưu thu hút nhiều sự chú ý. Thiếu gia Hoắc Khải Sơn hơn Na Nhiên 14 tuổi, anh xuất thân từ gia tộc họ Hoắc - một trong những gia tộc danh giá, giàu có bậc nhất Hong Kong. Dù chênh lệch tuổi tác hơn một con giáp, cặp đôi vẫn được nhận xét là trai tài gái sắc nổi bật của giới giải trí lẫn giới thượng lưu.

Na Nhiên được mệnh danh là một trong những Đát Ky đẹp nhất màn ảnh

Zoom cận nhan sắc không tỳ vết của Na Nhiên

Na Nhiên và thiếu gia Hoắc Khải Sơn là cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý thời gian gần đây

Nói về Na Nhiên, ấn tượng nhan sắc thôi là chưa đủ, bởi nữ diễn viên còn sở hữu gu ăn vận cực kỳ sành điệu. Cô luôn toát lên thần thái cuốn hút, diện trang phục nào cũng đẹp và có sức hút riêng, từ những tạo hình trên màn ảnh đến phong cách đời thường. Cùng ngắm loạt màn lên đồ ấn tượng của nàng dâu hào môn tương lai của Cbiz!

Na Nhiên sở hữu chiều cao 1m73 cùng vóc dáng thanh mảnh, nhờ đó dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau. Ngay cả khi ăn mặc đơn giản, cô vẫn toát lên khí chất cuốn hút, điển hình như set đồ trắng tinh khôi này. Na Nhiên lựa chọn áo khoác trắng cổ sơ mi, phối cùng áo trắng mỏng bên trong và chân váy đồng điệu, tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch. Đây đều là những item cơ bản, dễ tìm và không khó để phối hợp, đặc biệt khi được kết hợp trong gam trắng kinh điển. Thiết kế trang phục có phom dáng tinh tế, mang đến vẻ ngoài thời thượng mà vẫn giữ được nét trẻ trung, nhẹ nhàng. Chị em yêu thích phong cách tối giản hoàn toàn có thể học hỏi công thức này để làm mới tủ đồ.

Gợi ý mua sắm: Áo khoác - Áo mỏng - Chân váy

Na Nhiên gợi ý cho chị em một set đồ thời thượng, thanh lịch, đặc biệt phù hợp với môi trường công sở. Nữ diễn viên lựa chọn nguyên set trang phục gồm blazer, sơ mi và quần suông cùng tông xám, tạo nên tổng thể hài hòa, chỉn chu nhưng vẫn rất sành điệu. Diện cả bộ, chị em dễ dàng có ngay vẻ ngoài chuyên nghiệp, toát lên khí chất thanh lịch mà không cần mất nhiều thời gian phối đồ. Đặc biệt, các item này còn có thể tách lẻ để kết hợp cùng nhiều trang phục khác nhau, giúp biến hóa phong cách linh hoạt hơn. Đây là những món đồ rất đáng có trong tủ quần áo, vừa tiện lợi cho những ngày bận rộn, vừa dễ dàng mix match khi muốn làm mới diện mạo.

Gợi ý mua sắm: Set blazer

Na Nhiên tiếp tục ghi điểm với phong cách ăn mặc đơn giản nhưng vẫn cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nữ diễn viên lựa chọn sơ mi kết hợp cùng chân váy ngắn, không cần họa tiết cầu kỳ hay quá nhiều phụ kiện lấp lánh mà vẫn tạo nên tổng thể trẻ trung, yêu kiều. Chính sự tối giản trong cách phối đồ lại giúp diện mạo của cô thêm tinh tế và có gu. Đôi khi, mặc đẹp chẳng cần quá lồng lộn hay chạy theo những xu hướng phức tạp, chị em chỉ cần lựa chọn những item cơ bản, có phom dáng đẹp và kết hợp hài hòa là đã đủ tạo nên outfit cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Sơ mi - Chân váy

Váy hoa dáng dài là item vừa điệu đà, vừa thời thượng, mang đến vẻ ngoài sang trọng và nữ tính, rất đáng có trong tủ đồ của phái đẹp. Na Nhiên cũng yêu thích thiết kế này và khéo léo lựa chọn một chiếc váy cổ V, tay dài với gam đen làm chủ đạo, nổi bật bởi những họa tiết hoa rực rỡ. Sự kết hợp giữa nền váy trầm và hoa văn nhiều màu sắc tạo nên tổng thể bắt mắt nhưng không quá phô trương. Khi chọn váy hoa dáng dài, chị em có thể ưu tiên chất liệu voan mềm mại, có độ rủ tự nhiên để trang phục thêm thướt tha, bay bổng. Chỉ cần kết hợp cùng một đôi giày đơn giản và phụ kiện vừa phải là đã có ngay diện mạo thanh lịch, cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Trong phong cách đời thường, Na Nhiên cũng giống như nhiều cô gái khác khi luôn dành một vị trí cho những chiếc áo phông cơ bản trong tủ đồ. Dù diện trang phục đơn giản, nữ diễn viên vẫn biết cách tạo nên sức hút riêng nhờ cách phối đồ khéo léo. Với outfit này, cô chọn áo phông trắng dáng rộng, sơ vin gọn gàng cùng quần jeans, tạo nên tổng thể trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn rất sành điệu. Công thức phối đồ quen thuộc này không hề cầu kỳ nhưng luôn hiệu quả, chị em có thể dễ dàng áp dụng khi đi dạo phố, cà phê hay gặp gỡ bạn bè.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần