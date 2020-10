Soi nhược điểm mặt lệch, mũi ngắn của "nàng tiểu tam" hot nhất xứ Hàn: Lý do cô hiếm khi đổi kiểu tóc là đây

Nổi tiếng chỉ sau một vai diễn, Han So Hee một bước thăng hạng khi vào vai "nàng tiểu tam" trong "Thế Giới Hôn Nhân", ghét thì ghét thật nhưng phải công nhận nhan sắc của cô đúng là lay động lòng người. Han So Hee trở thành "nàng tiểu tam" hot nhất xứ Hàn với nhan sắc kiều diễm, ánh mắt mơ màng cùng làn da trắng không tì vết. Mái tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên của cô cũng là điểm mà công chúng mê mẩn.

Nhan sắc mỹ miều cùng mái tóc suôn dài xoăn nhẹ của Han So Hee luôn khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi. Cô chẳng cần tạo kiểu cầu kỳ hay make up sắc sảo vẫn cứ xinh đẹp đến lịm tim.

Han So Hee trung thành với kiểu tóc để lệch một bên, từ tóc xõa nhẹ nhàng...

... đến khi buộc tóc lại Han So Hee vẫn để vài lọn tóc mái lệch che bớt 1 phần khuôn mặt bên trái của cô.

Luôn xinh đẹp kiều diễm trong mọi khung hình nhưng thực tế gương mặt của Han So Hee có khá nhiều nhược điểm, cô chỉ chọn đúng kiểu tóc phù hợp để khéo giấu đi nhược điểm của mình mà thôi.

Khuôn cằm vuông dày, gò má lệch không cân xứng

Để ý kỹ sẽ thấy gương mặt của Han So Hee hơi lệch với phần cằm vuông và hai bên gò má không cân xứng. Cằm vuông và dày khiến gương mặt nhìn lúc nào cũng to đầy đặn và rất dễ xuất hiện nọng cằm.

Cằm của Han So Hee khá dày và vuông, hai bên lệch nhau khiến mặt cô luôn trong trạng thái to và dày mặc dù Han So Hee luôn ý thức tập luyện giữ gìn vóc dáng chứ không để tăng cân bao giờ.

Khi để tóc hai bên đều nhau, gương mặt của Han So Hee hiện rõ nhược điểm này.

Sống mũi tẹt, ngắn và hơi lệch so với khuôn mặt

Sống mũi của Han So Hee hơi ngắn so với mặt, mũi không rõ sống, khi cười còn hơi lệch so với trục từ trán xuống cằm. Thực tế đây là nhược điểm đại đa số phụ nữ châu Á đều gặp phải, vậy nên nhiều cô nàng chọn cách nâng mũi để cải thiện còn Han So Hee thì không. Cô giữ nguyên nhan sắc tự nhiên với sống mũi thiếu chuẩn của mình.

Tóc xõa để lệch vai, tóc buộc để mái dài: 2 kiểu tóc khéo che nhược điểm mặt lệch, cằm vuông, mũi tẹt

Với nửa bên trái dày và to hơn bên phải, Han So Hee chọn kiểu tóc xoăn nhẹ để lệch sang trái để che bớt nhược điểm cho khuôn mặt của mình. Tóc uốn xoăn nhẹ tự nhiên giúp gương mặt hài hòa cân đối hơn tóc để thẳng, phần mái dài tạo phồng để che đi một bên mặt to.

Bao nhiêu nhược điểm nhan sắc được "phù phép" lặn mất tăm, nên nhan sắc của Han So Hee mới hoàn hảo như vậy. Thế mới nói, đến cả mỹ nhân xứ Hàn cũng phải nhờ cậy kiểu tóc để che đi nhược điểm khuôn mặt huống chi là chị em chúng mình.



Rõ ràng khi thay đổi kiểu tóc đôi chút, nhìn gương mặt của Han So Hee cân đối hơn nhiều.

Nguồn: Youtube