Tối ngày 18/6, fashion show đầu tay của stylist kiêm nhà thiết kế Kelbin Lei với thương hiệu cá nhân Nobody Knows đã chính thức trình làng giới mộ điệu. Show diễn gây bão truyền thông khi quy tụ bộ tứ nam thần điện ảnh thế hệ mới: Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy. Tuy nhiên, sự chú ý của các "thám tử mạng" không chỉ va vào dàn mẫu nam bén ngót trên đường băng, mà còn đổ dồn về phía hàng ghế đầu - nơi có sự hiện diện của ca sĩ Tóc Tiên và nữ diễn viên Tam Triều Dâng.

Tam Triều Dâng và Tóc Tiên hội ngộ tại show diễn tối 18/6 của Kelbin Lei (Nguồn: Threads).

Khung hình chung của hai người đẹp trong những thiết kế của Nobody Knows (Ảnh: Threads).

Đến ủng hộ cột mốc đáng nhớ của Kelbin Lei và bạn diễn Võ Điền Gia Huy, ngọc nữ màn ảnh Tam Triều Dâng chiếm trọn cảm tình khi diện một set đồ năng động từ thương hiệu của Kelbin. Dù thời tiết đổ mưa lớn sát giờ G, cô nàng vẫn giữ nguyên năng lượng tích cực, rạng rỡ và tỏ ra hết sức phấn khích trước từng khoảnh khắc của đêm diễn.

Tam Triều Dâng tươi tắn hết cỡ, duy trì năng lượng tích cực suốt cả buổi tối (Ảnh: Threads).

Không nằm ngoài dự đoán của công chúng, những ống kính hậu trường từ mọi góc độ đã nhanh chóng "soi cận" biểu cảm của Tóc Tiên và Tam Triều Dâng khi cặp trai đẹp Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy lướt qua. Điều khiến dân tình quắn quéo chính là điểm chung trong phản ứng của hai người đẹp: Đều cười tươi hết cỡ và ngập tràn sự phấn khích.

Khi "nam chính" Võ Điền Gia Huy sải bước qua với diện mạo nam tính, Tam Triều Dâng lập tức bật chế độ fangirl chính hiệu. Cô nàng liên tục giơ điện thoại tự mình ghi lại những thước phim cận cảnh, nụ cười rạng rỡ không chút giấu giếm làm dấy lên luồng sóng đẩy thuyền mạnh mẽ từ hội đồng fan. Được yêu cầu cho nhận xét về màn catwalk của Võ Điền Gia Huy, nữ diễn viên chia sẻ: "Cũng được, các anh ai cũng thần thái ngời ngời!"

Khoảnh khắc do người hâm mộ ghi lại khi nữ diễn viên theo dõi sân khấu của Võ Điền Gia Huy (Ảnh: Threads).

Tương tác của cặp sao Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay là một trong những yếu tố gây chú ý của show diễn (Ảnh: TikTok).

Không chỉ dừng lại trên sàn catwalk, sau show diễn người hâm mộ lại bắt gặp Tam Triều Dâng nhiệt tình nán lại rất lâu bên trong khu vực hậu trường. Cô nàng trực tiếp gặp gỡ, tám chuyện và gửi lời chúc mừng đến Võ Điền Gia Huy sau màn trình diễn mãn nhãn của anh chàng.

Ở một góc khác, đàn chị Tóc Tiên lại có một buổi tối bận rộn gấp đôi. Là nữ ca sĩ có màn trình diễn mở màn bốc lửa trước show, ngay sau khi hoàn thành tiết mục, Tóc Tiên đã tất bật thay xiêm y, nhanh chóng trở lại front row với tư cách một khán giả. Giọng ca Người Còn Thương Em Không ngồi chăm chú dõi theo từng sải bước của cặp đôi First Face Kim Tuyến - Đồng Ánh Quỳnh và đặc biệt là dàn mỹ nam F4.

Đến lượt Trần Ngọc Vàng xuất quân với phong độ nhan sắc không một điểm trừ, ở vị trí hàng ghế đầu, Tóc Tiên cũng không giấu nổi sự hào hứng. Nữ ca sĩ liên tục cười nói, vỗ tay, kể cả phản ứng theo những tiếng cổ vũ của các fan có mặt tại khán đài, tạo nên một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.