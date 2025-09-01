Sốc với hình ảnh mới của dâu cũ nhà Samsung, da người 54 tuổi đây sao?

Làng giải trí Hàn Quốc vốn nổi tiếng với không ít những mỹ nhân trẻ mãi không già, và Go Hyun Jung chắc chắn là một trong những minh chứng sống động nhất. Ở tuổi 54, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng với diện mạo tươi trẻ, thậm chí còn được khen "lão hoá ngược". Mới đây, loạt hình campaign cho Fila của ngôi sao Mask Girl đã nhanh chóng trở thành hot topic trên nhiều diễn đàn, khi gương mặt rạng rỡ, làn da căng mịn cùng khí chất cuốn hút của Go Hyun Jung hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng.

Không ít khán giả còn nhận xét rằng, dường như thời gian đã bỏ quên nàng dâu cũ của gia tộc Samsung, giúp cô ngày càng trẻ đẹp. Cũng từ đó, bí quyết "cải lão hoàn đồng" của Go Hyun Jung được nhiều tín đồ làm đẹp quan tâm, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi mỗi khi nhắc đến những mỹ nhân Hàn trẻ đẹp bất chấp tuổi tác.

Diện mạo trẻ trung của Go Hyun Jung tiếp tục làm cộng đồng mạng kinh ngạc.

Làn da căng bóng, rạng rỡ đáng ngưỡng mộ của Go Hyun Jung ở độ tuổi 54. Nhờ sở hữu làn da bóng khoẻ mà nữ diễn viên cũng rất hạn chế trang điểm trong những khoảnh khắc đời thường.

Bên cạnh chu trình chăm da nghiêm túc và lối sống lành mạnh, bí kíp trẻ lâu và giữ dáng đẹp của Go Hyun Jung còn nhờ 1 "thần dược" không mấy xa lạ ở Việt Nam. Đó chính là trà bưởi mật ong. Bưởi vốn giàu vitamin C, nổi bật trong vai trò ức chế melanin, giúp da sáng màu, mịn màng và đều tone hơn. Kết hợp cùng mật ong, đây là thức uống mà không ít chị em văn phòng sử dụng để cứu vớt làn da sạm, xỉn màu từ máy tính bao quanh.

Không những vậy, trà bưởi mật ong còn được nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng trong việc giảm cân nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình đốt mỡ. Thành phần chứa nhiều axit giúp thức uống này mang lại hiệu quả giảm cân rõ rệt nếu duy trì uống đều đặn trong khoảng 3 tháng, vừa làm đẹp vừa giảm cân. Tuy vậy, cũng cần chú ý uống điều độ: mỗi ngày chỉ một chút, không dùng khi đói để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến dạ dày.

Trà bưởi mật ong được xem như "nước thần" giảm cân, làm sáng da.

Ngoài ra, Go Hyun Jung còn từng bật mí trên chương trình The Guru Show rằng một trong những "vũ khí" giữ da trẻ trung của cô chính là việc chăm chỉ đến các phòng khám da liễu. Nữ diễn viên luôn kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị khi làn da gặp vấn đề, thay vì để tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Ở tuổi 54, minh tinh xứ Hàn luôn giữ thói quen hạn chế tối đa việc chạm tay lên mặt, nhằm tránh vi khuẩn và bụi bẩn gây hại cho da. Đặc biệt, Go Hyun Jung còn nói không với việc dùng máy sưởi trong mùa đông, bởi nhiệt độ cao khiến da dễ khô và mất nước. Theo cô, một làn da thiếu ẩm chính là "cửa ngõ" dẫn đến nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm, vì thế duy trì độ ẩm luôn là nguyên tắc sống còn trong chu trình làm đẹp.