Hơn một năm sau biến cố, tài sản lớn nhất trong sự nghiệp gần hai thập kỷ của NTK Nguyễn Công Trí chưa từng bị đóng băng hay biến mất. Phía sau sự thu hẹp hệ thống showroom vật lý là một bộ máy vẫn đang vận hành trơn tru theo chuẩn mực của một nhà mốt.

Di sản gần hai thập kỷ và cú sốc vòng lao lý

Khởi nghiệp từ năm 2000, NTK Nguyễn Công Trí (SN 1978) được biết đến như "anh cả của làng thời trang Việt". Sự nghiệp của anh gây ấn tượng bởi tư duy thẩm mỹ cao cấp, kỹ nghệ thủ công đính kết tinh xảo và công lớn trong việc nâng tầm, đưa chất liệu lụa Lãnh Mỹ A ra thế giới. Công Trí là đại diện Việt Nam duy nhất thuộc Hiệp hội Thời trang châu Á (Asian Couture Federation) và từng 2 lần trình diễn tại New York Fashion Week.

Nguyễn Công Trí cùng di sản thời trang đồ sộ, gắn liền với tên tuổi của dàn sao hàng đầu thế giới.

Tài sản lớn nhất mà nam NTK xây dựng được không chỉ là danh tiếng cá nhân, mà là một thương hiệu thời trang cao cấp có sức ảnh hưởng vượt biên giới. Đã có hơn 100 người nổi tiếng bao gồm các biểu tượng đại chúng từ nhiều lĩnh vực lựa chọn thiết kế của CONG TRI cho các thảm đỏ, sân khấu và trang bìa tạp chí lớn nhất hành tinh.

Chính vì vậy, thời điểm tháng 7/2025, khi thông tin NTK Nguyễn Công Trí vướng vòng lao lý nổ ra, giới giải trí và thời trang Việt không khỏi chấn động. Dư luận khi đó đặt ra một dấu hỏi lớn về số phận của thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam khi đầu não sáng tạo vắng mặt.

Sự thu mình trên những con phố đắt giá

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất ở CONG TRI sau biến cố chính là sự thu hẹp hệ thống cửa hàng vật lý tại TP. Hồ Chí Minh. Khi thông tin nhạy cảm nổ ra, CONG TRI khi ấy có tất cả 3 showroom tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó 2 showroom đang vận hành lần lượt nằm tại đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hoà) và đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành). Nửa năm sau, chi nhánh Lê Thánh Tôn âm thầm đóng cửa từ tháng 1/2026.

Showroom CONG TRI trên đường Lê Thánh Tôn (TP.HCM) trước khi âm thầm đóng cửa vào đầu năm 2026 (Ảnh: Hồng Phúc).

Ngoài ra, flagship store của CONG TRI đặt tại một khách sạn 4 sao trên đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn) khai trương từ năm 2021 và tồn tại đến trước năm 2025. Vào thời điểm nam NTK dính án, địa chỉ này được ghi nhận đang trong quá trình sửa chữa và đến nay đã trở thành mặt bằng của một thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Việc khép lại các mặt bằng đắt đỏ bậc nhất trung tâm thành phố cho thấy bước lùi cần thiết về chi phí vận hành, giúp thương hiệu tối ưu hóa bộ máy để chuyển dịch sang hình thức phục vụ riêng tư hoặc tập trung nguồn lực vào trụ sở cốt lõi.

Mặt bằng Flagship store của thương hiệu trên đường Đồng Khởi thời điểm sửa chữa, hiện đã trở thành vị trí của một thương hiệu khác (Ảnh: Hồng Phúc).

Sức sáng tạo không chỉ dựa vào một cá nhân

Dù thương hiệu không đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào về việc tái cấu trúc hay bổ nhiệm Giám đốc sáng tạo mới, guồng quay sản phẩm của CONG TRI trong hơn một năm qua vẫn duy trì đúng "nhịp sinh học" quốc tế với các bộ sưu tập theo mùa được ra mắt ổn định:

- Spring/Summer 2026 (Tháng 9/2025): Khai thác kỹ nghệ thủ công, chi tiết tua rua và hiệu ứng chuyển sắc trên chất liệu xuyên thấu.

- Fall/Winter 2026 (Tháng 3/2026): Tập trung vào kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo và kết cấu phom dáng chuẩn xác.

- Summer Capsule Collection 2026 (Tháng 7/2026): Duy trì ngôn ngữ thiết kế thanh lịch và ứng dụng cao.

Đặc biệt, các bộ sưu tập lớn của CONG TRI vẫn xuất hiện đều đặn được quảng bá trên nền tảng Vogue Runway. Việc duy trì sáng tạo và vận hành ổn định chứng minh đằng sau tên gọi CONG TRI là một bộ khung ekip cố định và vững chắc. Từ Art Director đến Stylist đồng hành cùng thương hiệu từ trước đã nắm rất vững "mã di sản" của thương hiệu, giúp guồng máy sáng tạo tự thân lăn bánh mà không bị phụ thuộc vào sự hiện diện của một cá nhân.

Các bộ sưu tập lớn trong năm qua của CONGTRI vẫn xuất hiện đều đặn trên nền tảng Vogue Runway.

Sự hiện diện trên thảm đỏ quốc tế chưa từng giảm sút

Song song với việc ra mắt sản phẩm, sự xuất hiện liên tục của các thiết kế CONG TRI trên dàn sao quốc tế tại các sự kiện lớn cũng là một tín hiệu đáng chú ý. Trên các kênh truyền thông chính thức, thương hiệu liên tục cập nhật hình ảnh các ngôi sao thế giới lựa chọn thiết kế của mình. Gần đây nhất là dàn sao nữ xuất hiện tại lễ trao giải Emmy Awards như Denée Benton, Julianna Margulies, hay nữ diễn viên Cbiz Chương Nhược Nam tại sự kiện của Guerlain.

Tháng 5/2026 - khi bộ phim The Devil Wears Prada 2 ra mắt toàn cầu - CONG TRI tự hào chia sẻ hình ảnh "bà đầm thép" Meryl Streep lựa chọn một thiết kế nằm trong LÃNH MỸ A CAPSULE COLLECTION cho chuỗi press tour quảng bá. Việc một biểu tượng vĩ đại của điện ảnh thế giới khoác lên mình sản phẩm sử dụng chất liệu lụa truyền thống Việt Nam là lời khẳng định đắt giá nhất: giá trị thẩm mỹ và đẳng cấp của CONG TRI vẫn đủ sức chinh phục những tiêu chuẩn tại Hollywood.

Thương hiệu vẫn đón tiếp các tên tuổi đầy sức nặng của làng giải trí thế giới khoác lên mình thiết kế Việt tại các sự kiện quốc tế năm 2026.

Sự tồn tại của CONG TRI trong hơn một năm qua cho thấy: Nguyễn Công Trí không chỉ tạo ra những bộ trang phục đẹp, mà anh đã kịp xây dựng nên một thương hiệu có nền móng vận hành độc lập. "Tài sản lớn nhất" ấy hiện vẫn đang tiếp tục tự thân lăn bánh, duy trì vị thế đại diện cho thời trang cao cấp Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Ảnh: CONG TRI, Internet