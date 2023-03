Sở hữu làn da mịn màng không khó nhờ 5 hộp phấn nước xịn sò, giá yêu trên LazBeauty ngay sale sinh nhật Lazada 6/3

Cushion hay phấn nước là món đồ trang được được rất nhiều cô gái yêu thích bởi sự tiện lợi và sẽ sử dụng. Chỉ cần lấy hộp cushion, tán đều nhẹ nhàng lên da là các nàng đã có lớp nền mỏng nhẹ, trắng mịn, rạng ngời và bóng bẩy như sương. Do vậy, LazBeauty gợi ý ngay cho các nàng 5 sản phẩm cushion kiềm dầu giúp bạn có một làn da mướt mịn, lại còn che phủ khuyết điểm hiệu quả. Đây chắc chắn sẽ là những "bảo bối" must-have của các nàng dù ở bất kỳ đâu.



Đúng dịp Lễ hội mua sắm "Bùng nổ sale sinh nhật" Lazada từ nay đến 13/3, đặc biệt trong ngày hội sale Làm đẹp trên LazBeauty duy nhấtngày 6-7/3 này, các deal cushion chính hãng cho các nàng lại có giá cực kỳ yêu thương đấy nhé!

Phấn nước kiềm dầu Fit Me Matte+Poreless Cushion Maybelline New York

Vốn là dòng sản phẩm nền hàng đầu tại Mỹ, nay Fit Me lại có thêm phấn nước vô cùng tiện dụng. Thành phần đất sét của phấn nước Fit Me đem đến khả năng kiềm dầu vô cùng hiệu quả tại các vị trí trên khuôn mặt như trán, mũi, cằm và hai má.

Nhờ công nghệ "Fit Me" tiệp trọn vào da, khi sử dụng sản phẩm phấn nước này, bạn sẽ có ngay một lớp nền hoàn hảo. Đặc biệt, lớp nền mịn lì tức thì mà vẫn nhẹ thoáng, che phủ tự nhiên như chính làn da bạn. Fit Me Matte+Poreless Cushion Maybelline New York có 2 tông màu phù hợp với làn da châu Á là 120 Classic Ivory và 128 Warm Nude.

Chất lượng là thế nhưng em phấn nước Fit Me này có giá cực ưu đãi chỉ 379K. Trong lễ hội mua sắm "Bùng nổ sale sinh nhật" Lazada, các nàng còn được tặng bộ quà tặng trị giá 100K cho đơn 229K và bộ quà độc quyền 250K cho đơn 329K đấy!

Phấn nước kiềm dầu 21N Vanilla innisfree No Sebum Powder Cushion



Chắc hẳn các tín đồ làm đẹp đều biết đến phấn phủ kiềm dầu quốc dân No-Sebum Mineral Powder của innisfree. Nếu vậy thì đừng bỏ qua phiên bản phấn nước kiềm dầu No-Sebum Powder Cushion nhé! Sản phẩm phấn nước này có khả năng kiềm dầu cực đỉnh cùng độ che phủ cao suốt 48 tiếng cho lớp nền mịn lì siêu tự nhiên.

innisfree No-Sebum Powder Cushion SPF29 PA++ có chất phấn mỏng mịn, tệp nhanh vào da mà không hề gây nặng mặt. Bông phấn của sản phẩm này có thiết kế đặc biệt chứa các lỗ thông khí giúp kiểm soát lượng phấn trên da, đồng thời tăng độ bám và che phủ cao với phần bề mặt nhung, mang lại lớp nền mịn mượt và lâu trôi hơn. Đây xứng đáng là item "must-have" trong túi makeup của các nàng. Nhanh tay chốt đơn vì innisfree No Sebum Powder Cushion được giảm giá chỉ còn 462K ngay trên nay trên "thiên đường sắm đẹp" LazBeauty của Lazada nhé. Đừng quên đơn hàng từ 700K các nàng còn nhận ngay 2 món đồ full-size chất lượng nữa đấy!

Phấn nước che khuyết điểm kiềm dầu Laneige Neo Cushion Matte



Nếu thích các sản phẩm mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc thì các nàng cùng tham khảo thêm phấn nước Laneige Neo Cushion Matte. Ưu điểm của hộp phấn nước này là có khả năng chống mồ hôi kéo dài 24 giờ, đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng ẩm. Tác dụng dưỡng ẩm của Laneige Neo Cushion Matte cũng rất đỉnh với thành phần giàu Vitamin E, giúp làn da luôn trong trạng thái mềm mịn, dễ chịu.

Không những thế, sản phẩm còn có tác dụng chống nắng, chống ánh sáng xanh nên nàng nào sắp đi du lịch thì định phải sắm thôi! Laneige Neo Cushion Matte phù hợp với mọi loại da, đặc biệt hiệu quả trên da dầu. Chất lượng là thế nhưng nhờ dịp Lazada sale sinh nhật bùng nổ từ 3/3 – 13/3, đặc biệt ngay hôm nay mà Laneige Neo Cushion Matte chỉ còn 580K. Đặt hàng sớm các nàng còn nhận ngay quà tặng gồm Water Bank Cream và kem chống nắng Radian-C trị giá 450k.

Phấn nước thế hệ mới mỏng nhẹ Lancôme Teint Idole Ultra Wear Cushion SPF40



Chịu chi hơn một chút thì đã có ngay Lancôme Teint Idole Ultra Wear Cushion. Sản phẩm phấn nước này với thiết kế cải tiến mỏng mịn đem lại hiệu ứng satin siêu mềm. Sử dụng hộp cushion này các nàng sẽ có một lớp nền lâu trôi, che phủ hoàn hảo, mỏng nhẹ thoáng khí, mang lại sự tự tin suốt ngày cả ngày dài.

Em nó rất phù hợp cho mọi loại da đặc biệt là làn da châu Á cùng khả năng chống nắng SPF40 / PA ++ nên các nàng đừng ngần ngại chốt đơn nhé! Dịp này, khi mua Lancôme Teint Idole Ultra Wear Cushion, các nàng nhận được cực nhiều ưu đãi như giảm 10% tối đa 400K đơn từ 2.500K, quà cho đơn hàng từ 3.500K lên đến 2.650K và rất nhiều các món quà xịn sò khác nữa duy nhất chỉ có trên "thiên đường sắm đẹp" LazBeauty của Lazada đó!

Phấn nước Bobbi Brown Intensive Skin Serum Cushion SPF 40 PA++++



Gợi ý thêm cho các nàng phấn nước Bobbi Brown Intensive Skin Serum Cushion. Với sản phẩm cao cấp này các nàng yên tâm sẽ có một lớp nền hoàn hảo nhờ khả năng che phủ cao gấp hai lần, bền màu, che phủ mọi khuyết điểm trên gương mặt, cân chỉnh sắc diện cho làn da tối màu.

Hạt phấn mịn mượt, bám chặt vào làn da và bắt sáng giúp khuôn mặt rạng ngời tràn sức sống. Sản phẩm cho hiệu quả dưỡng ẩm vượt trội nhờ thành phần đông trùng hạ thảo giúp bổ sung năng lượng cho làn da, mang lại vẻ ngoài tươi sáng, căng tràn sức sống.

Mua ngay Bobbi Brown Intensive Skin Serum Cushion chính hãng trên Lazada dịp sinh nhật này các nàng có ngay deal mua 1 tặng 1 phấn má full-size trị giá 1.050K cùng quà tặng đặc biệt lên đến 1.000K. Số lượng quà tặng có hạn nên nhanh tay chốt đơn ngay nàng nhé!

Tranh thủ LazBeauty đang có sale làm đẹp rộn ràng duy nhất ngày 6-7/3 trong dịp sinh nhật Lazada bùng nổ, các nàng nhanh tay chọn cho mình hộp cushion yêu thích nhé! Làn da mịn màng rạng rỡ chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn đấy!