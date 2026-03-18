Sneakers mới toanh của Nike giúp bạn không cần bỏ cả ngàn đô mua Miu Miu x New Balance nữa

Cơn sốt giày đế mỏng (low-profile) đang thống trị bản đồ thời trang toàn cầu, và nếu bạn lỡ "phải lòng" phom dáng thanh mảnh của siêu phẩm Miu Miu x New Balance 530 SL nhưng còn e ngại mức giá ngất ngưởng, thì Nike vừa đưa ra một lời hồi đáp đầy thuyết phục. Không cần phải chi ra 1250 USD (hơn 32 triệu đồng), các tín đồ thời trang giờ đây đã có một lựa chọn thay thế hoàn hảo: Nike Sprint Sister. Đây là một thiết kế lưu trữ từ thập niên 70, mang đầy đủ những yếu tố "IT-shoe" mà hội chị em đang tìm kiếm: đế mỏng, phom dáng ôm chân và cặp dây kép đầy tính ngẫu hứng.

Nike Sprint Sister sắp ra mắt (Ảnh Nike).

Thiết kế có ngoại hình nhiều tương đồng với đôi giày cao cấp Miu Miu x New Balance 530 SL (Ảnh Pinterest)

Sự trở lại của một di sản bị lãng quên

Nike Sprint Sister không phải là một gương mặt hoàn toàn mới, mà là thiết kế được Nike khai quật từ kho lưu trữ năm 1979. Thuở sơ khai, đây là mẫu giày đinh chạy bộ đầu tiên được Nike thiết kế riêng biệt cho cấu trúc bàn chân phụ nữ. Sau lần tái xuất ngắn ngủi vào năm 2005 dưới định dạng giày lifestyle, Sprint Sister một lần nữa được "đánh thức" để đáp ứng cơn khát phong cách thể thao mang hơi hướng retro của thế kỷ 21.

Sự hồi sinh này không chỉ đơn thuần là sao chép nguyên bản. Theo các nhà thiết kế của Nike, phiên bản 2026 được tinh chỉnh dựa trên phom dáng gốc nhưng tối ưu hóa độ êm ái để phù hợp với nhịp sống đô thị. Với việc những đôi giày tối giản, ôm sát như adidas Samba hay Puma Speedcat đang chiếm lĩnh thị trường, việc Nike mang Sprint Sister trở lại là một bước đi chiến lược nhằm giành lại vị thế trong lòng những cô nàng yêu thích vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn năng động.

Phân khúc giày đế thấp của adidas và PUMA vô cùng sôi động những năm gần đây (Ảnh Pinterest)

"Mã gen" xa xỉ trong một thiết kế thể thao

Lý do khiến Sprint Sister ngay lập tức được so sánh với bản hợp tác giữa Miu Miu và New Balance chính là sự tương đồng đến kinh ngạc trong tư duy thẩm mỹ. Nike đã đưa vào thiết kế này những chi tiết cực kỳ high-fashion: từ chất liệu da lộn nứt màu nâu đậm chất vintage cho đến biểu tượng Swoosh được xử lý với bề mặt ren thêu tinh xảo.

Đặc biệt, chi tiết "ăn tiền" nhất chính là hệ thống dây giày kép - một xu hướng đang gây bão nhờ sự lăng xê của các nhà mốt xa xỉ. Cách phối màu Ridgerock/Ocean Cube với sự hòa quyện giữa tông nâu đất, xanh nhạt và màu kem không chỉ tạo cảm giác cao cấp mà còn cực kỳ dễ phối đồ, từ những bộ suit công sở hiện đại đến các chiếc váy lụa thướt tha.

Chất liệu da lộn... (Ảnh Nike).

...và bộ dây kép thời thượng cho thấy tham vọng của Nike với phân khúc thời trang đường phố (Ảnh Nike).

Đối thủ đáng gờm trên đường đua thời trang

Màn ra mắt của Sprint Sister diễn ra ngay sau thành công của dự án Nike x JACQUEMUS "Moon Shoe", cho thấy sự tập trung cao độ của Nike vào phân khúc khách hàng nữ yêu thời trang. Việc lựa chọn những ngôi sao có gu thẩm mỹ khác biệt như Solange Knowles cho các chiến dịch gần đây là minh chứng cho thấy Nike đang muốn biến những đôi giày chạy bộ cũ thành những món phụ kiện không thể thiếu trên thảm đỏ và đường phố.

Nike x JACQUEMUS "Moon Shoe" có giá 180 Euro - 5,5 triệu đồng (Ảnh Nike).

Với mức giá bán lẻ dự kiến chỉ 110 USD (khoảng hơn 2,9 triệu đồng), Nike Sprint Sister là một món hời thực sự cho những ai muốn theo đuổi Quiet Luxury mà không muốn làm đau ví. Mẫu giày này dự kiến sẽ đổ bộ trang chủ Nike vào cuối mùa hè và suốt mùa thu năm nay. Nếu bạn đang tìm kiếm một đôi giày vừa mang giá trị lịch sử, vừa có diện mạo thời thượng không kém gì các thương hiệu xa xỉ, thì Sprint Sister chính là cái tên xứng đáng nhất để đưa vào danh sách mua sắm.