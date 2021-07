Skincare bình dân “đỉnh của chóp", cấp cứu làn da bức bối vì nắng hè

Không ít nàng skincare các mùa không sao nhưng hễ cứ đến mùa hè là da lại bắt đầu "nổi loạn". Tranh thủ những ngày này, cùng điểm qua một vài vấn đề da hay gặp phải trong mùa hè và các "chiến binh" không chỉ giúp tiêu diệt chúng mà còn áp dụng được với mọi loại da, kể cả những nàng da nhạy cảm luôn nhé.



1. Da đổ nhiều dầu, lỗ chân lông to

Không khí nóng bức, khói bụi ô nhiễm cùng độ ẩm cao khiến da đổ nhiều dầu hơn, từ đó các bụi bẩn sẽ dễ bám trên da gây nên mụn. Ai cũng biết cần chú trọng hơn vào bước làm sạch da. Nhưng phải làm sao để sạch sâu mà vẫn duy trì được độ pH tự nhiên của da?

Thay vì rửa mặt thông thường, bạn hãy chọn các sản phẩm có chứa LHA và PHA. Không dễ gây kích ứng như BHA và AHA, hai thành phần vàng này không chỉ lấy đi tế bào chết, bụi bẩn trên da mà còn đồng thời đẩy nhân mụn và dầu thừa ra khỏi lỗ chân lông. Sữa rửa mặt Acid-duo của By Wishtrend là một lựa chọn lý tưởng khi làm sạch sâu mà không khiến da khô căng.

Nhiều bạn quan niệm mùa hè không dùng kem dưỡng ẩm da sẽ "dễ thở" hơn. Tuy nhiên, khi da thiếu ẩm, lỗ chân lông sẽ giãn nở, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ, tiết ra nhiều dầu hơn để đảm bảo độ ẩm cho da. Và giải pháp cho toàn bộ vấn đề sẽ là một loại kem dưỡng mỏng nhẹ, nhanh thấm và không gây bí bách da. Dear Klairs Midnight Blue Calming Cream với chiết xuất cây Liễu, Rau Má và Than Tre hoạt tính giúp cấp ẩm tốt mà không gây nhờn rít. những làn da dầu có thể yên tâm khi sử dụng mà không cần lo ngại về việc da đổ dầu nhiều hơn gây bít tắc lỗ chân lông. Tác dụng của sản phẩm kem dưỡng quốc dân này vẫn chưa dừng lại ở đó, thành phần vàng Guaiazulene từ Cúc La Mã còn làm dịu da mạnh mẽ, phục hồi nền da tổn thương do sử dụng treatment, sau nặn mụn hoặc laser.

2. Da bị cháy nắng

Ánh nắng mặt trời lúc này gây gắt và chứa nhiều tia tử ngoại. Ngoài cảm giác đau rát, khó chịu, da thậm chí có thể bị sưng tấy, ngứa ngáy và bong tróc. Tất cả những biểu hiện đó cho thấy da đang bị cháy nắng, cần phải giải nhiệt ngay tức thì.

Ngải Cứu không những nổi tiếng là một loại thuốc đông y mà từ lâu đã được biết đến với khả năng làm dịu, kháng viêm. Từ thời xa xưa, người dân phương Đông đã trưng dụng khả năng này bằng cách sử dụng Ngải Cứu để băng bó trên vết thương hở, thúc đẩy thời gian chữa lành. Dĩ nhiên khi nhắc đến Ngải Cứu, I'm From Mugwort Essence sẽ là ứng cử viên hàng đầu giúp cấp cứu cho làn da. Hãy thử áp dụng phương pháp Essence Mask: thấm đẫm miếng bông của bạn với tinh chất Ngải cứu, bạn sẽ bất ngờ với khả năng mà nó mang lại đấy. Không chỉ hạ nhiệt làn da ngay lập tức mà còn đồng thời làm dịu vùng da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời hay những vùng da có nhiều mụn sưng viêm. Tuy là Essence nhưng với kết cấu lỏng, nhanh thấm, bạn hoàn toàn có thể thay thế cho bước Toner, giúp tiết kiệm thời gian và tối giản chu trình skincare.

3. Da bị sạm, đen, nám

Các hắc sắc tố có khả năng hấp thụ ánh sáng với dải quang phổ rất rộng. Chúng có vai trò như một cơ chế bảo vệ tự nhiên của da trước các tia tử ngoại. Điều này có nghĩa, khi chúng ta càng tiếp xúc, phơi nắng nhiều, Melanin càng được gia tăng để bảo vệ da, đồng nghĩa với việc da trở nên đen hơn. Lúc này da cần được bổ sung ngay Vitamin C - một trong những "chiến binh" hàng đầu trong công cuộc dưỡng trắng, ngăn chặn lão hóa, bảo vệ da khỏi các tác động của gốc tự do có hại.

Nếu vẫn là "chiếu mới", Freshly Juiced Vitamin Drop từ nhà Klairs sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo với 5% Acid Ascorbic an toàn cùng Rau Má làm dịu da. Nồng độ 5% Vitamin C nguyên chất không chỉ giúp dễ dàng bảo quản sản phẩm mà còn là nồng độ phù hợp nhất để da quen dần với sự góp mặt của Vitamin C trong chu trình dưỡng da. Sử dụng sản phẩm trong thời gian dài da không chỉ sáng lên bên ngoài mà còn khoẻ mạnh từ sâu bên trong.

Còn nếu đã là người chơi Vitamin C hệ "lão làng", hãy trải nghiệm ngay Pure Vitamin C 21.5% Advanced Serum đến từ nhà By Wishtrend. Với 21,5% L-Acid Ascorbic - dẫn xuất mạnh nhất của Vitamin C không chỉ thẩm thấu nhanh giúp làm sáng da, sản phẩm còn dưỡng ẩm và cải thiện kết cấu da thô ráp nhờ vào 70% Vitamin từ chiết xuất lá Hắc Mai Biển. Với mức giá tầm trung cho một sản phẩm Vitamin C, hiệu quả của Pure Vitamin C 21.5% Advanced Serum sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ đấy!