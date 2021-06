Skechers X Dr. Seuss: Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh đình đám

Sự kết hợp đặc biệt Skechers x Dr. Seuss

Bộ sưu tập Skechers x Dr. Seuss mang thế giới của sắc màu và thế giới kỳ ảo vào những đôi giày thông qua việc kết hợp cùng bộ truyện tranh nổi tiếng Dr. Seuss, bắt đầu với chú mèo trong câu chuyện nổi tiếng nhất của ông, The Cat in the Hat.

Skechers x Dr. Seuss đem đến những màu sắc sống động từ thế giới Dr. Seuss vào cuộc sống thường ngày thông qua các thiết kế dễ phối đồ và vô cùng thoải mái. Người mang sẽ có dịp hồi tưởng lại những câu chuyện kinh điển như The Cat, Thing 1 and Thing 2, hay The Fish. Khoác lên phong cách và đường nét đặc trưng của Dr. Seuss, những đôi giày mang nét vẽ vui tươi sẽ là điểm nhấn độc đáo cho những bộ trang phục.

Nguồn cảm hứng bất tận từ truyện tranh thiếu nhi

Michael Greenberg, chủ tịch của Skechers chia sẻ "Dr. Seuss là một trong những biểu tượng kinh điển nhất trên thế giới, từng được đọc, chia sẻ và tôn vinh bởi hàng triệu người từ những năm 1950. Và hiện tại những nhân vật huyền thoại và phong cách sống động của ông được hiện hữu rõ ràng như đang sống trong những câu chuyện". Ông cũng nói thêm "Chúng tôi mang những mẫu giày nổi tiếng nhất của Skechers và khoác lên chúng các thiết kế độc nhất vô nhị mang nét riêng đậm chất Dr. Seuss.

"Skechers là thương hiệu gia đình dành cho mọi lứa tuổi – và có rất nhiều những người hâm mộ trung thành của hãng yêu thích Dr. Seuss trên toàn thế giới," – Susan Brandt, chủ tịch công ty Dr. Seuss Enterprises cho biết. "Tinh thần sáng tạo, họa tiết sống động và thiết kế giày vô cùng thoải mái khiến cho những hành trình cùng Dr. Seuss trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Chúng tôi rất mong chờ những bước ngoặt tiếp theo trong sự hợp tác này, và những cuộc phiêu lưu cùng Dr. Seuss khi Skechers cho ra mắt bộ sưu tập mới."

Những câu chuyện còn viết tiếp

Với những bộ sưu tập tiếp theo trong tương lai, Skechers hứa hẹn sẽ mang đến những nhân vật từ những câu chuyện được yêu thích của Dr. Seuss như Green Eggs and Ham, One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish, Oh the Places You’ll Go! và How the Grinch Stole Christmas!

Bộ sưu tập Skechers x Dr. Seuss dành cho nữ sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 03 tháng 06 năm 2021 tại hệ thống các cửa hàng Skechers chọn lọc trên toàn quốc https://www.skechersvn.vn/pages/store-locator và website https://www.skechersvn.vn/, Shopee, Lazada.

Đặc biệt, những fan hâm mộ của Skechers sẽ có cơ hội sở hữu những phần quà cực kỳ hấp dẫn thông qua sự kiện ra mắt bộ sưu tập Skechers x Dr. Seuss sẽ diễn ra trên fanpage Skechers Vietnam vào ngày 05/06/2021. Theo dõi fanpage https://www.facebook.com/skechers.vietnam của chúng tôi để không bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này nhé!