Skechers chào hè ấn tượng với 3 BST đa sắc màu: Thú vị, năng động cùng chất liệu thân thiện với môi trường

Skechers, thương hiệu thể thao và phong cách hàng đầu của Mỹ, chuyên thiết kế đa dạng các dòng sản phẩm giày dép, quần áo và phụ kiện cho mọi lứa tuổi. Nhờ những ý tưởng đột phá, Skechers đã và đang chinh phục hàng triệu trái tim các tín đồ thời trang, đồng thời là nhãn hàng tiên phong trong việc xóa bỏ định kiến "giày thể thao chỉ dùng để chơi thể thao", đưa phụ kiện giày tiếp cận mọi phong cách. Khi nhắc tới Skechers, dân tình ngay lập tức nhớ đến khẩu hiệu "The Comfort Technology Company", cũng chính là sứ mệnh ưu tiên hàng đầu của thương hiệu footwear này.



BST chào hè của Skechers năm nay tiếp tục mang đến những ý tưởng độc, lạ và sáng tạo. Không chỉ tập trung vào mẫu mã thiết kế, chất lượng sản phẩm, mà hơn hết, thương hiệu đến từ Mỹ này còn thấu hiểu và "biến hóa" các vấn đề nhân văn, lồng ghép vào 3 BST: Recycle Collection, We Bare Bears Collection và BST quần áo thể thao Skechers Performance

Recycle Collection - Sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên

BST Recycle là sự hòa hợp tuyệt vời của chất liệu thân thiện và những thông điệp tích cực. Được làm từ 100% Polyester tái chế, chứng nhận bởi các chuyên gia số một như Control Union và Global Recycled Standard (tiêu chuẩn tái chế toàn cầu), các sản phẩm trong BST này đạt đến tiêu chuẩn cao về chất lượng cũng như tính nhân văn, chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất.

Hơn nữa, dòng sản phẩm này tinh tế thể hiện slogan ý nghĩa "Reduce - Reuse - Recycle", "Save the only Earth" hay "Earth to Comfort" như một lời kêu gọi mỗi người đóng góp bảo vệ môi trường xung quanh.

BST cho ra mắt đầy đủ các thiết kế từ áo phông, quần short, mang tính ứng dụng cao. Với phong cách basic đặc trưng, tông màu nền nã, trung tính tượng trưng cho thiên nhiên, đất mẹ, BST phù hợp với mọi phong cách.

Đây như một sự thay đổi, hướng đi khác biệt của "ông lớn" thời trang Skechers giữa thị trường khốc liệt. Ngày nay, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến kiểu dáng, mẫu mã thời trang, mà còn ưa thích sự sáng tạo, ý nghĩa ẩn sau mỗi bộ trang phục. Mua một chiếc áo sành điệu, lại vừa góp phần bảo vệ môi trường, chắc chắn không có tín đồ mê thời trang nào có thể từ chối.

BST quần áo thể thao Skechers Performance - Bạn đồng hành của dân chơi thể thao

Nếu bạn mong muốn một nhãn hiệu chuyên dụng cho việc tập luyện thể thao mà vẫn rất thời thượng và trendy thì Skechers Performance chính là BST mà bạn đang tìm kiếm. Các thiết kế như Bra hay quần Legging, đều được đội ngũ thiết kế lựa chọn chất liệu từ Polyester và Elastane, loại vải có khả năng co giãn và thấm hút mồ hôi, giúp người mặc thoải mái tập luyện thể thao và tham gia hoạt động ngoài trời.

Các thiết kế trong BST này vẫn là những item basic như quần short thể thao, áo pull cộc tay,... có tính ứng dụng cao. Điểm xuyết là âm hưởng mùa hè nóng bỏng với các mảng màu sắc rực rỡ, phối linh hoạt, bắt mắt.

We Bare Bears Collection - 3 chú gấu đình đám cộng đồng mạng

Dự án hợp tác giữa Skechers và We Bare Bears đang tạo nên cơn sốt cho mùa hè này. Sự đáng yêu của bộ ba anh em nhà gấu trong phim hoạt hình We Bare Bears khiến Skechers chẳng ngại kết nối để hợp tác ngay. Với các tín đồ của ba nhân vật hoạt hình nổi tiếng Cartoon Network, đây chắc chắn là BST không thể bỏ qua hè này.

Skechers cho ra mắt với hai dòng sản phẩm chính: BST Cổ điển và BST Xuân - Hè, với dòng thời trang mở rộng phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính. Song song với tiếp cận thị hiếu khách hàng bằng các mẫu đặc trưng, We Bare Bears Collection bổ sung thêm nhiều thiết kế đáng yêu, gần gũi. Điểm đặc biệt trong BST này là hình ảnh ba chú gấu được in ấn tỉ mỉ, cùng mẫu mã đa dạng giúp người dùng có nhiều chọn lựa.

Các gam màu như vàng, xanh, trắng là điểm nhấn trong BST này, phản ánh đúng tinh thần của mùa hè. Các mẫu giày thể thao bắt mắt đan xen phối màu sắc ấn tượng. Trang phục năng động, basic nhưng vẫn đảm bảo được tính thời trang.

"Lấy cảm hứng từ mùa lễ hội đầu năm, chúng tôi muốn mang đến một BST thú vị, đầy tính linh hoạt và ngẫu hứng dành cho những người hâm mộ trung thành đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi" - Zann Lee, Phó Chủ Tịch Skechers Đông Nam Á chia sẻ.

Đặc biệt, vào tháng 6 này nhà Skechers đã chính thức giới thiệu cửa hàng concept mới tại Crescent Mall, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều không gian, tiện ích cho khách hàng thỏa lòng mua sắm thương hiệu hàng đầu này.

Mua sắm ngay cùng Skechers tại:

Website: https://www.skechersvn.vn/

Hệ thống cửa hàng:

Skechers Crescent Mall: 3F28, 29, Crescent Mall - 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Skechers New World:: 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Skechers Estella Place: Lô: 2-14, TTTM Estella Place, 88 Song Hành, P. An Phú, Thủ Đức, TP.HCM

Skechers Emart: F1-07 - 366 Phan Văn Trị, P. 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Skechers Bà Triệu: Lô L3-77, Tầng L3, TTTM Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

https://afamily.vn/skechers-chao-he-an-tuong-voi-3-bst-da-sac-mau-thu-vi-nang-dong-cung-chat-lieu-than-thien-voi-moi-truong-20220611141436351.chn