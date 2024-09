Người phụ nữ họ Li ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc có hai tử cung. Đây là trường hợp rất hiếm gặp, ước tính chỉ khoảng 0,3% phụ nữ trên toàn thế giới.

Điều đặc biệt hơn là Li vừa sinh hai con gồm một trai và một gái từ hai tử cung khác nhau.

Người phụ nữ họ Li có hai tử cung vừa sinh con. (Ảnh: SCMP)

Khi hai thai nhi hơn 8 tháng, Li được các bác sĩ chỉ định sinh mổ. Các bé chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện số 4 Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Bé trai nặng 3,3kg và bé gái nặng 2,4kg. Li cùng hai con được xuất viện sau khi sinh 4 ngày.

Cai Ying - bác sĩ sản khoa cao cấp tại bệnh viện chia sẻ: "Việc mang thai ở mỗi tử cung thông qua thụ thai tự nhiên là rất hiếm. Chúng tôi chỉ nghe nói về một vài trường hợp như vậy ở cả Trung Quốc và nước ngoài".

Bà cho biết: "Thậm chí còn hiếm hơn khi một phụ nữ trong tình trạng này có thể sinh con thành công sau 37 tuần, đây là trường hợp hy hữu, hàng triệu người mới có một người".

Thông thường, phụ nữ có hai tử cung không có triệu chứng gì bất thường cho đến khi họ mang thai. Trong thời gian mang thai, họ có nguy cơ sảy thai nhiều lần, sinh non, thai nhi kém phát triển và xuất huyết sau sinh cao hơn.

Tình trạng tử cung đôi rất hiếm gặp nhưng việc phụ nữ sinh con thành công ở hai tử cung thậm chí còn hiếm gặp hơn. (Ảnh: Douyin)

Li từng mang thai trước đó nhưng bị sảy thai ở tuần thứ 27 do những nguyên nhân không xác định. Sau khi Li biết mình bắt đầu có thai vào tháng 1, các bác sĩ tại bệnh viện Tây An đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để đảm bảo an toàn cho cô và thai nhi.

Tin tức về người phụ nữ sinh hai con thành công từ mỗi tử cung khác nhau đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng trực tuyến đã bình luận hài hước: "Đó là những đứa trẻ sống một cuộc sống xa hoa trong bụng mẹ, thay vì phải chia sẻ cùng một 'ngôi nhà' như những thai nhi song sinh khác, chúng sống trong những 'biệt thự' riêng biệt".

Tuy nhiên, một người khác đã nhấn mạnh rằng việc mang thai đôi ở hai tử cung sẽ vô cùng khó khăn: “Đồng nghiệp của tôi có hai tử cung. Cô ấy đã mất con ba lần trước khi có một đứa con trai. Thật không dễ dàng gì với cô ấy!”.

Trước đó, Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin, vào tháng 12/2023, một phụ nữ ở tiểu bang Alabama, Mỹ đã sinh đôi hai bé gái từ hai tử cung khác nhau. Người mẹ này đã có ba đứa con trước đó, nhưng đều mang thai đơn bằng một trong hai tử cung của cô.