Siam Paragon "thất thủ" vì ngọc nữ Thái Lan kinh doanh, khó tin hơn khi biết đến quá khứ mưu sinh

Lingling Kwong - một nửa của cặp đôi bách hợp LingOrm đình đám hiện tại đang là "cây hút fan" hàng đầu xứ chùa Vàng lẫn trong khu vực, đặc biệt có Việt Nam. Mỗi sự kiện có sự xuất hiện của nữ diễn viên sinh năm 1995 luôn tạo "cơn địa chấn" cho nơi cô có mặt. Cuối năm 2024, cùng với sự đi lên của danh tiếng, Lingling Kwong ra mắt thương hiệu cá nhân mang tên Always Wonder. Brand thời trang streetwear nhanh chóng được ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ khắp châu Á.

Đầu tháng 5 vừa qua, với sự kiện pop-up store kỉ niệm sinh nhật của CEO Lingling, TTTM Siam Paragon có một phen thất thủ vào ngày Always Wonder diễn ra event chính thức do quá tải số lượng người xếp hàng chờ mua lẫn chờ được gặp mặt ngôi sao xinh đẹp. Từ những hình ảnh này, người hâm mộ của Lingling Kwong không khỏi xúc động khi nhớ về quá khứ vất vả cũng với công việc mua bán quần áo của thần tượng. Quả thật Lingling Kwong đã có một hành trình ngoạn mục và đáng nhớ để đến ngày hôm nay!

Một video đang được chú ý trên MXH khi Lingling Kwong ngày ấy và bây giờ (Nguồn TikTok).

Sự kiện pop-up store diễn ra trong 4 ngày, thu hút đông đảo người hâm mộ chờ đợi được mua sắm các sản phẩm giới hạn trong dịp sinh nhật của Lingling Kwong. Nhiều video được chia sẻ ghi lại cảnh tượng vô cùng choáng ngợp.

Lingling xuất hiện một mình mà không có sự đồng hành của Orm Kornnaphat. Cô diện trên người các sản phẩm của thương hiệu mình.

Giá cho 1 "Birthday box set" bao gồm mũ, móc khoá và các loại merch đi kèm có giá 3.890 Bath (hơn 3,1 triệu đồng). Áo T-shirt có giá 1.390 Bath (1,1 triệu đồng). Mũ lưỡi trai giá 990 Bath (gần 800 nghìn đồng).

Các sản phẩm của Always Wonder hiện tại hầu hết đều có thiết kế đơn giản, chủ yếu là T-shirt, Polo, Mũ lưỡi trai, Tote bag...

Trước khi bước chân vào làng giải trí, Lingling Kwong từng có thời gian mưu sinh bằng việc kinh doanh thời trang trên vỉa hè. Một bức hình ngày ấy vô tình được chụp lại đã trở thành tư liệu đắt giá cho hành trình phát triển của ngôi sao Thái Lan.

Lingling Kwong từng ngồi bệt bán quần áo trên đường trước khi trở thành bà chủ của thương hiệu thời trang được nghìn người xếp hàng chờ đợi.