Showbiz tự dưng có Irene bản Việt 44 tuổi

Trend “biến hình” vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt trên MXH, từ giới trẻ cho đến nhiều ngôi sao nổi tiếng đều hưởng ứng. Mới đây, màn biến hình chỉ vỏn vẹn 9 giây của Lệ Quyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong video, nữ ca sĩ không ngần ngại để mặt mộc trước ống kính, khoe trọn làn da căng mịn, tươi tắn cùng thần thái rạng rỡ ở tuổi 44. Khi chuyển cảnh, "nữ hoàng phòng trà" showbiz Việt nhanh chóng lột xác với layout trang điểm chỉn chu và outfit sang trọng. Điều gây bất ngờ hơn cả là nhiều cư dân mạng so sánh vẻ ngoài của cô với “nữ thần Kpop” Irene khi đoạn clip này chèn nền nhạc ca khúc Bad Boy của Red Velvet.

9 giây biến hình khiến netizen bất ngờ gọi Lệ Quyên là Irene Việt Nam. (Nguồn: lequyensinger)

Không ít cộng đồng mạng so sánh Lệ Quyên với Irene ở phần bình luận. Ngoài ra, nhiều lời khen có cánh cho mặt mộc của nữ ca sĩ cũng xuất hiện.

Khoảnh khắc không son phấn của Lệ Quyên gây ấn tượng với người xem nhờ làn da căng mướt, đều màu và ít khuyết điểm. Vùng mắt sáng, không quầng thâm, nếp nhăn nhỏ chứ không hằn sâu giúp gương mặt cô trông nhẹ nhàng và thư thái. Ở tuổi 44, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ, đường nét thanh thoát. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Lệ Quyên nên thường xuyên để mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ nhàng để trẻ hơn vì tình trạng da quá tốt.

Mặt mộc nhận được vô vàn lời khen có cánh của Lệ Quyên.

Biến hình khi lớp makeup hoàn thiện, Lệ Quyên trở nên sắc sảo hơn nhờ layout trang điểm đậm chất Kpop. Lớp nền căng mịn, eyeliner sắc nét, hàng mi cong dài đầy cuốn hút, kết hợp cùng đó đất nổi bật giúp visual nữ ca sĩ thêm phần cuốn hút. Đi cùng đó là mái tóc búi gọn gàng và bộ trang sức lấp lánh, khá giống với một trong những tạo hình huyền thoại của Irene. Có lẽ, đây cũng chính là lý do khiến nhiều người liên tưởng và so sánh.