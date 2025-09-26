Show Prada hiu hắt đến tội, dàn Đại sứ đồng loạt mất tích vì đâu?

Tối 25/9, tuần lễ thời trang Xuân/Hè 2026 tiếp diễn với chặng dừng chân Milan Fashion Week cùng nhà mốt Prada. Không còn là một mùa show quy tụ dàn khách mời quá "ồn ào" sau nhiều biến động từ loạt đại sứ, nhưng Prada vẫn chứng minh sức hút khó lay chuyển của mình với những gương mặt nổi bật từ Châu Á. Karina - đại sứ toàn cầu đến từ Hàn Quốc, nhóm Enhypen và nam diễn viên Lý Hiện của Cbiz đã góp phần tô đậm bức tranh visual sang trọng, tinh tế cho nhà mốt Ý.

Dàn sao Prada tham dự show S/S 2026 (Nguồn Vogue).

Xuất hiện trong diện mạo tối giản, Karina gây bất ngờ khi Prada chọn cho cô một bộ cánh mang đậm tinh thần "công sở". Không không thiết kế cắt xẻ gợi cảm hay tone màu tươi sáng thường thấy, Karina khoác lên mình chiếc blazer oversize, phối cùng quần jeans xanh ống suông và giày mũi nhọn.

Chính sự tối giản này lại khiến visual của Karina trở nên nổi bật hơn: gương mặt sắc nét, mái tóc vuốt gọn thanh thoát và thần thái lạnh lùng như bước ra từ bìa tạp chí. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho xu hướng "office wear" đang trở lại, song hành cùng làn sóng jacket da lộn - món đồ hot nhất mùa thu 2025 được giới mộ điệu săn đón và dự đoán sẽ phủ sóng mạnh mẽ trên streetstyle thời gian tới.

Nếu Karina toát lên nét thanh lịch tối giản thì Lý Hiện lại xuất hiện như một "tổng tài" bước ra từ phim ngôn tình. Bộ suit xanh đen hai hàng khuy khéo léo tôn dáng tạo nên phong thái điềm tĩnh nhưng không kém phần lãng tử cho nam diễn viên. Đây là lần thứ 2 trong năm 2025 Lý Hiện góp mặt tại Tuần lễ thời trang Milan, và là lần thứ 5 kể từ khi anh chính thức trở thành gương mặt đại diện thương hiệu. Ở Lý Hiện, người ta thấy sự giao thoa giữa ngôi sao điện ảnh và biểu tượng thời trang đại diện cho tinh thần thanh lịch nhưng cũng không kém phần cá tính, hiện đại của Prada.

Dàn đại sứ Enhypen thì lại mang đến sắc màu đồng điệu nhưng không hề nhàm chán. Mỗi thành viên xuất hiện trong một bảng phối xoay quanh gam nâu, đen và olive - những tone màu đặc trưng của Prada mùa này. Chất liệu da bóng, da lộn và lông thú được mix & match khéo léo, tạo nên một tổng thể vừa phóng khoáng vừa sang trọng. Sự đồng nhất trong bảng màu nhưng khác biệt ở chi tiết giúp Enhypen khẳng định vị thế "boyband high fashion" đúng nghĩa, xứng đáng là đại diện trẻ trung nhất nhì Prada thời điểm hiện tại.

Show diễn lần này cũng không tránh khỏi những bàn tán bên lề. Prada vốn nổi tiếng với dàn đại sứ toàn cầu "khủng" từ danh tiếng đến số lượng, thế nhưng hàng loạt cái tên quen thuộc lại bất ngờ vắng mặt. Mỹ nam Thái Lan - Win Metawin, Sana (Twice) - mỹ nhân Prada đình đám, Byeon Woo Seok - nam thần đang lên của màn ảnh Hàn, tân binh vừa lên hàng đại sứ Gawon (Meovv). Đặc biệt, sự vắng bóng của Kentaro Sakaguchi - nam chính MV Dream của Lisa lại càng gây chú ý khi nam diễn viên Nhật Bản vừa bị phanh phui drama tình tay 3 ồn ào cùng ngọc nữ Nagano Mei khiến công chúng đặt dấu hỏi về việc liệu Prada có chủ động "giữ hình ảnh" cho show diễn lần này hay không.