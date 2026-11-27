Tối 25/11, Shin Min Ah góp mặt tại lễ trao giải Blue Dragon Film Awards lần thứ 47 và nhanh chóng trở thành một trong những tâm điểm trên thảm đỏ. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế đầm quây màu đỏ của SOYOO BRIDAL, phom dáng ôm sát cơ thể rồi buông dài thành tà váy thướt tha. Sắc đỏ nổi bật được cân bằng bằng mái tóc đen dài buông tự nhiên, kiểu trang điểm cổ điển với son môi cùng tông và những món trang sức kim cương lấp lánh từ Louis Vuitton High Jewelry.

Shin Min Ah xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ Blue Dragon Film Awards 2026 trong thiết kế đầm đỏ quây của SOYOO BRIDAL.

Nữ diễn viên kết hợp trang phục với trang sức kim cương Louis Vuitton High Jewelry, mái tóc đen dài và son đỏ cổ điển.

Theo chia sẻ từ chuyên viên trang điểm, layout makeup hôm đó sử dụng các sản phẩm Lancôme, gồm kem nền Teint Idole Longwear Foundation màu P-00, phấn mắt Idôle Goddess Dimension màu 02 Pink Moonrise, má hồng dạng thỏi Teint Idole Ultra Wear Shape Stick Blush hai màu 01 và 03, cùng son môi Absolu Rouge Intimatte màu 525. Sắc son đỏ nổi bật trở thành điểm nhấn, đồng điệu với chiếc đầm dạ hội và hoàn thiện diện mạo cổ điển của nữ diễn viên.

Ở khoảng cách thông thường, tổng thể diện mạo của Shin Min Ah gần như không có điểm gì để chê. Làn da trắng sáng, vóc dáng thanh mảnh cùng nụ cười quen thuộc giúp nữ diễn viên giữ được vẻ ngoài tươi tắn, sang trọng. Bà xã Kim Woo Bin cũng nhận giải Popularity Star tại sự kiện năm nay.

Ở góc chụp toàn cảnh, bà xã Kim Woo Bin vẫn giữ vẻ ngoài rạng rỡ, thanh lịch ở tuổi 42.

Tuy nhiên, khi máy quay tiến sát gương mặt, những chi tiết mà ảnh thảm đỏ toàn thân khó thể hiện bắt đầu lộ rõ. Vùng da quanh mắt xuất hiện nếp nhăn nhỏ khi Shin Min Ah cười, khóe miệng cũng xuất hiện vết hằn theo biểu cảm. Đáng chú ý hơn cả là phần cổ với nhiều nếp nhăn ngang và dọc hiện lên khá rõ trong khung hình cận. Bề mặt da có độ bóng bắt sáng, khiến kết cấu da và những nếp nhăn càng dễ nhận thấy dưới ánh đèn.

Đây cũng là điều thường thấy ở làn da khi bước vào độ tuổi ngoài 40: những dấu hiệu lão hóa có thể chưa quá rõ khi gương mặt ở trạng thái bình thường, nhưng sẽ hiện lên rõ hơn lúc cười, nói hoặc khi được ghi lại ở khoảng cách gần.

Bên cạnh đó, một số khung hình tại sự kiện còn cho thấy lớp makeup body của Shin Min Ah ở sự kiện này ở vùng cánh tay bị loang lỗ, không đồng màu. Dù vậy, đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong tổng thể diện mạo trên thảm đỏ, không làm lu mờ lựa chọn trang phục nổi bật của nữ diễn viên.

Vùng cổ xuất hiện nhiều nếp gấp khi Shin Min Ah mỉm cười.

Khi zoom cận, những nếp nhăn quanh mắt và khóe miệng của nữ diễn viên hiện rõ hơn theo biểu cảm.

Lớp makeup body ở vùng cánh tay của nữ diễn viên có những chỗ chưa đồng đều màu sắc.

Đây không phải lần đầu nhan sắc Shin Min Ah trở thành chủ đề bàn luận khi xuất hiện dưới ống kính cận trong thời gian ngắn vừa qua. Những hình ảnh ghi lại nữ diễn viên tại sân bay và show Louis Vuitton Xuân/Hè 27 từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ở khoảng cách gần, nếp chân chim nơi khóe mắt lộ rõ khi cô mỉm cười; một vài vùng da cũng cho thấy kết cấu không hoàn toàn mịn màng, lớp nền có dấu hiệu khô và khá cakey. Những hình ảnh này tạo ra nhiều luồng ý kiến: có người bất ngờ trước dấu hiệu tuổi tác của nữ diễn viên, trong khi số khác cho rằng đó là điều tự nhiên ở một phụ nữ 42 tuổi và không ảnh hưởng đến sức hút của cô.

Shin Min Ah từng gây chú ý với những hình ảnh cận mặt để lộ kết cấu da và nếp chân chim trở thành chủ đề bàn luận.

Nhìn lại những lần xuất hiện gần đây, có thể thấy khoảng cách giữa hình ảnh được ghi lại trong điều kiện ánh sáng, góc máy lý tưởng và những thước phim zoom sát là khá lớn. Một gương mặt vẫn rạng rỡ trên thảm đỏ hoàn toàn có thể đồng thời mang những dấu hiệu tuổi tác rất đời thường. Với Shin Min Ah, nụ cười tươi tắn vẫn là điểm nhận diện nổi bật; còn những nếp nhăn quanh mắt hay vùng cổ đơn giản là một phần của diện mạo ở tuổi 42.

Ảnh: Internet, IGNV