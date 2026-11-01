Shin Min Ah lại makeup đậm, phản ứng của netizen đã khác

Sau khi kết hôn với Kim Woo Bin, nhan sắc của Shin Min Ah thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên MXH. 1 hình ảnh so sánh nhan sắc của nữ diễn viên giữa hai mốc thời gian – thời điểm đóng bộ phim đình đám Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly (2010) và thời điểm hiện tại năm 2026 đang nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhan sắc của Shin Min Ah sau 16 năm gây sốt MXH.

Netizen mê mẩn trước nhan sắc không đổi sau 16 năm của Shin Min Ah.

Trong hình ảnh mới đây, Shin Min Ah xuất hiện với phong cách trang điểm sắc sảo, hàng lông mi cong dài, đường eyeliner nhấn nhá kỹ ở đuôi mắt cùng đôi môi phủ sắc hồng nude thời thượng. Lớp nền tạo hiệu ứng mịn lì nâng tông rõ rệt, kết hợp với trang phục tông màu trung tính và mái tóc đen dài rẽ ngôi mid-part duyên dáng. Dù lớp trang điểm trông khá dày và đậm so với phong cách trang điểm "trong trẻo" đặc trưng của Hàn Quốc, Shin Min Ah vẫn đốn gục trái tim người hâm mộ bởi visual pha trộn giữa nét ngọt ngào và quyến rũ, đặc biệt là đôi má núm đồng tiền đặc trưng.

Layout makeup tông hồng cùng đôi mắt khói sắc sảo của Shin Min Ah.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi đặt bức ảnh này bên cạnh tạo hình của cô vào năm 2010, dù có sự thay đổi trong style makeup nhưng đường nét gương mặt nữ diễn viên vẫn vẹn nguyên. Hơn một thập kỷ trước, Shin Min Ah từng gây thương nhớ với hình ảnh nàng Hồ Ly Gu Mi Ho ngây thơ, mộc mạc, gần như để mặt mộc hoặc chỉ trang điểm vô cùng nhẹ nhàng. Dù đã qua bao nhiêu năm, đường nét trên khuôn mặt của người đẹp sinh năm 1984 dường như chẳng hề thay đổi. Thần thái rạng rỡ, đôi mắt trong veo và nụ cười ấm áp vẫn giúp cô giữ trọn danh xưng "nữ thần" trong lòng công chúng.

Vẻ đẹp trong trẻo khiến Shin Min Ah được ví von là "hồ ly đẹp nhất màn ảnh Hàn".

Thời điểm đó, bức ảnh chân thực đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một bộ phận khán giả tỏ ra khắt khe, đặt câu hỏi về tính phù hợp khi mang lớp makeup dày lên một chuyến bay dài, khiến làn da không có thời gian để thở. Tuy nhiên, phần lớn netizen lại đứng ra bảo vệ và dành nhiều lời khen cho sắc vóc tự nhiên của mỹ nhân 8X. Nhiều người cho rằng việc lộ khuyết điểm nhỏ dưới ống kính HD không hề làm giảm đi sức hút của cô .

Lớp trang điểm dày qua ống kính không filter của bà xã Kim Woo Bin gây xôn xao.

Ngay cả trong những hình ảnh tại show diễn Louis Vuitton Xuân Hè 2027, nhan sắc của Shin Min Ah qua ống kính cam thường cũng không hoàn hảo, long lanh như những khung hình đã qua chỉnh sửa. Khi được ghi lại dưới ánh sáng và góc máy đời thực, vùng khóe mắt, bọng mắt của nữ diễn viên lộ rõ những nếp nhăn nhỏ, đặc biệt dễ nhận thấy mỗi khi cô cười. Rãnh cười quanh miệng và vùng cằm cũng xuất hiện những đường gấp tự nhiên theo biểu cảm. Bề mặt da không còn căng mịn, bóng khỏe như trong các bức ảnh được xử lý hậu kỳ kỹ lưỡng, trong khi texture ở vùng má và quanh mắt khá rõ.

Đáng chú ý, lớp nền trang điểm có phần dày và thiếu độ tiệp da, khiến một số vùng gương mặt trông kém mượt mà dưới ống kính. Tuy nhiên, đây cũng là những dấu hiệu lão hóa hoàn toàn tự nhiên ở độ tuổi U45, không phải điều quá bất ngờ với một người phụ nữ đã bước qua ngưỡng 40. Bù lại, thần thái rạng rỡ, nụ cười tươi tắn cùng vẻ ngoài tràn đầy sức sống vẫn giúp bà xã Kim Woo Bin ghi điểm, mang đến cảm giác trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

Shin Min Ah lộ tình trạng da lão hóa khi tham dự show diễn Louis Vuitton SS27.

Ảnh: Instagram, FB.