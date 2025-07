Selena Gomez gầy đến ngỡ ngàng

Không cần xuất hiện tại sự kiện lớn hay lên bìa tạp chí, chỉ một bức ảnh selfie đơn giản đăng trên Instagram Story cũng đủ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống của ngôi sao đình đám Hollywood khiến nhiều người phải thốt lên rằng cô đang thực sự “lão hóa ngược”. Không chỉ visual lên hương, vóc dáng của bà chủ Rare Beauty cũng ngày càng săn chắc và cân đối hơn. Không quá khi nói rằng Selena đang quay trở về thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Selena Gomez khiến người hâm mộ bất ngờ với vóc dáng thon gọn và thần thái đỉnh cao chỉ với 1 tấm hình.

Diện outfit đơn giản gồm tube top ôm sát và quần legging đen, nữ ca sĩ khoe trọn vòng eo săn chắc, vai - tay tới chân đều nhỏ nhắn. Dáng đứng nghiêng nhẹ trước gương càng tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối, khỏe khoắn của nữ ca sĩ.

Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc dài uốn sóng nhẹ buông xõa lại tăng thêm vẻ quyến rũ cho mỹ nhân sinh năm 1992. Đặc biệt, làn da rám nắng khỏe khoắn giúp visual của nữ ca sĩ tràn đầy sức sống.

Selena từng có thời gian khổ sở vì vấn đề cân nặng. Cơ thể bị tăng cân không kiểm soát do căn bệnh Lupus khiến diện mạo cô mất điểm phần nào mỗi khi xuất hiện. Vóc dáng hiện tại chính là thành quả cho quá trình giảm cân, siết dáng nghiêm túc của nữ ca sĩ.

Do giảm cân quá nhanh, Selena từng vướng nghi vấn sử dụng Ozempic - loại thuốc chứa hoạt chất semaglutide, được phát triển để điều trị bệnh tiểu đường loại 2 nhưng cũng có tác dụng giảm cân đáng kể nhờ tạo ra cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm ăn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã phủ nhận, giải thích rằng việc cân nặng thay đổi là do phải điều trị căn bệnh lupus ban đỏ bằng một số loại thuốc nhất định: "Khi dùng thuốc, tôi có xu hướng bị tích nước, và sau đó khi ngừng dùng, tôi sẽ giảm cân. Điều đó hoàn toàn rất bình thường."

Nhan sắc của Selena cũng thăng hạng đáng kể hậu giảm cân. Chỉ mới cách đây cỡ nửa tháng, chủ nhân bản hit The Heart Wants What It Wants đã có màn viral khắp cõi mạng với loạt ảnh xuống phố trẻ trung đến khó tin. Đáng chú ý, khi so sánh với tấm hình năm 2012 - khi Selena mới chỉ chạm ngưỡng 20 tuổi - nhan sắc nữ ca sĩ có mấy sự thay đổi, dấu hiệu lão hóa cũng không xuất hiện.

Selena trẻ trung, xinh đẹp như quay về thời 13 năm trước.