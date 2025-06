Say đắm tủ đồ của nàng fashion blogger Việt, sành điệu cỡ này thì bảo sao 700k người ấn follow

Vẫn là Thạch Trang với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và có phần điệu đà như mọi khi nên lần này về Việt Nam, gu ăn mặc của cô nàng lại tiếp tục khiến hội yêu local brand "xỉu up xỉu down". Từ váy, áo, chân váy,... nữ vlogger với hơn 700k lượt follows trên Instagram này chọn toàn items vừa xinh xắn vừa gần gũi, mà các item cực kỳ dễ tham khảo và có tính ứng dụng cao. Ngắm Thạch Trang diện đồ brand Việt, đảm bảo chị em nào cũng muốn sắm theo vài bộ cho tủ đồ hè.

Khi vừa về nước, Thạch Trang đã khiến những người yêu mến cô tự hào trước bộ ảnh mừng đại lễ 30/4. Cô nàng chọn diện mẫu áo dài trắng truyền thống tôn lên nét dịu dàng, ngây thơ của người phụ nữ Việt. Thiết kế áo suông rộng cũng là điểm cộng để người mặc dễ dàng di chuyển và hoạt động hàng ngày, điểm nhấn là phần in lá cờ đỏ sao vàng ở trước ngực và cánh tay không thể tinh thế và nổi bật hơn. Với set này, chị em có thể tham khảo mặc vào những ngày lễ của đất nước hay chụp ảnh yêu nước đều "okela".

1 trong những set đồ được dân tình xin infor rần rần phải kể đến chiếc áo ôm sát cùng chân váy "học sinh" từ local brand Việt có tên PUSH PUSH. Chiếc áo ôm giúp tôn vòng 1 và vòng 2 một cách khéo léo, vừa năng động vừa sexy mà không bị lố. Thạch Trang mix cùng chân váy xếp ly phong cách nữ sinh Nhật Bản khiến cô nàng trông lịch sự mà vẫn cá tính.

Đây có lẽ là 1 trong những outfit nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất của nàng "hot girl mặc đẹp". Chiếc váy lụa phối ren bên trong là của brand hopetobe_around, có giá 650.000đ tạo cảm giác dễ chịu, mềm mại, mặc nhẹ nhàng như không. Song, cũng không thể tránh việc so sánh chiếc váy này với váy ngủ nên Thạch Trang đã mix match cùng 1 chiếc áo khoác bên ngoài để set đồ "chill" hơn và vẫn có thể tự tin diện ra đường.

Xuất hiện tại event lớn, Thạch Trang vẫn nổi bần bật bên cạnh các celeb khác nhờ make up look chỉn chu cùng chiếc váy độc đáo. Em này từ thương hiệu LSEOUL, là váy đuôi cá dáng dài được phối ren lạ mắt ở phần ngực và eo tôn đường cong trên cơ thể. Hơn nữa, thiết kế xuyên thấu nhẹ thướt tha khiến người diện càng thêm gợi cảm. Nhìn chung, item này có thể diện đi tiệc, đi hẹn hò hoặc đi biển đều hợp lý.

Chiếc áo dáng bí ngô cúp ngực cũng là 1 item được dân tình săn lùng sau khi thấy Thạch Trang diện trên vlog. Điểm đặc biệt của em này là thiết kế bí phồng cùng smocking thủ công ở phần ngực nên dù khoe được xương quai xanh, bờ vai thon gọn nhưng tổng thể vẫn rất ngọt ngào không chỉ đem đến sự ngọt ngào, trẻ trung như làn gió mới đầu hè.