Sau tuổi 30, tôi nhận ra: Chỉ cần 2 chiếc túi là đủ cho hầu hết mọi hoàn cảnh

Không nhất thiết phải có một chiếc dành riêng cho đi làm, một chiếc để dạo phố hay một chiếc chỉ để đi chơi cuối tuần.

Đặc biệt nếu bạn cũng là một nhân viên văn phòng bình thường như tôi, thì những tình huống sử dụng túi nhiều nhất chỉ xoay quanh việc đi làm, đi công tác hoặc ra ngoài vào cuối tuần. Vì vậy, thực tế chỉ cần một chiếc túi nhẹ để dùng hằng ngày và một chiếc túi kinh điển, dễ phối đồ là gần như đủ.

Đây là hai mẫu túi tôi dùng nhiều nhất trong suốt hai năm qua: Longchamp và LV Neverfull.

1. Longchamp

Từ ngày mua về, chiếc túi này gần như trở thành món đồ tôi dùng hằng ngày.

Điều tôi thích nhất là trọng lượng cực nhẹ . Sau tuổi 30, tôi không còn hứng thú với những chiếc túi vừa đẹp vừa... nặng nữa.

Ngoài ra, túi cũng rất bền, chất liệu khó bám bẩn. Có lần tôi vô tình làm đổ trà sữa lên túi, chỉ cần mang về rửa nhẹ là sạch như mới, không phải lo vết bẩn khó xử lý.

2. LV Neverfull

Chiếc túi này lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Dung tích vẫn rất rộng rãi nhưng tổng thể trông sang trọng và có chiều sâu hơn. Đây là kiểu túi càng phối với trang phục đơn giản càng đẹp. Bản thân chiếc túi đã đủ để nâng tầm khí chất của cả set đồ.

Nhiều hôm chỉ mặc áo phông và quần jeans đơn giản, nhưng khi khoác chiếc túi này lên, tổng thể lập tức trở nên chỉn chu và thanh lịch hơn.

Giờ đây, trước khi mua một chiếc túi, tôi luôn tự hỏi mình trước

Sau đó mới đánh giá dựa trên 4 tiêu chí : tính thực dụng, khả năng phối đồ, chất lượng và tính đa năng.

Nhờ vậy, tôi tránh được việc chỉ vì thích kiểu dáng hay chạy theo thương hiệu mà mua về rồi để đó rất ít khi sử dụng.