H'Hen Niê cùng em bé tham dự A Joyful Reunion 2026 tại TP.HCM.

Sáng 14/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, TP.HCM, A Joyful Reunion 2026 quy tụ 34 gia đình và 45 em bé thuộc cộng đồng The Inner Circle của The Joyful Nest.

Trong số những gia đình trở về có H'Hen Niê, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bác sĩ Phạm Hồ Thanh Thanh. Sau những ngày ở cữ, các mẹ có dịp gặp lại đội ngũ từng đồng hành với mình trong những tuần đầu đón con, chia sẻ những câu chuyện mới và cùng chứng kiến các em bé ngày một trưởng thành.

Ba hành trình vượt cạn, cùng một lựa chọn chăm sóc sau sinh

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự chào đời của con, những tuần đầu sau sinh vẫn là khoảng thời gian người mẹ cần nhiều sự hỗ trợ để hồi phục thể chất, nghỉ ngơi và thích nghi với vai trò mới.

Sau khi đón con chào đời tại Bệnh viện Vinmec, Hoa hậu H'Hen Niê lựa chọn dành 21 ngày ở cữ tại The Joyful Nest. Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu trải qua hai tuần chăm sóc và hồi phục sau sinh tại trung tâm sau khi sinh con tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Trong khi đó, bác sĩ Phạm Hồ Thanh Thanh đón con chào đời tại Bệnh viện Phương Nam và lựa chọn chương trình chăm sóc sau sinh 14 ngày tại The Joyful Nest.

Ba hành trình vượt cạn khác nhau, ba câu chuyện làm mẹ mang dấu ấn riêng, nhưng cùng chung một lựa chọn: dành cho bản thân thời gian để hồi phục và chuẩn bị cho hành trình chăm sóc con.

Ngày hội đoàn viên là dịp để gia đình gặp gỡ nhau.

Khi người mẹ cũng cần được chăm sóc

The Joyful Nest định vị là trung tâm ở cữ 5 sao đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực này từ khi hoạt động vào tháng 1/2025 tại Oakwood Residence Saigon, Quận 7, TP.HCM.

Trong thời gian lưu trú, mỗi em bé có hai bảo mẫu phụ trách riêng, luân phiên chăm sóc 24/24 tại phòng của gia đình. Đội ngũ điều dưỡng và nữ hộ sinh trực 24/24, kết hợp với lịch thăm khám định kỳ của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng và các liệu trình phục hồi sau sinh.

Trung tâm không bố trí phòng chăm sóc trẻ sơ sinh tập trung, giúp mẹ duy trì sự gần gũi với con, đồng thời có thêm thời gian nghỉ ngơi khi được đội ngũ hỗ trợ.

Bệnh viện chăm sóc y tế trong những ngày đầu; người chăm sóc tại nhà hỗ trợ theo hợp đồng. The Joyful Nest tiếp nối bằng một cộng đồng sau kỳ ở cữ.

Mô hình chăm sóc tại The Joyful Nest tạo điều kiện để mẹ nghỉ ngơi, hồi phục và xây dựng sự tự tin trong vai trò mới.

Điều khiến các mẹ muốn trở về

Tại The Joyful Nest, chăm sóc không dừng lại khi mẹ về nhà: mọi gia đình từng ở cữ trở thành thành viên trọn đời của The Inner Circle, nơi gặp lại đội ngũ đã chăm sóc mình và những gia đình cùng đi qua giai đoạn dậy thì làm mẹ.

Matrescence – dậy thì làm mẹ – là giai đoạn chuyển đổi khi một người phụ nữ trở thành mẹ: cơ thể, cảm xúc, bản sắc và các mối quan hệ đều thay đổi, sâu sắc như tuổi dậy thì.

Khái niệm do nhà nhân học Dana Raphael đưa ra từ những năm 1970, được nhà tâm lý học Aurélie Athan phát triển.

Ngày hội đoàn viên là hoạt động đặc biệt chỉ dành cho các gia đình trong cộng đồng The Inner Circle tại The Joyful Nest

Kể từ khi đi vào hoạt động, The Joyful Nest đã đồng hành và chăm sóc hơn 200 gia đình. Thông qua The Inner Circle, các mẹ có thể tham gia những buổi Weigh & Play, trao đổi cùng nữ hộ sinh, bổ sung kiến thức chăm sóc trẻ, kết nối với những gia đình khác và hưởng đặc quyền từ các thương hiệu đối tác.

Bà Kun Jiang, nhà sáng lập The Joyful Nest, chia sẻ:

“Chúng tôi đặt tên cho ngày hội đoàn viên năm nay là Celebrating Matrescence bởi hành trình trở thành mẹ kéo dài nhiều năm, chứ không chỉ 40 ngày. Những người mẹ từng đến với chúng tôi trong những tuần đầu sau sinh, hôm nay trở về với tư cách là thành viên của một cộng đồng.”

Chị Kun Jiang - nhà sáng lập của The Joyful Nest và chị Ruby Ngọc Nguyễn - nhà đồng sáng lập trò chuyện cùng các mẹ tại sự kiện

Chị Kun Jiang - nhà sáng lập của The Joyful Nest và chị Ruby Ngọc Nguyễn - nhà đồng sáng lập trò chuyện cùng các mẹ tại sự kiện

Niềm hạnh phúc khi được nhìn các con lớn lên

Tại A Joyful Reunion 2026, các em bé được thỏa sức vui chơi, sáng tạo và tham gia đường đua Baby Race. Ba mẹ cũng có thời gian thư giãn, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc da và kết nối cùng nhau.

Đặc biệt, 12 điều dưỡng, nữ hộ sinh và bảo mẫu có dịp gặp lại những em bé mình từng chăm sóc. Có những em bé rời trung tâm khi mới vài tuần tuổi, nay đã chập chững những bước đi đầu tiên.

Những ngày ở cữ có thể chỉ kéo dài vài tuần, nhưng những tình cảm được hình thành trong khoảng thời gian đặc biệt ấy vẫn tiếp tục qua nhiều năm tháng.

Có lẽ, điều khiến các mẹ muốn trở về chính là cơ hội được gặp lại những người từng nâng đỡ mình trong những ngày đầu làm mẹ, được sẻ chia những đổi thay và cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc nhìn các con lớn lên.

Bởi trên hành trình nuôi dưỡng một em bé, người mẹ cũng cần một cộng đồng để được lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương.

Câu hỏi thường gặp

Mẹ có thể đến The Joyful Nest ngay sau khi sinh không? Có. Sau khi xuất viện và đáp ứng các điều kiện tiếp nhận, mẹ và bé có thể đến trung tâm để bắt đầu chương trình chăm sóc sau sinh.

Mẹ có thể lựa chọn thời gian ở cữ bao lâu? Các chương trình lưu trú linh hoạt từ 7 ngày 6 đêm đến 14, 21 hoặc 28 ngày, tùy theo nhu cầu của gia đình.

Chi phí chăm sóc sau sinh tại The Joyful Nest là bao nhiêu? Từ 98 triệu đồng cho 7 ngày 6 đêm, 198 triệu đồng cho 14 ngày và 388 triệu đồng cho 28 ngày. Xem bảng giá chi tiết. https://thejoyfulnest.com/bang-gia

Nếu mẹ muốn được chăm sóc tại nhà thì sao? The Joyful Nest at Home cung cấp dịch vụ bảo mẫu, điều dưỡng, dinh dưỡng phục hồi và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, với chương trình chăm sóc toàn diện từ 110 triệu đồng cho 14 ngày.

Sau kỳ ở cữ, gia đình có thể tiếp tục tham gia The Inner Circle không? Mọi gia đình từng lưu trú đều trở thành thành viên trọn đời của The Inner Circle mà không phải đóng thêm phí thành viên, được tham gia các hoạt động kết nối, Weigh & Play và hưởng đặc quyền từ các đối tác.