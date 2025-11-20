Sau khi thử các bộ sưu tập thu đông năm nay, đây là 3 món đồ khiến mình yêu mùa đông hơn

Mã áo khoác được check-out nhiều nhất: PUFFTECH

Áo khoác chần bông vốn là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của các gia đình miền Bắc. Thế nhưng, nhiều người vẫn ngần ngại bởi cảm giác áo dày, nặng và khó vệ sinh của nó. Gần đây, công nghệ sợi vải đã được phát triển tiên tiến đến mức giải quyết được hầu hết các nỗi ngần ngại này và áo khoác chần bông có tên PUFFTECH là một sản phẩm giúp giữ ấm mà vẫn nhẹ.

Với kích thước siêu mảnh, sợi bông PUFFTECH chỉ mỏng bằng 1/5 sợi tóc người, khiến cho tổng khối lượng chiếc áo chỉ nhẹ bằng 1 quả chanh. Để tối ưu khả năng giữ ấm, mỗi sợi bông ấy lại có cho một cấu trúc rỗng ruột đặc biệt dưới dạng 3D như lò xo, giúp lưu giữ lượng không khí dồi dào, tạo nên một lớp cách nhiệt tự nhiên.

PUFFTECH cũng phù hợp với khí hậu miền Bắc nhờ khả năng giữ ấm ngay cả khi độ ẩm lên tới 90%, hữu ích trong những đợt nồm ẩm trái mùa độ ẩm không khí trên 80%.

Người mặc có thể giặt áo PUFFTECH tại nhà bằng cách vò nhẹ vết bẩn trong nước ấm mà không lo áo bị mất phom và áo cũng khô nhanh khi phơi. Một số thiết kế còn có thể gấp gọn, tiện lợi mang theo bên mình. Với những ưu điểm đầy tính ứng dụng trên, không khó nhận ra PUFFTECH được coi là chiếc áo chần bông thế hệ mới hiện nay.

Thiết kế của PUFFTECH giúp các tín đồ thời trang phối đồ mùa đông phong cách hơn

HEATTECH - áo giữ nhiệt mỏng nhẹ, thoải mái phối đồ

Nếu PUFFTECH là lớp áo khoác ngoài cùng để hoàn thiện outfit, thì lớp giữ nhiệt trong cùng lại vô cùng quan trọng cho người mặc mỗi mùa gió đông về. Trên thị trường hiện nay, áo giữ nhiệt có tên HEATTECH nổi bật hơn cả nhờ công nghệ vải độc đáo chuyển hoá hơi ẩm của cơ thể thành nhiệt năng, tạo ra một chu trình giữ ấm liên tục. Chỉ một lớp vải mỏng vẫn giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái mà không bị bí.

HEATTECH có 3 dòng, trong đó hai dòng phổ biến và phù hợp với mùa đông Việt Nam là HEATTECH Jersey thông thường, giữ ấm khi nhiệt độ giao động từ 20 đến 5 độ C; và HEATTECH Extra Warm giữ nhiệt tốt hơn 1,5 lần so với HEATTECH thông thường, phù hợp với thời tiết từ 15 đến -5 độ C. Dòng còn lại phù hợp mặc khi đi du lịch ở những nước mùa đông xuống âm độ, chính là HEATTECH Extra Warm có mức độ giữ nhiệt cao nhất và giữ ấm gấp 2,25 lần so với HEATTECH thông thường.

Trong 3 đợt lạnh đầu mùa vừa qua, được quan tâm nhiều nhất chính là dòng sản phẩm HEATTECH Jersey thông thường, phù hợp với thời tiết lạnh đầu mùa, dao động 20 độ C

Năm nay, thương hiệu của dòng áo HEATTECH đã kịp thời ra mắt dòng áo HEATTECH Extra Warm pha chất liệu Cashmere, đáp ứng mong muốn của những khách hàng ưa thích chất liệu mềm mịn, êm ái đặc trưng của Cashmere. Với HEATTECH Cashmere, người mặc có thể diện 1 lớp duy nhất cùng với lớp áo khoác sành điệu ngoài cùng.

Không chỉ cải tiến công nghệ, HEATTECH Extra Warm pha Cashmere cũng có thêm những thiết kế mới, cổ tròn và cổ lọ dành cho nam và hai màu sắc mới cho nữ

PUFFTECH và HEATTECH đến từ thương hiệu UNIQLO, được ứng dụng công nghệ giữ ấm độc đáo

Thực chất, 2 dòng sản phẩm PUFFTECH và HEATTECH kể trên đều thuộc thương hiệu UNIQLO. Với công nghệ sợi vải tiên tiến đến từ Nhật Bản, UNIQLO giúp thay đổi hoàn toàn quan niệm của người dùng về thời trang mùa đông. Từ việc biến áo khoác chần bông trở nên nhẹ mà vẫn ấm, đến khả năng giữ nhiệt cơ thể chỉ bằng một lớp vải mỏng, trang phục mùa đông giờ đây vừa ấm, vừa thoải mái mà vẫn phong cách.

Công nghệ giữ nhiệt cốt lõi của UNIQLO không chỉ dừng lại ở các trang phục cơ bản mà còn được mở rộng sang các dòng phụ kiện. Các sản phẩm như găng tay, mũ, khăn choàng mới với đa dạng chất liệu giữ ấm từ công nghệ HEATTECH hay len Cashmere cao cấp, giúp bảo vệ tai, cổ và tay khỏi không khí lạnh, đồng thời là điểm nhấn hoàn thiện tổng thể trang phục.

Set phụ kiện HEATTECH giúp giữ ấm cơ thể tuyệt đối mà vẫn giữ trọn nét thanh lịch cá nhân.

Bước vào cửa hàng UNIQLO mùa này, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy nhiều ý tưởng cho tủ đồ mùa đông với 3 gợi ý thú vị này. UNIQLO rất biết chiều lòng khách hàng khi đã "trọn gói" các lựa chọn trang phục mùa đông đa dạng, giúp người mặc sẵn sàng cho những ngày giá lạnh mà không cần đắn đo.