Mở bát chuỗi thị phi Kbiz trong năm 2024 - Han So Hee đối mặt với scandal lớn nhất sự nghiệp nhưng màn "tẩy trắng" đúng nghĩa của cô thì phải qua đến 2025 dân tình mới được chứng kiến. Vào sáng 17/1, Han So Hee đã bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh mới với mái tóc bạch kim lạ lẫm. Đây gần như là lần đầu tiên nữ diễn viên có phong cách nổi loạn cho khán giả được chiêm ngưỡng nhan sắc của mình trong một màu tóc cá tính, chất chơi.

Han So Hee đăng tải hình ảnh diện đầm trễ vai màu trắng ngà đồng điệu với màu tóc. Mái tóc bạch kim giúp cô trông trẻ trung hơn vài tuổi, làm liên tưởng đến các nữ idol Gen Z.

Dù tạo dựng hình ảnh bad girl nổi danh top đầu Kbiz, lại ưa chuộng mốt làm đẹp bằng hình xăm dán nhưng hầu như Han So Hee chỉ trung thành với mái tóc layer màu nâu hoặc đen. Trong những lần gây sốt visual trước đây, màu tóc nâu, làn da trắng và son môi đỏ là nét đặc trưng làm nên sự cuốn hút cho cô.

Bên cạnh tóc mới, mẫu kính từ BST Gentle Monster 2025 Jewelry Collection vừa ra mắt cũng là món đồ thu hút sự chú ý trong bức ảnh của Han So Hee. Từ hình ảnh nhá hàng trên, có khả năng cao Han So Hee và thương hiệu mắt kính Hàn Quốc lừng danh sẽ trình làng bộ ảnh quảng bá BST trong thời gian sắp tới. Nếu điều này thật sự xảy ra, màn kết hợp chính thức lần đầu tiên giữa Han So Hee x Gentle Monster được dự đoán sẽ hot không kém loạt ảnh visual của Jennie vừa lên sóng.

Chiếc kính Bijou De 02 mà Han So Hee sử dùng là một trong những thiết kế đặc biệt nhất trong BST lần này của Gentle Monster. Item lấy ngọc trai làm chất liệu đặc trưng hiện đã sold out trên website của hãng.

Pop-Up store với phong cách kỳ diệu của Gentle Monster chọn hình ảnh cây đũa phép làm key visual cho BST năm nay. Như thường lệ, Jennie vừa qua cũng đã xuất hiện check-in cùng những sản phẩm mới của thương hiệu thân thiết.