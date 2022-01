Sao nhí hay khóc nhè của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế: 5 tuổi đã kiếm gần 300 triệu/ngày, ngoại hình hiện tại lột xác bất ngờ

Nếu ai quan tâm đến chương trình truyền hình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế? - Dad Where Are You Doing? mùa đầu tiên của Trung Quốc thì không thể không biết đến cô bé Cindy (Điền Vũ Tranh). Khán giả không chỉ ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, nhỏ bé của Cindy mà còn bị thu hút bởi sự lanh lợi, đáng yêu của cô bé.

Cũng giống như các sao nhí cùng tham gia chương trình khi đó, Cindy nhanh chóng nổi tiếng và được yêu mến. Tuy nhiên, trong suốt quá trình trưởng thành, Cindy không tham gia quá nhiều hoạt động nghệ thuật mà chú tâm học tập và theo đuổi đam mê.

"Tiểu cách cách" hay khóc nhè từng kiếm gần 300 triệu/ ngày sau Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế

Trong mùa đầu tiên của chương trình tạp kỹ Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, Cindy là con gái của vận động viên từng đoạt HCV Olympic Điền Lượng và nữ ca sĩ Diệp Nhất Tây. Cô bé gây ấn tượng với vẻ ngoài vô cùng hoạt bát, dễ thương, sự lanh lợi của cô bé là một điểm khác biệt với những thành viên bụ bẫm, dễ thương khác. Cindy hay chạy nhảy nhanh thoăn thoắt nên còn được đặt cho biệt danh là "thần gió".

Cindy được khán giả yêu mến vì vẻ ngoài xinh xắn, lém lỉnh

Bên cạnh đó, Cindy còn nổi tiếng xinh đẹp từ nhỏ với đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng như sứ. Đôi mắt ngấn nước của cô bé cũng khiến cho khán giả lụi tim mỗi khi mè nheo. Tuy vẻ ngoài có phần mỏng manh, yếu đuối như vậy nhưng Cindy đã sớm bộc lộ những tài năng thể thao trong chương trình.

Chính bởi những điều đó mà ngay từ khi chương trình phát sóng, cộng đồng mạng đã yêu mến Cindy rất nhiều, từ đó tiếng tăm của cô gái nhỏ cũng tăng lên đáng kể. Và tất nhiên, giá trị thương hiệu mà cô bé đem lại cũng tăng lên không ít.

Cô bé sớm bộc lộ đam mê với môn quần vợt

Ở thời điểm sau khi kết thúc chương trình, thu nhập mà Cindy có được mỗi ngày lên đến 80.000 NDT (Khoảng gần 300 triệu đồng). Đây là một con số vô cùng lớn đối với một bé gái 5 tuổi. Ở mỗi dịp tham gia sự kiện, cô bé đều xuất hiện lộng lẫy như công chúa nhưng vẫn giữ được nét cá tính và hồn nhiên của mình.

Không lâu sau chương trình, Cindy bắt đầu học lớp 1 và dần dần vắng bóng tại các sự kiện hay dự án giải trí. Cô bé được định hướng đặt việc học lên hàng đầu nên dù đang có sự nổi tiếng nhất định cũng tạm gác lại để cho những mục tiêu lớn hơn. Cindy bắt đầu theo đuổi các môn thể thao, dần bộc lộ khả năng với môn quần vợt, bên cạnh đó cô bé còn học thêm violin.

Lột xác đáng kinh ngạc sau 8 năm, dần trở thành một VĐV quần vợt chuyên nghiệp

Bẵng đi một thời gian, đến tận năm 2019, những hình ảnh mới nhất của Cindy mới xuất hiện trên mạng xã hội qua một video quảng cáo. Ở tuổi 11, Cindy đã cao gần 1m70, ngày càng xinh đẹp, thanh tú ra dáng thiếu nữ thực thụ. Những đường nét trên khuôn mặt vẫn như xưa, nhưng ít ai ngờ một cô bé nhỏ bé lại có thể cao nhanh đến vậy.

Khi 11 tuổi, Cindy đã cao đến 1m67

Ở thời điểm này, Cindy dành nhiều thời gian để theo đuổi đam mê với môn quần vợt của mình. Giống như bố mình, Cindy rất thích thể thao và mong muốn trở thành một VĐV chuyên nghiệp. Ngoài thời gian học tập, Cindy đều dành thời gian trên sân tập và không bỏ ngày nào. Cô bé luôn được các huấn luyện viên khen ngợi vì có tinh thần cực kỳ tốt và có ý chí phấn đấu.

Bên cạnh đó, Cindy cũng được bố mẹ tạo điều kiện hết mức để phát triển khả năng của mình. Cô bé được học với tay vợt huyền thoại số 1 thế giới người Úc là Hewitt. Vì vậy, khả năng của Cindy ngày càng được nâng cao hơn rất nhiều. Qua những buổi tập như thế, Cindy càng thể hiện sự quyết tâm qua việc thân hình mảnh khảnh đã dần lộ rõ những đường cơ bắp trên tay và gương mặt nghiêm túc khi tập luyện.

Khả năng của cô bé cũng được nhiều huấn luyện viên, trong đó có cả tay vợt huyền thoại Hewitt đánh giá là đang tiến bộ rất nhiều. Là một vận động viên nên Cindy cũng học được cách kỷ luật bản thân. Theo như gia đình cô bé chia sẻ thì Cindy rất nghiêm khắc với bản thân mình, không bao giờ bỏ học hay tập luyện, ngược lại còn luôn cố dành thời gian vui chơi để tập thêm các bài tập khác.

Cindy luôn nỗ lực để trở thành một VĐV chuyên nghiệp

Bên cạnh đó, bố mẹ Cindy cũng rất quan tâm và chăm sóc cho sức khoẻ của một vận động viên. Có lẽ vì bố cô cũng là VĐV từng đoạt Huy chương Vàng Olympic nên rất có kinh nghiệm trong chuyện này, khiến cho Cindy được bổ sung dinh dưỡng và tập luyện khoa học ngay từ đầu.

Tuy có định hướng theo đuổi thể thao chuyên nghiệp nhưng hiện tại Cindy vẫn đi học đầy đủ, duy trì được thành tích học tập tốt tại trường. Cô bé vẫn được phát triển song song nhiều lĩnh vực phù hợp với lứa tuổi của mình.

Có thể thấy, tuy không còn nổi tiếng trong giới giải trí như những ngôi sao nhí cùng thời khác vì đã sớm chuyên tâm cho việc học. Nhưng ở hiện tại, Cindy Điền Vũ Tranh vẫn đang có một cuộc sống vô cùng tốt khi vừa được phát triển tốt các lĩnh vực cơ bản, vừa có nền tảng để theo đuổi đam mê.

Theo Sohu