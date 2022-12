Sao Hàn mách chị em loạt tông son xinh xắn diện Tết

Bên cạnh sắm sửa váy áo và làm tóc, chọn một màu son môi xinh xắn cho năm mới cũng là điều khiến không ít chị em lăn tăn, do dự. Để có thêm những lựa chọn thú vị, bạn nên tham khảo ngay các thỏi son mà dàn mỹ nhân Kpop đang sử dụng. Siêu nhiều màu xinh, tôn da mà giá còn cực kỳ đa dạng, ai đang cần sắm son mới nên tham khảo ngay hôm nay.

Không hổ danh là đại sứ thương hiệu ''có tâm'', Lisa (BLACKPINK) cực chăm lăng xê các dòng son mới đến từ thương hiệu đình đám MAC. Ai đang tìm tông son hồng điệu đà nhưng không sến thì nên tậu ngay thỏi MAC Powder Kiss Liquid Lipcolour màu Make It Fashion giống Lisa nhé.

Nơi mua: MAC Giá: ~500k

Thỏi son bóng Hera Sensual Fitting Glow Tint màu 79 Charmed mà Jennie đang sử dụng mang tông đỏ hồng nhẹ nhàng giúp đôi môi thêm căng bóng và đỏ mọng. Giá em son này hơi ''chát'' nhưng chất lượng chắc chắn sẽ khiến nàng phải hài lòng.

Nơi mua: Kallos Giá: 1155k

''Chị cả'' Jisoo không quên lăng xê thỏi sen kem Forever Rouge Dior Liquid màu 458 Forever Paris với tông hồng nude siêu cấp nữ tính. Với màu son này, chị em chỉ cần make up nhẹ, nhấn nhá một chút vào mắt là đủ xinh nhé.

Nơi mua: Lipstick Giá: 850k

''Nàng dâu tháng 12'' Jiyeon (T-ara) kết hợp 2 màu son của 3CE và Bobbi Brown để tạo hiệu ứng mềm mịn, nhẹ nhàng cho đôi môi. Bạn có thể dùng riêng hoặc học lỏm cách phối màu tinh tế giống của Jiyeon để ghi điểm ngọt ngào cho diện mạo của bản thân.

Cô nàng Minnie ((G)I-DLE) cũng chọn cách phối màu giữa 2 thỏi son đình đám của nhà Romand, đó chính là Zero Velvet Tint màu 22 Grain Nude và Juicy Lasting Tint màu 25 Bear Grape. Cả 2 thỏi son đều mang sắc thái hồng nhẹ cực kỳ phù hợp với màu da châu Á.



Ai mê tông hồng phấn xinh xắn thì nhất định không được bỏ qua gợi ý đến từ cô nàng Kim Se Jeong. Thỏi MAC Powder Kiss Liquid Lip Color màu Fortune Tell Me phù hợp cả khi make up lẫn để mặt mộc nên các nàng còn là học sinh sinh viên vẫn có thể sử dụng hàng ngày nhé.



Nơi mua: Tempalia Giá: ~600k

Rouge Dior Forever Stick màu 525 Forever Sherr là một tông son bóng mang sắc cam hồng đào nhẹ nhàng có khả năng giúp khuôn mặt trở nên tươi tắn và rạng rỡ ngay tức thì mà không cần make up quá đậm. Bảo sao cô nàng Jeongyeon (TWICE) lại mê mệt đến vậy.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu Giá: 1250k

Ở mức giá bình dân, chị em sẽ có ngay một ứng cử viên cũng nặng ký với tông màu đỏ hồng xinh không kém, đó chính là thỏi Peripera Ink Mood Glowy Tint màu 03 giống Hyeri. Em này mang sắc hồng tự nhiên MLBB giúp đôi môi tỏa sáng như một nụ hoa hồng dịu dàng, nữ tính và tinh tế.

Nơi mua: Lamthaocosmetics.vn Giá: 165k

Nguồn: Dispatch Beauty