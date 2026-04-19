Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng cho những chuyến du lịch xả hơi, từ lên rừng, xuống biển đến vi vu khám phá những điểm đến mới. Nhưng đi chơi mặc gì cho đẹp, vừa thoải mái lại vừa lên hình xịn xò vẫn là bài toán khiến nhiều chị em đau đầu. Nếu đang bí ý tưởng, bạn hoàn toàn có thể copy ngay loạt công thức lên đồ của các sao Hàn khi đến Việt Nam - vừa đơn giản, dễ áp dụng mà vẫn cực kỳ thời trang.

Kwon Nara

Mỹ nhân phim "Itaewon Class" - Kwon Nara vừa tạo MXH Việt rảnh khi chia sẻ loạt ảnh vi vu Hội An. Người đẹp mặt nón lá, thoải mái dạo phố và tưng tưng check-in khắp các góc quen thuộc của phố cổ. Dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ, Kwon Nara ghi điểm với bộ trang phục tối giản nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút: váy hai dây màu ôm sát hợp sandal đồng điệu. Phong cách nhẹ nhàng, tươi tỉnh mà vẫn rực lên sành điệu, đúng chuẩn “đơn giản mà đẹp” tạo ai nhìn cũng muốn học theo.

Jeong Ye In

Jeong Ye In (cựu thành viên nhóm Lovelyz) vừa có chuyến du lịch đến Đà Nẵng và thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh vi vu, tận hưởng kỳ nghỉ tại thành phố biển. Trong chuyến đi lần này, cô nàng lựa chọn phong cách đơn giản, thoải mái với những bộ trang phục nhẹ nhàng, bay bổng. Tại khu nghỉ dưỡng sang trọng, Jeong Ye In tranh thủ chill hết mình bên hồ bơi. Trong một bộ trang phục, cô chọn bộ bikini liền thân họa tiết sọc, vừa năng động vừa hiện đại, có cảm giác trụ máy lên được chụp ảnh xinh mang về.

Thay đổi trang phục mới, Jeong Ye In chọn chiếc đầm đen hai dây bản để thiết kế tối giản nhưng vẫn giữ được phóng khoáng và sành điệu. Với kiểu trang phục này, cô dễ dàng tạo nên vẻ ngoài vừa thoải mái vừa có gu. Công thức mặc đẹp đi biển hay nghỉ dưỡng cũng không cần quá cầu kỳ, chỉ cần những món đồ đơn giản nhưng tinh tế đã đủ để ghi điểm phong cách.

Jeong Ye In ghi điểm với vẻ ngoài xinh xắn khi diện áo hai dây kết hợp quần kẻ, bên ngoài nhẹ nhàng một chiếc móng nhỏ nửa kín nửa chừng. Gợi ý cho chị em hè này khi đi du lịch: nếu chưa biết mặc định thì cứ lưu lại những công thức đơn giản như vậy, vừa dễ phối đồ, vừa lên hình đẹp mà không tốn nhiều thời gian chuẩn bị.

Chae Soo Bin

“Tiểu kiều thêm” hot hit của màn ảnh Hàn - Chae Soo Bin tranh thủ vi vu Đà Nẵng và Nha Trang trong chuyến công tác tại Việt Nam. Dạo chơi Đà Nẵng, cô nàng chọn diện “cây đen” gồm áo ba lỗ và chân váy dài, kết hợp cùng dép ngón tay đơn giản nhưng cực kỳ năng động, nhịp điệu. Tổng thể vừa thoải mái, vừa xinh xắn, nhẹ nhàng mà cuốn hút ở mọi góc nhìn.

Vi vu Nha Trang, Chae Soo Bin lựa chọn trang phục năng động với áo hai dây kết hợp quần jeans lửng, bên ngoài áo sơ mi xanh sành điệu. Set đồ trẻ trung được hoàn thiện với giày sneaker thoải mái, cùng một loạt phụ kiện xinh xắn như mũ và túi đeo chéo, giúp tổng hợp thêm phần chỉ chu và có điểm nhấn nổi bật, vừa năng động vừa nữ tính.

