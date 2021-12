Sao Hàn cắt tóc tém: Song Ji Hyo chạm đỉnh thần thái ở tuổi 40, Song Hye Kyo chứng minh "cân" được mọi kiểu tóc

Trong số nhiều kiểu tóc ngắn, tóc pixie chính là lựa chọn khiến nhiều chị em "rén" nhất vì cắt xong cực tiếc tóc. Quan trọng nữa là, tóc pixie rất kén mặt, không phải ai cũng có thể kết thân được với kiểu đầu cá tính, cool ngầu này. Ngay cả đối với vườn bông muôn hoa khoe sắc như showbiz Hàn, tóc pixie vẫn là lựa chọn của rất ít các sao nữ. Tuy nhiên, một khi đã chinh phục được, tóc pixie sẽ giúp visual của chính chủ thêm nổi bật giữa đám đông, thậm chí còn giúp nâng tầm cả nhan sắc lẫn thần thái. Dưới đây là 4 mỹ nhân Hàn để tóc pixie rất ấn tượng, chiêm ngưỡng thì biết đâu, chị em cũng muốn cắt tóc pixie giống như họ.

Song Ji Hyo

Nhân vật khiến mạng xã hội bùng nổ nhất khi để tóc pixie chính là Song Ji Hyo. Ban đầu, khi Song Ji Hyo "nhá hàng" mái tóc tém của mình trên trang Instagram cá nhân, cô đã khiến netizen sốc nặng vì trước giờ, công chúng đã quá quen với hình ảnh Song Ji Hyo để tóc dài, tóc lửng lơ nữ tính, cùng lắm là cắt tóc bob nền nã mà thôi. Thêm nữa, mái tóc của Song Ji Hyo lúc này trông khá rối bời, chưa được trau chuốt nên hơi "dìm" nhan sắc của cô.

Phải đến khi nữ thần Running Man xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải AAA 2021 tối qua, netizen mới thực sự trầm trồ trước diện mạo hết sức cá tính, thời thượng và chuẩn chị đại của Song Ji Hyo. Kiểu tóc pixie hô biến vẻ ngoài của Song Ji Hyo thêm phần mới lạ, cool ngầu và vẫn đảm bảo cho cô vẻ sang chảnh, đẳng cấp. Phải nói rằng, cắt tóc pixie là một quyết định đúng đắn, giúp lột xác hình tượng vô cùng thành công của Song Ji Hyo ở tuổi 40.

Go Jun Hee

Song Ji Hyo cắt tóc pixie đã rất ấn tượng nhưng quay ngược thời gian, có một nữ diễn viên khác còn gây sốt hơn nữa, thậm chí có thể được coi là huyền thoại tóc tém, đó chính là nữ phụ của bộ phim "She Was Pretty" - Go Jun Hee. Kiểu tóc pixie rất hợp với gương mặt nhỏ, những đường nét gương mặt thanh thoát của Go Jun Hee, và tôn lên được thần thái của nữ diễn viên. Ngoài ra, những màu nhuộm như nâu socola, nâu khói cũng góp phần tăng vẻ sành điệu, sang chảnh khi Go Jun Hee kết thân với tóc pixie.

Song Hye Kyo

Thường xuyên gắn bó với style nhẹ nhàng, trang nhã nhưng về khoản tóc tai, Song Hye Kyo chính là một nàng "tắc kè hoa" đích thực. Cô từng nhiều lần cắt tóc pixie, nhưng không quá ngắn ngủn. Dẫu vậy, tóc pixie vẫn đem lại cho Song Hye Kyo vẻ ngoài cá tính, xen lẫn nét thanh lịch, sang trọng. Khi cắt tóc pixie, Song Hye Kyo thường để mái và nhờ vậy trông cô càng thêm trẻ trung.

Jungyeon (TWICE)

Jungyeon của nhóm TWICE từng có một thời gian dài gắn bó với tóc pixie, và được coi là một trong những idol cắt tóc tém đẹp nhất Kpop. Tóc pixie làm nổi bật thần thái cool ngầu, sắc lạnh của Jungyeon, đồng thời đưa nhan sắc của nữ idol này chạm đỉnh cao. Thêm nữa, việc gắn bó với những màu nhuộm "huyền ảo" như là bạch kim, xám khói đã giúp visual của Jungyeon càng thêm xuất chúng, giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy.

Ảnh: Internet