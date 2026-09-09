Sản phụ bất ngờ chuyển dạ trên tàu cao tốc, toa tàu lập tức biến thành “phòng sinh dã chiến”

Chiều 5/9/2026, trên chuyến tàu cao tốc G3822 khởi hành từ Thượng Hải - Trung Quốc, một sản phụ mang thai 36 tuần bất ngờ chuyển dạ khi tàu vừa đi qua Trấn Giang, tỉnh Giang Tô - Trung Quốc. Em bé đã lộ đầu, không còn đủ thời gian để chờ đến bệnh viện.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương của nhân viên đường sắt, hai bác sĩ có mặt trên tàu, cảnh sát đường sắt và các hành khách, sản phụ đã sinh thành công một bé trai khỏe mạnh ngay trên tàu. Hai mẹ con sau đó được bàn giao cho lực lượng cấp cứu tại ga Nam Kinh Nam.

Bác sĩ tiết niệu bất ngờ trở thành người đỡ đẻ

“Lúc đó, tôi nghe loa phát thanh hỏi trên tàu có nhân viên y tế nào có thể hỗ trợ hay không nên lập tức đi tới”, bác sĩ Phương Ngọc kể lại.

Bác sĩ Phương Ngọc công tác tại khoa Tiết niệu, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Quân y Hải quân, còn gọi là Bệnh viện Trường Hải Thượng Hải - Trung Quốc. Hôm xảy ra sự việc, anh đang trên đường về quê ở An Khánh, tỉnh An Huy - Trung Quốc để thăm gia đình.

Khi đến nơi, anh phát hiện sản phụ đang chuyển dạ trong nhà vệ sinh của toa tàu. Đầu thai nhi đã lộ ra ngoài nhưng phần thân vẫn chưa được sinh ra, khiến tình hình trở nên vô cùng khẩn cấp.

“Tôi thực sự rất bối rối vì là bác sĩ tiết niệu và chưa từng gặp tình huống như vậy. Nhưng lúc đó không còn thời gian để suy nghĩ nhiều”, bác sĩ Phương Ngọc cho biết.

Anh lập tức gọi video cho Giáo sư Thái Thánh Vân, chuyên gia sản phụ khoa tại Bệnh viện Trường Hải, để xin hướng dẫn từ xa. Trong khi đó, nhân viên đoàn tàu tiếp tục phát thông báo tìm kiếm người có chuyên môn y tế. Không lâu sau, một bác sĩ ngoại lồng ngực cũng có mặt để hỗ trợ.

Sản phụ mang thai 36 tuần, dự định về quê sinh con

Theo trưởng tàu Tôn Lỗi, ngay từ khi lên tàu tại ga Côn Sơn Nam, sản phụ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của tổ tàu. Chị đi cùng chồng và con gái, được bố trí ngồi tại toa ăn vì khu vực này rộng rãi hơn.

Qua trao đổi, nhân viên đường sắt biết sản phụ đang mang thai ở tuần thứ 36 và có kế hoạch về quê để sinh con.

Khoảng 15 giờ 33 phút ngày 5/9, chị bất ngờ chuyển dạ trong nhà vệ sinh. Nghe tiếng kêu cứu, các tiếp viên lập tức chạy đến hỗ trợ.

Thời điểm đó, chuyến tàu đang bị chậm giờ. Đến 15 giờ 42 phút, trưởng tàu liên hệ với lái tàu để hỏi liệu đoàn tàu có thể đến ga Nam Kinh Nam đúng giờ hay không. Cũng đúng lúc ấy, từ khu vực cấp cứu vang lên thông báo: “Em bé đã lộ đầu”.

Không gian nhà vệ sinh trên tàu rất chật hẹp, điều kiện hỗ trợ sinh nở cũng hạn chế. Nhân viên tàu nhanh chóng mang các vật dụng cấp cứu tới hiện trường. Bác sĩ Phương Ngọc giao điện thoại cho một tiếp viên cầm để chuyên gia sản khoa có thể tiếp tục hướng dẫn qua video theo thời gian thực.

Hai bác sĩ đeo găng tay vô trùng, phối hợp vệ sinh, cách ly khu vực và thận trọng hỗ trợ sản phụ sinh con.

Bé trai chào đời khỏe mạnh giữa hành trình

Sau hơn 10 phút cấp cứu căng thẳng, lúc 15 giờ 46 phút, một bé trai khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời trong “phòng sinh dã chiến” được dựng tạm trên tàu cao tốc.

“Em bé đạp chân rất mạnh. Tôi nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn chân, bé lập tức khóc to. Điều đó cho thấy hệ hô hấp hoạt động tốt và các dấu hiệu sinh tồn ổn định”, bác sĩ Phương Ngọc kể.

Khi nghe thấy tiếng khóc khỏe khoắn của đứa trẻ và nhận thấy tình trạng của người mẹ ổn định, tất cả những người có mặt mới phần nào thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, trưởng tàu Tôn Lỗi báo cáo sự việc lên bộ phận điều hành, đồng thời liên hệ trước với lực lượng cấp cứu 120 và xác định nhà ga gần nhất có thể tiếp nhận hai mẹ con. Ga Nam Kinh Nam được lựa chọn làm điểm bàn giao, mở đường ưu tiên cho công tác kiểm tra và điều trị tiếp theo.

Đến 15 giờ 52 phút, chuyến tàu G3822 vào ga Nam Kinh Nam. Nhân viên nhà ga cùng lực lượng cấp cứu nhanh chóng lên tàu, tiếp nhận sản phụ và em bé.

Trước khi bàn giao, hai bác sĩ đã cung cấp chi tiết toàn bộ quá trình sinh nở cũng như các biện pháp xử trí được thực hiện trên tàu để nhân viên y tế địa phương tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

“Cứu người là bản năng của bác sĩ”

Dù đã có hơn 10 năm làm nghề và từng điều trị cho rất nhiều bệnh nhân, đây là lần đầu tiên bác sĩ Phương Ngọc hỗ trợ một sản phụ sinh con ngay trên tàu cao tốc.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh cho biết bản thân vừa căng thẳng vừa cảm thấy may mắn vì có thể góp sức giúp hai mẹ con vượt qua tình huống nguy hiểm.

“Cứu người là bản năng của bác sĩ. Tôi cũng là một bác sĩ quân y. Bất cứ khi nào nghe thấy lời kêu gọi hỗ trợ y tế, chúng tôi đều sẽ lập tức có mặt. Nếu là một bác sĩ khác trong hoàn cảnh ấy, họ cũng sẽ làm như vậy”, anh chia sẻ.

Tối cùng ngày, trưởng tàu Tôn Lỗi đã gọi điện cho chồng sản phụ để hỏi thăm tình hình. Người chồng cho biết vợ và con trai mới sinh đã được kiểm tra toàn diện tại một bệnh viện ở Nam Kinh. Cả hai đều khỏe mạnh.

Gia đình gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ, nhân viên đường sắt, lực lượng chức năng và những hành khách nhiệt tình đã hỗ trợ họ trong thời khắc đặc biệt.

Một ca sinh nở bất ngờ giữa hành trình đã khép lại an toàn. Giữa không gian chật hẹp của toa tàu, sự bình tĩnh, trách nhiệm và phối hợp kịp thời của nhiều người đã giúp một sinh linh chào đời trong tiếng khóc khỏe mạnh, biến khoảnh khắc thót tim thành câu chuyện đầy ấm áp.

Nguồn: Sohu