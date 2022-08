Sản phẩm dưỡng sáng, làm bật tông da Vacure:treat Pure C Ampoule

Vitamin C là một hoạt chất tuyệt vời mà bất kì một tín đồ skincare nào cũng phải "kết thân" trong chu trình chăm da mỗi ngày, mang tới cho làn da rất nhiều công dụng tuyệt vời như làm sáng và cải thiện tông da, cung cấp collagen cho làn da luôn trẻ trung, căng mọng, phục hồi làn da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa da sớm.



Vacure:treat Pure C Ampoule - dòng sản phẩm đỉnh cao có chứa Vitamin C mang lại nhiều tác dụng tối ưu cho làn da

Mặc dù vậy, điểm trừ rất lớn của các loại serum Vitamin C thông thường đó là cực kỳ dễ dàng bị oxy hóa và đổi màu trong thời gian ngắn nếu như không được bảo quản kỹ lưỡng. Làn da khi tiếp xúc với hoạt chất Vitamin C đã hỏng cũng sẽ dễ dàng bị tổn thương và kích ứng nặng nề.

Vacure:treat Pure C Ampoule sẽ đem lại hiệu quả tối ưu bởi sở hữu nồng độ Vitamin C được nghiên cứu phù hợp với da. Nồng độ quá cao có thể gây kích ứng da nhưng quá thấp sẽ không mang lại hiệu quả rõ rệt trên da.

Vacure:treat Pure C Ampoule - Khắc phục nhược điểm của Vitamin C, Sáng bật tông da với Vitamin C tươi nguyên chất

Mặc dù chỉ mới ra mắt trong thời gian ngắn, Pure C Ampoule đến từ thương hiệu mỹ phẩm Hàn - Vacure:treat gây xôn xao với không ít lời khen ngợi về công dụng dưỡng sáng da nhanh chóng và an toàn, khác với các loại serum thông thường.

Vacure:treat Pure C Ampoule là set sản phẩm gồm 4 lọ tinh chất nhỏ, mỗi lọ dung tích 10ml giúp hỗ trợ đắc lực cho cải thiện sắc tố da, làm sáng da. Sản phẩm chứa nồng độ Vitamin C nguyên chất tới 10.7% - nồng độ vitamin C khá cao so với những sản phẩm Vitamin C hiện có trên thị trường. Nhờ chứa L-ascorbic acid (LAA) - thành phần tinh khiết hàng đầu trong các loại vitamin C, sản phẩm sẽ thẩm thấu vào da dễ dàng hơn giúp cải thiện sắc tố da vô cùng ấn tượng, cải thiện vùng da không đều màu và làm sáng da thấy rõ.

Vacure:treat Pure C Ampoule chứa 10,7% bột vitamin c nguyên chất, đệm thêm các thành phần làm dịu da

Ngoài ra, trong sản phẩm có chứa thành phần Hyaluronic Acid (HA) giúp bổ sung độ ẩm cho da, mang tới làn da trắng sáng, mịn màng. Duy trì sử dụng kết hợp Vacure:treat Pure C Ampoule cùng kem chống nắng mỗi ngày, bạn đã có ngay một combo bảo vệ da toàn diện.

Trong bảng thành phần "vàng" của Vacure:treat Pure C Ampoule, không thể không kể đến hàng loạt những hoạt chất cực kỳ ấn tượng, sự phối kết hợp giữa chúng giúp đưa Vitamin C thẩm thấu nhanh và sâu vào da mà không gây kích ứng.

Bà Lê Vân Anh - Đại diện công ty Mỹ phẩm Lê Vân Anh - chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối chính hãng Vitamin C Vacure:treat

Vacure:treat Pure C Ampoule chứa Glycerin giúp kéo nước từ không khí đến tầng sâu của da, giữ ẩm cho da và duy trì bề mặt da ổn định và Panthenol góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi da cũng như cải thiện độ ẩm, ngăn ngừa tình trạng mất nước xuyên biểu bì.

Niacinamide củng cố hàng rào bảo vệ da, kết hợp cùng Vitamin C làm giảm hiện tượng tăng sắc tố trên davà điều tiết lượng dầu thừa, duy trì làn da luôn mềm ẩm, khỏe mạnh

Kết cấu bên trong sản phẩm của nhà Vacure:treat cũng cực kỳ đáng chú ý với 2 phần, phía trên là bột vitamin C tươi, phía dưới là tinh chất. Khi sử dụng cần lắc đều để phần bột và phần tinh chất hoà quyện với nhau. Dung dịch dạng lỏng, thẩm thấu rất nhanh, không hề để lại cảm giác vón cục, bết dính mà tạo cho da một lớp màng căng bóng và khỏe mạnh. Thiết kế trắng trong xuyên thấu vừa bắt mắt vừa giúp người dùng dễ dàng nhận biết được mức độ oxy hoá của sản phẩm thông qua màu sắc của tinh chất serum bên trong - đây là yếu tố quan trọng thể hiện tác dụng của sản phẩm lên da bạn.

Vacure:treat Pure C Ampoule có tác dụng kích thích sản xuất collagen, cải thiện làn da không đều màu

Các thành phần trong Vacure:treat Pure C Ampoule đều đã được nhà sản xuất kiểm chứng có chứa các thành phần có lợi cho làn da, phù hợp với nhiều làn da khác nhau, đặc biệt hiệu quả trong giải quyết các vấn đề của da như làn da thiếu độ ẩm và tối màu.. Đây thực sự là must - have - item của chị em chăm da mùa hè này.

