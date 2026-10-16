Mới đây, một đoạn clip phỏng vấn nhanh của Sam bất ngờ viral trên mạng xã hội, thu hút đông đảo tương tác từ cư dân mạng. Lần này, nữ diễn viên - MC khiến dân tình vừa buồn cười vừa đồng cảm khi tiết lộ một "bí mật" đặc biệt trong chuyện tình cảm: Tất cả người yêu cũ chưa từng một lần được nhìn thấy mặt mộc của cô, cho đến khi gặp người chồng hiện tại.

Theo đó, Sam thừa nhận thời còn hẹn hò với các tình cũ, cô luôn áp dụng "1001 chiêu" giữ hình tượng cực kỳ bài bản. Nữ nghệ sĩ trải lòng: "Thấy mặt mộc là phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi liền, chứ không phải anh nào cũng dễ dàng thấy đâu!".

Đoạn clip gây bão MXH của Sam về câu chuyện mặt mộc (Clip: TikTok).

Để giấu kín diện mạo không son phấn, Sam cho biết luôn sáng tạo ra muôn vàn lý do bận rộn: "Buổi tối tôi luôn diễn ra rất nhiều lý do như vẫn còn làm việc để không phải tẩy trang. Nhiều khi không bận gì hết mà giả bộ về trễ. Về trễ rồi thì canh lúc người ta ngủ mới vô tẩy trang, xong tắt đèn liền rồi nhảy vô giường".

Chưa dừng lại ở đó, những buổi sáng dù không có lịch trình, cô vẫn đặt báo thức dậy từ 6 giờ sáng, vào nhà tắm dặm nhẹ lớp trang điểm rồi... dắt xe chạy một vòng ngoài đường giả vờ đi làm rồi mới quay về. "Nói chung thời điểm đó lúc nào cũng giả bộ hết trơn. Do bản thân không tự tin về mặt mộc của mình chứ chẳng ai chê mình hết", Sam bộc bạch.

Sam lần đầu tiết lộ vì tự ti nên đã từng áp dụng "1001 chiêu" giấu mặt mộc với người yêu cũ.

Sự "phòng thủ" này chỉ chính thức bị phá vỡ khi người chồng hiện tại xuất hiện. Đáng nói, phản ứng của anh chồng khi lần đầu tận mắt thấy mặt mộc của vợ lại vô cùng điềm nhiên.

Theo Sam kể, ông xã lúc đó "chẳng nói gì hết", chỉ thong thả buông đúng một câu: "Nhìn nó trong trẻo hơn, mộc mạc hơn". Thế nhưng chính sự bình thản không chút chê bai này lại khiến nữ nghệ sĩ nhanh tay "chốt đơn": "Lỡ rồi là phải chịu trách nhiệm với cuộc đời em luôn!". Cô cũng không quên nhắn nhủ hội chị em: "Mấy bạn nữ chưa được ai chịu trách nhiệm thì khoan cho nhìn thấy mặt mộc, mắc công lắm!".

Trước câu chuyện dở khóc dở cười của Sam, cư dân mạng đã nổ ra cuộc bàn luận vô cùng xôn xao. Nhiều người cho rằng nỗi lo của cô hoàn toàn bắt nguồn từ tâm lý tự ti chung của phái đẹp khi đứng trước người mình yêu. Tuy nhiên, không ít khán giả khẳng định Sam đã quá khắt khe với bản thân, bởi đường nét tự nhiên của cô vốn dĩ đã rất hoàn hảo, do đó mặt mộc hẳn cũng không phải vấn đề quá lớn đối với cô.

Ông xã là người duy nhất thấy mặt mộc và phải "chịu trách nhiệm cả đời" với Sam.

Dưới phần bình luận, netizen rần rần để lại những quan điểm đồng cảm nhưng cũng vừa "bóc phốt" sự lo xa thừa thãi của chính chủ:

- Đẹp chứ xấu đâu mà mệt vậy.

- Tại hong tự tin thoi chứ hong có nghĩa là xấu nhe.

- Nhìn nét này mặt mộc chắc còn xinh hơn makeup á chứ.

- Ý là mặt mộc đẹp mà còn vậy nữa hả trời!

Thực tế, nỗi tự ti của Sam có phần "thừa thãi" bởi nhan sắc không son phấn của cô trước đã từng được chứng thực. Mặt mộc của Sam từng được cô đôi lần chia sẻ lên mạng xã hội trong các story hay vlog đời thường từ vài năm trước.

Mỗi lần công khai nhan sắc thật khi không trang điểm, Sam lại khiến dân tình không khỏi bất ngờ vì ngũ quan gương mặt cân đối, nước da trắng sáng, căng mọng như em bé. Đặc biệt, đôi mắt to cùng nụ cười tỏa nắng khiến người đẹp trông vô cùng ngây thơ và trẻ trung hơn lúc trang điểm rất nhiều. Nhìn hình ảnh này của Sam chắc chẳng ai nghĩ cô đã ở ngưỡng U40.

Mặt mộc từng được Sam chia sẻ trên trang cá nhân vài năm trước.

Cận cảnh nhan sắc không son phấn căng mịn của Sam ngoài đời.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc "lão hóa ngược", Sam (tên thật Nguyễn Hà My, sinh năm 1990) còn là một trong những cái tên thành công bậc nhất bước ra từ thế hệ hot girl đời đầu tại TP.HCM. Nổi danh từ cuộc thi Ngôi sao thời trang 2008, cô từng "gây thương nhớ" khắp các mặt báo teen nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, baby tựa như búp bê.

Không đóng khung bản thân trong danh xưng hot girl hay người mẫu ảnh, Sam nhanh chóng chuyển hướng sang con đường diễn xuất từ năm 2010. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ và vai trò MC duyên dáng, Sam còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tư duy kinh doanh nhạy bén. Cô vô cùng "mát tay" khi lấn sân sang mảng thời trang, mỹ phẩm và bất động sản. Sau hơn một thập kỷ miệt mài làm việc, cựu hot girl được mệnh danh là "đại gia ngầm" của Vbiz khi sở hữu khối tài sản kếch xù đáng mơ ước.

Cựu hot girl nổi tiếng lão hoá ngược.

Ở tuổi 36, cựu hot girl ngày nào giờ đây đã viên mãn bên gia đình nhỏ cùng hai nhóc tỳ đáng yêu. Dù đã trải qua sinh nở và bận rộn với nhiều vai trò, Sam vẫn giữ vững phong độ nhan sắc tươi trẻ, gần như không khác là bao so với thời đôi mươi. Mỗi lần cập nhật hình ảnh mới, cô đều khiến công chúng trầm ồ vì diện mạo "lão hóa ngược" của mình.

Vẻ đẹp "hack tuổi" ở tuổi 36 của mẹ 2 con.

Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, từ một "búp bê" ngọt ngào đến nữ doanh nhân tự chủ và người mẹ đảm đang, Sam vẫn duy trì sức hút vô cùng đặc biệt. Dù trên thảm đỏ lộng lẫy hay trong những khoảnh khắc mặt mộc đời thường, nét đẹp mộc mạc và sự duyên dáng ấy chính là lý do giúp cô luôn giữ trọn tình cảm trong mắt công chúng.

Ảnh: Chụp màn hình, IGNV