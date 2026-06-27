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Bỏng nhiệt là một trong những tai nạn sinh hoạt thường gặp ở trẻ em, đặc biệt trong dịp hè. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng bỏng sâu hoặc xuất hiện biến chứng do sơ cứu không đúng cách.

Nguyên nhân gây bỏng chủ yếu đến từ nước sôi, thức ăn nóng, phích nước, bình thủy, bếp gas, nồi cơm điện, bàn là hoặc các thiết bị sinh nhiệt trong gia đình. Không ít trường hợp để lại di chứng nặng nề như sẹo co kéo, ảnh hưởng đến chức năng vận động và thẩm mỹ.

Theo các chuyên gia, khi trẻ bị bỏng, việc sơ cứu trong những phút đầu có ý nghĩa rất quan trọng. Trẻ cần được đưa ra khỏi nguồn nhiệt ngay lập tức, sau đó làm mát vùng bỏng dưới vòi nước sạch trong khoảng 10 - 20 phút để giảm tổn thương mô. Tuyệt đối không dùng nước đá hoặc chườm đá trực tiếp lên vết bỏng.

Sau khi làm mát, vùng tổn thương nên được che phủ bằng gạc sạch hoặc khăn sạch mềm trước khi đưa trẻ đến cơ sở y tế. Phụ huynh không nên bôi kem đánh răng, nước mắm, dầu gió, nghệ tươi, mỡ động vật hoặc các loại lá cây lên vết bỏng vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và gây khó khăn cho quá trình điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu vết bỏng có diện tích rộng, xuất hiện ở vùng mặt, cổ, bàn tay, bàn chân, cơ quan sinh dục hoặc có dấu hiệu bỏng sâu, nhiễm trùng. Những trường hợp khó thở, lơ mơ, tím tái hoặc mất ý thức cần được cấp cứu khẩn cấp.

Để phòng ngừa bỏng nhiệt, phụ huynh cần đặt nước nóng, thức ăn nóng và các thiết bị sinh nhiệt ngoài tầm với của trẻ, không bế trẻ khi đang cầm đồ nóng và thường xuyên nhắc nhở trẻ tránh xa các nguồn nhiệt nguy hiểm.