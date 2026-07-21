Đằng sau những khung hình gợi cảm trên màn ảnh lại là câu chuyện hậu trường thú vị. Nữ diễn viên tiết lộ, phân cảnh ở bể bơi từng khiến cả ê-kíp phải thay đổi kịch bản vì ngoài đời cô hoàn toàn không biết bơi. Để có vài giây lên hình, đoàn phim phải quay đi quay lại nhiều lần với nhiều góc máy khác nhau.