Sắc vóc hiện tại của 3 thí sinh gây tiếc nuối sau cuộc thi hoa hậu

Bé Quyên tại Hoa hậu Việt Nam 2022

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, truyền thông bùng nổ với nhan sắc và thần thái của Bé Quyên - thí sinh đến từ Bến Tre với chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng 77-57-93. Tuy nhiên Bé Quyên lại out Top 5 trong sự tiếc nuối của fan sắc đẹp nước nhà.

Sau cuộc thi năm ấy, Bé Quyên trở thành một trong những chân dài vụt sáng tại làng mốt Việt. Cô chiếm sóng hầu như tất cả các show diễn đình đám. Nguyên nửa năm 2023, Bé Quyên đã góp mặt trong show của Shadow của NTK Lê Thanh Hòa, Rhythm Resort 2023 của NTK Đỗ Long, Fashion Voyage của đạo diễn Long Kan... và còn được NTK Đỗ Mạnh Cường đưa sang Australia để trình diễn vào tháng 4 vừa qua.

Tại show diễn XITA của NTK Katy Nguyễn, Bé Quyên trình diễn bộ áo tắm gợi cảm nóng bỏng khoe body với những đường cong đẹp như tạc. Có thể thấy sau khi gây tiếc nuối tại Hoa hậu Việt Nam 2022, vóc dáng của Bé Quyên ngày càng nóng bỏng, quyến rũ hơn.

Có rất nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức sau Hoa hậu Việt Nam 2022, nhưng sức hút của Bé Quyên vẫn chưa hề hạ nhiệt. Cô vẫn phủ sóng ác liệt trên khắp các sàn diễn thời trang.

Người đẹp sinh năm 2001 sở hữu chiều cao chuẩn mẫu, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn cùng nước da trắng mịn không tì vết, chưa kể body ngày càng nóng bỏng vượt trội hơn hẳn trước đây. Có lẽ Bé Quyên chính là thí sinh có bước chuyển mình ác liệt nhất trong dàn "nhan sắc tiếc nuối" tại các cuộc thi hoa hậu từ trước đến giờ.

Hương Ly tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hương Ly là thí sinh được đánh giá cao ngay từ những ngày đầu, nhưng tiếc thay cô lại dừng chân ở Top 5 chung cuộc. Hai lần chinh chiến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hương Ly đều trượt Top 3, đây là một sự tiếc nuối không chỉ với fan sắc đẹp mà cả ở chính bản thân Hương Ly.

Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Hương Ly oanh tạc khắp sàn catwalk, cô khoe trọn cơ bụng cuồn cuộn trong những thiết kế sexy hiểm hóc nhất. Thậm chí dân tình còn nghi vấn cô dao kéo mới có được vòng 2 hoàn hảo đến vậy.

Gần đây Hương Ly còn tung "hint" đăng ký dự thi Miss Grand Việt Nam 2023, khiến fan sắc đẹp tò mò không ngớt. Liệu Miss Grand Việt Nam có tạo nên kỳ tích trên con đường chinh phục đỉnh cao nhan sắc của Hương Ly. Là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015, khả năng catwalk của Hương Ly là một thế mạnh khó ai có thể địch nổi.

Chân dài sinh năm 1995 thoát khỏi chuẩn hình thể size 0 của siêu mẫu để theo đuổi body nóng bỏng gợi cảm với những đường cong đốt mắt. Không chỉ trên sàn diễn, ngoài đời Hương Ly cũng chiêu đãi fan sắc đẹp bằng những màn khoe dáng sexy ná thở.

Cẩm Đan tại Hoa hậu Việt Nam 2020



Tại Hoa hậu Việt Nam 2020 từng có một nhan sắc gây bão truyền thông, nhưng lại dừng chân khá sớm. Đó là Cẩm Đan với Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020. Tham gia cuộc thi khi chỉ vừa tròn 18 tuổi nhưng Cẩm Đan là một trong những thí sinh thu hút lượng quan tâm đông đảo của khán giả bởi vẻ đẹp sắc sảo. Cô cũng là thí sinh duy nhất để tóc ngắn trong cuộc thi năm ấy.

Tiếc là sau Hoa hậu Việt Nam 2020, công chúng nhắc đến Cẩm Đan không phải vì nhan sắc tiếc nuối, hay hành trình chinh phục showbiz mà lại ở nghi án tình cảm của cô.

Từng được truyền thông hết lời ca ngợi, thế nhưng Cẩm Đan vẫn đang loay hoay tìm hào quang cho mình. Cẩm Đan cũng xuất hiện tại các show diễn thời trang nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Ở thời điểm hiện tại, Cẩm Đan đang cố gắng nỗ lực khẳng định mình tại cuộc thi The Face Việt Nam. 3 năm sau ngày gây bão tại Hoa hậu Việt Nam 2020, sắc vóc của Cẩm Đan lại một lần nữa hút trọn truyền thông. Tuy nhiên, dù đã có kinh nghiệm chinh chiến cuộc thi nhan sắc nhưng màn thể hiện của Cẩm Đan vẫn mờ nhạt so với dàn thí sinh The Face.

Sắc vóc của Cẩm Đan ở thời điểm hiện tại sexy nóng bỏng hơn nhiều so với 3 năm trước khi chinh chiến Hoa hậu Việt Nam 2020. Chân dài sinh năm 2002 nỗ lực giảm cân để có vòng eo săn chắc và body căng đét gợi cảm. Cô thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh ôm sát, tôn đường cong nảy lửa.