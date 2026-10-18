"Vốn dĩ chị đẹp chỉ định đi ăn bữa cơm đơn giản thôi, ai dè 'tiện thể' đóng luôn cái quảng cáo" - đó là lời cảm thán dở khóc dở cười của người hâm mộ khi chứng kiến hình ảnh mới của Phạm Băng Băng tại Hàn Quốc trong chuyến công tác đến LHP Busan vừa qua.

Phạm Băng Băng khi ấy chỉ đơn giản là mặc một set suit xám thanh lịch, búi tóc gọn gàng đi ăn thịt nướng. Thế nhưng, khí chất sắc lẹm và visual bừng sáng qua ống kính "cam thường" chụp vội của chủ quán nướng đã lập tức biến bức ảnh đời thường này thành "bùa may mắn". Hình ảnh của cô được in lớn, treo trước quán với miêu tả vừa mỹ miều mà cũng rất đáng yêu: "Ngày 06/10/2026, Đệ nhất mỹ nữ Trung Quốc Phạm Băng Băng đã dùng bữa tại đây và rời đi".

Ngày hôm đó cũng chính là thời điểm Phạm Băng Băng đang gây bão truyền thông với màn xuất hiện lộng lẫy tại Liên hoan phim Quốc tế Busan. Đâu ngờ, không chỉ tạo "địa chấn" với tạo hình thảm đỏ được o bế kỹ lưỡng, ngay cả một khoảnh khắc ăn mặc giản dị, vội vã lướt qua trên phố của cô cũng đủ sức làm dậy sóng mạng xã hội.

Ảnh chụp Pham Băng Băng khi dùng bữa tại một quán nướng BBQ được khen như ảnh tạp chí.

Cùng một layout, đó cũng là ngày nữ diễn viên gây chú ý ở LHP Busan với một thiết kế của Stephane Rolland.

Dưới các bài đăng lan truyền bức ảnh chụp lén tại quán ăn, hàng loạt netizen đã để lại bình luận xuýt xoa trước nhan sắc thách thức cam thường của nữ minh tinh:

- Cầm đồ linh tinh trên tay đi ngang qua chụp vô tình mà như chụp ảnh họa báo luôn, nhan sắc, khí chất đẳng cấp thật sự.

- Chụp nhanh mà đẹp như cắt từ tạp chí vậy á. Nhìn dáng, mặt, với bộ đồ kìa. Quá xịn.

- Chụp đại cũng sang, lướt qua tưởng job quảng cáo gì.

- Ferrari mãi là Ferrari của xứ Trung!

Đâu chỉ quán thịt nướng, khoảnh khắc Phạm Gia mải mê ăn kem trên phố cũng bị chủ tiệm in ngay thành standee. Thậm chí, Nhà hàng hải sản còn xin luôn chữ ký rồi đem lồng kính trang trọng làm "bảo chứng" chất lượng. Phải biết rằng, Hàn Quốc là quốc gia cực kỳ tự tôn về ngoại hình và sở hữu cả một nền công nghiệp idol, diễn viên khổng lồ với gu thẩm mỹ tinh tế.

Việc các chủ tiệm sẵn sàng bỏ qua dàn sao nội địa để dùng ảnh chụp lén của một minh tinh ngoại quốc làm "biển vẫy" đã ngầm khẳng định một sự thật: Vẻ đẹp của Phạm Băng Băng thực sự là một "hệ tư tưởng" vượt biên giới.

Ảnh Phạm Băng Băng được bắt gặp ở nhiều hàng quán ở Hàn Quốc.

Trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc, netizen vẫn luôn dành cho cô một câu tán dương mang tính biểu tượng: Phạm Băng Băng đã thống nhất thẩm mỹ của cả một thời đại. Dù thỉnh thoảng vẫn có những luồng ý kiến tranh cãi, nhưng không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng mang tính bước ngoặt của Phạm Gia.

Trước khi Phạm Băng Băng bùng nổ, gu thẩm mỹ đại chúng thường thiên về nét thanh thuần, hiền dịu kiểu "cô gái nhà bên". Chính sự xuất hiện của cô với cằm V-line sắc lẹm, đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ bừng sáng và ngũ quan sắc sảo đã lật ngược thế cờ, biến khuôn mặt V-line thành thước đo cái đẹp và là khuôn mẫu phẫu thuật thẩm mỹ suốt một thời gian dài.

Hơn thế nữa, hiếm có một gương mặt Hoa ngữ nào lại mang độ nhận diện xuyên văn hóa mạnh mẽ đến vậy, làm hài lòng được cả thước đo thẩm mỹ của phương Đông lẫn sự ưu ái của truyền thông phương Tây.

Sau 2 thập kỷ, đường V-line sắc lẹm của Phạm Băng Băng vẫn là "vũ khí nhan sắc" vượt thời gian.

Sức ảnh hưởng này tại Hàn Quốc thực chất không phải là hiệu ứng nhất thời qua vài tấm ảnh ăn nướng. Nhìn lại màn đổ bộ truyền thông xứ kim chi của cô hồi tháng 7 vừa qua, công chúng mới thấy hết quyền lực nhan sắc áp đảo của "nữ hoàng thảm đỏ".

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh Hàn Quốc, Phạm Băng Băng lại thể hiện sự khéo léo và tư duy thẩm mỹ nhạy bén khi biết cách nhập gia tùy tục. Dù vẫn diện những bộ Haute Couture hoành tráng, cầu kỳ mang đậm dấu ấn cá nhân, nhưng cô đã biết cách tiết chế để dung hòa mượt mà giữa phong cách lộng lẫy, kịch tính quen thuộc với nét tinh giản, thanh lịch của xứ kim chi.

Kết hợp cùng layout trang điểm trong trẻo, lớp nền căng bóng tự nhiên đúng chuẩn gu Hàn, màn xuất hiện của cô ngay lập tức khiến báo giới nước này không tiếc lời ca ngợi bằng những mỹ từ như "Phạm Băng Băng tỏa sáng rực rỡ" hay "Vẻ đẹp bay trong gió".

Gu thời trang tinh tế của Phạm Băng Băng tại các sự kiện ở Hàn Quốc.

Thậm chí, sức nóng của Phạm Băng Băng còn từng thổi bùng lên một cuộc thảo luận đầy thú vị trên các diễn đàn Hàn Quốc: Nếu Phạm Băng Băng sinh ra ở Hàn Quốc và được xây dựng hình ảnh theo công thức của xứ kim chi, liệu ngôi vị "quốc bảo nhan sắc" của người bạn cùng tuổi Song Hye Kyo có bị lung lay?

Cùng sinh năm 1981, nhưng hai đại minh tinh lại mang đến hai thái cực hoàn toàn đối lập. Nếu như Song Hye Kyo là đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp ngọt ngào, đài các và chuẩn mực thanh tao, thì Phạm Băng Băng lại là hiện thân của sự sắc sảo, kiêu sa và ma mị.

Hai thái cực nhan sắc tuổi 45: Song Hye Kyo đài các, thanh tao còn Phạm Băng Băng lại kiêu sa, sắc sảo.

Có thể thấy, sự biến hóa linh hoạt từ một "bà hoàng thảm đỏ" lộng lẫy đến vẻ đẹp thanh lịch tinh giản, hay đơn thuần chỉ là một bóng hồng lướt qua quán thịt nướng đã minh chứng cho sức hút không thể lu mờ của Phạm Băng Băng. Đúng là cạn lời trước người phụ nữ nghe tên là biết đẹp - khi cần "chặt chém" sẽ bung xõa sự kiêu sa độc tôn, còn khi chỉ "đi dạo" vẫn thừa sức khiến người ta phải ngả mũ trầm trồ.

Ảnh: Internet, IGNV