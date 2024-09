Rửa mặt bằng nước lạnh hay nước nóng tốt hơn?

Rửa mặt là một trong những bước chăm sóc da quan trọng. (Ảnh: Weibo)

Rửa mặt là để rửa sạch bụi bẩn và các chất lạ trên da mặt. Vì vậy, trong trường hợp bình thường, bạn hãy sử dụng nước ấm để giúp lỗ chân lông mở ra và làm sạch dầu thừa, bụi bẩn trong nang lông. Dầu và bụi bẩn trên mặt có thể được hòa tan. Sau đó dùng sữa rửa mặt có tác dụng loại bỏ lớp biểu bì bong ra khỏi da mặt. Tuy nhiên, bạn không nên rửa mặt bằng nước quá nóng trong thời gian dài có thể gây tổn thương nhiệt nhẹ cho da.

Khi da đỏ bừng, dị ứng, thời tiết nắng nóng, bạn có thể rửa mặt bằng nước lạnh hoặc nước mát hoặc thoa nước lên mặt để làm co các mạch máu trên da, giảm tiết dịch do tổn thương da và làm chậm sự gia tăng nhiệt độ của da do các tình trạng viêm nhiễm khác nhau.

Nên lưu ý rằng rửa mặt bằng nước lạnh không có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông liên tục. Ngoài ra, độ hòa tan của các chất tan trong nước còn phụ thuộc vào nhiệt độ của dung dịch. Nhiệt độ của dung dịch càng cao thì càng hòa tan được nhiều chất tan. Do đó, nước quá lạnh không đủ mạnh để hòa tan và làm sạch dầu mỡ và bụi bẩn trên mặt.

Những người có loại da khác nhau cần nhiệt độ nước rửa mặt khác nhau.

- Da dầu, da hỗn hợp, da nhạy cảm nên rửa mặt bằng nước ấm, nhiệt độ khoảng 35 độ C. Nhiệt độ này có thể làm sạch hiệu quả các lỗ chân lông trên mặt và dầu mỡ lẫn bụi bẩn mà không làm bỏng da.

- Da khô nên rửa mặt bằng nước lạnh. Vì da khô tiết ra ít dầu hơn nên nếu chọn rửa mặt bằng nước nóng sẽ dễ làm tổn thương da mặt, khiến da ngày càng khô. Nước lạnh không có nghĩa là nước có nhiệt độ cực thấp. Đặc biệt vào mùa Đông lạnh giá, nhiệt độ nước phải đủ để da mặt cảm thấy dễ chịu.