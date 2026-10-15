Loạt ảnh nghỉ dưỡng mới được Rosé chia sẻ đang trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Không xuất hiện với những bộ cánh cầu kỳ hay tạo hình được chăm chút kỹ lưỡng, thành viên BLACKPINK mang đến những khoảnh khắc đời thường gần gũi, thư giãn bên người thân bạn bè. Hình ảnh có phần giản dị này giúp người hâm mộ nhìn thấy một khía cạnh thoải mái, tự nhiên hơn của nữ thần tượng sau lịch trình hoạt động dày đặc. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc nghỉ dưỡng, một chi tiết khác cũng nhanh chóng lọt vào tầm mắt của netizen: Phần chân tóc đen đã mọc dài dưới lớp tóc vàng quen thuộc.

Hình ảnh phần chân tóc đen đã mọc lên 1 đoạn được Rosé chia sẻ gần đây.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, hình ảnh này khiến nhiều người chú ý bởi Rosé vốn nổi tiếng với mái tóc vàng sáng gần như trở thành thương hiệu cá nhân. Việc chân tóc đen lộ rõ hơn thường lệ khiến không ít người suy đoán nữ ca sĩ đã có một khoảng thời gian không cần liên tục dặm lại màu tóc.

Với những người theo dõi Rosé lâu năm, đây là chi tiết khá hiếm gặp so với hình ảnh chỉn chu mà cô thường xuất hiện trước công chúng. Dù không thể xác định chính xác thời gian nghỉ dưỡng hay thời điểm nữ ca sĩ làm tóc gần nhất chỉ qua vài bức ảnh, phần chân tóc mới mọc vẫn khiến người hâm mộ có cảm giác cô đang tạm gác lại những yêu cầu khắt khe về ngoại hình để tận hưởng kỳ nghỉ của riêng mình.

Sự chú ý dành cho chân tóc đen của Rosé càng dễ hiểu khi nhìn lại hành trình gắn bó với màu tóc vàng của cô. Theo chia sẻ của nhà tạo mẫu tóc Cha Cha hồi đầu năm 2026, nữ ca sĩ đã duy trì màu tóc này khoảng 7 năm, đồng thời thực hiện tẩy chân tóc và nhuộm lại với tần suất khoảng hai tuần một lần. Hair Stylist này cũng từng bày tỏ lo ngại việc làm tóc quá thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tóc và da đầu, nhưng Rosé vẫn ưu tiên hình ảnh của mình trước công chúng.

Điều này phần nào cho thấy để duy trì mái tóc vàng sáng gần như hoàn hảo trong suốt nhiều năm, nữ thần tượng đã phải dành không ít thời gian và công sức cho việc chăm sóc, chỉnh sửa màu tóc.

Rosé đã duy trì màu tóc tảy trong suốt 7 năm.

Trong mắt công chúng, mái tóc vàng không đơn thuần là một lựa chọn làm đẹp mà đã trở thành dấu ấn nhận diện của Rosé. Từ những sân khấu cùng BLACKPINK đến các sự kiện thời trang quốc tế, nữ ca sĩ thường xuất hiện với mái tóc vàng hoặc những biến thể sáng màu, góp phần tạo nên hình ảnh vừa cá tính vừa sang trọng.

Màu tóc này cũng đặc biệt phù hợp với làn da sáng và phong cách thời trang thanh lịch, có phần phóng khoáng của cô. Suốt nhiều năm, người hâm mộ gần như đã quen với hình ảnh Rosé luôn xuất hiện chỉn chu, phần chân tóc được xử lý kỹ lưỡng để màu vàng duy trì sự đồng đều. Bởi vậy, việc chân tóc đen lộ rõ trong loạt ảnh nghỉ dưỡng mới đây càng trở nên đáng chú ý, giống như một khoảnh khắc hiếm hoi nữ thần tượng để mái tóc trở về trạng thái tự nhiên hơn.

Mái tóc vàng đã trở thành điểm không thể thiếu gắn liền với hình ảnh của Rosé.

Tuy nhiên, đằng sau màu tóc signature được khen ngợi ấy cũng là những lo lắng kéo dài của người hâm mộ. Không ít lần, mái tóc Rosé trở thành đề tài bàn luận khi các video hoặc hình ảnh ghi lại phần tóc có vẻ khô xơ, thiếu độ mượt và xuất hiện dấu hiệu gãy rụng. Những lọn tóc vốn bồng bềnh tựa công chúa nhiều lần để lộ tình trạng xơ rối, phần đuôi tóc chẻ ngọn và mất đi độ bóng tự nhiên, cho thấy dấu hiệu hư tổn sau thời gian dài tẩy nhuộm.

Mái tóc của Rosé nhiều lần để lộ tình trạng khô xơ, gãy rụng do tẩy nhuộm quá nhiều.

Vì thế, cộng đồng người hâm mộ cũng hy vọng Rosé có thể tận dụng khoảng thời gian ít xuất hiện để cho mái tóc được nghỉ ngơi. Nhiều ý kiến mong nữ ca sĩ thử quay lại với màu tóc tối như thời mới debut để mang đến diện mạo mới mẻ, đồng thờ hạn chế việc phải liên tục tẩy chân tóc để duy trì sắc vàng sáng.

Dĩ nhiên, màu tóc nào cũng là lựa chọn cá nhân của Rosé và mái tóc vàng vẫn là một phần quan trọng tạo nên dấu ấn của cô. Thế nhưng, sau nhiều năm gắn bó với màu vàng đặc trưng, có lẽ một lần trở lại với tóc tối màu sẽ không làm mất đi sức hút của Rosé, mà còn mở ra một phiên bản khác biệt và trưởng thành hơn của "bông hồng nước Úc".