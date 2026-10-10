Nhắc đến Rosé, ngoài mái tóc vàng signature hay vóc dáng mảnh mai đáng mơ ước, còn một “chân ái” thời trang gần như theo cô nàng từ sân bay, đường phố đến những buổi tiệc mang tên: màu đen. Và cũng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần diện gam màu này là Rosé lại tự động "bật chế độ" vừa quyến rũ vừa cool ngầu, khí chất tăng vọt. Đáng nói là nữ idol không cần những outfit quá cầu kỳ để tạo hiệu ứng ấy. Một chiếc áo phông đen, chân váy da hay váy quây tối giản qua tay Rosé đều có thể trở nên cực kỳ hút mắt. Khi thì sexy pha chút Y2K, lúc lại sắc lạnh như “chị đại”. Nhìn loạt outfit dưới đây mới thấy, Rosé không chỉ hợp màu đen mà còn cực biết cách mặc màu đen. Cùng một gam màu tưởng an toàn nhất tủ đồ, cô nàng vẫn biến hóa đa dạng mà chẳng set nào giống set nào.

Một trong những cách phối rất đặc trưng của Rosé là đặt món đồ nữ tính bên cạnh trang phục đời thường. Chiếc áo hai dây đen viền ren vốn khá gợi cảm, nhưng khi đi cùng quần jeans xanh ống rộng lại trở nên cá tính và dễ mặc hơn. Phần áo ôm phía trên kết hợp quần rộng cũng giúp cân bằng tỷ lệ, đồng thời làm nổi bật vòng eo nhỏ của nữ ca sĩ. Thắt lưng da nâu và kính đen vừa đủ để hoàn thiện vẻ ngoài lạnh lùng. Chị em hoàn toàn có thể học công thức này: nếu áo hai dây đã mỏng, ôm hoặc nhiều chi tiết ren, hãy phối cùng quần jeans dáng rộng và tiết chế phụ kiện. Cách kết hợp một món điệu với một món khỏe khoắn sẽ giúp tổng thể có điểm nhấn mà không bị quá phô trương.

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Không cần những khoảng hở táo bạo, Rosé vẫn tạo được vẻ ngoài đầy quyền lực khi chọn chất liệu da làm chủ đạo. Áo khoác da có phần vai đứng dáng được kết hợp với chân váy đồng chất, thắt lưng bản lớn, tất đen xuyên thấu và giày cao gót mũi nhọn. Loạt món đồ mang đường nét sắc sảo khiến diện mạo của cô càng thêm cuốn hút. Đáng chú ý, Rosé khéo léo dùng chiếc áo trắng đơn giản bên trong để cả cây đồ đen không trở nên quá nặng nề. Kính râm, túi da bóng và giày mũi nhọn tiếp tục nhấn vào vẻ lạnh lùng, sang chảnh. Chị em muốn thử diện nhiều món đồ da cùng lúc cũng có thể áp dụng cách này: thêm một khoảng màu sáng ở lớp áo trong, đồng thời chọn giày thanh thoát và hạn chế phụ kiện rườm rà để tổng thể cân bằng hơn.

- Nơi mua tương tự: Áo trắng - Áo khoác da - Chân váy da

Có những hôm Rosé chứng minh mặc đẹp chẳng nhất thiết phải bắt đầu từ một món đồ đặc biệt. Chiếc áo phông đen oversized được sơ vin nhẹ cùng shorts da, tạo tỷ lệ trên rộng - dưới ngắn cực hợp với vóc dáng mảnh mai của cô nàng. Điểm khiến set đồ thoát khỏi cảm giác quá an toàn lại nằm ở đôi giày. Thay vì sneaker quen thuộc, Rosé chọn giày da đen cùng tất trắng nhún ở cổ chân, đưa một chút preppy pha tomboy vào outfit casual. Túi đen nhỏ và kính râm cũng được giữ tối giản để tổng thể không bị tham chi tiết. Với những ngày chỉ muốn mặc áo phông, chị em có thể thử đổi sneaker thành loafer hoặc giày da đi cùng tất cao cổ, chỉ một thay đổi nhỏ ở đôi chân cũng đủ khiến set đồ basic trông có gu hơn hẳn.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần short da

Rosé cũng rất giỏi biến những món đồ tưởng khá “công sở” thành outfit sân bay thời trang. Áo phông trắng cơ bản được layer cùng áo gile đen ôm gọn, phía dưới là chân váy đen dài xẻ tà. Chiếc gile chính là mảnh ghép làm thay đổi toàn bộ tinh thần outfit. Phom áo ôm tạo đường eo rõ nét, đối lập với chân váy dài có độ rủ phía dưới. Rosé thậm chí còn đi dép xỏ ngón thay vì cao gót, nhờ vậy set đồ đen - trắng vẫn có sự phóng khoáng rõ nét. Muốn mặc layer mà không bị “nuốt dáng”, chị em hãy ưu tiên một lớp ngoài vừa vặn hoặc có đường eo rõ như Rosé, phần dưới có thể rộng và dài hơn nhưng tỷ lệ cơ thể vẫn được giữ gọn tối đa.

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Và tất nhiên, tủ đồ đen của Rosé khó thiếu một chiếc minidress - item cô chọn diện trong dịp sinh nhật năm nay. Không cần cut-out phức tạp hay đính kết cầu kỳ, thiết kế quây chỉ tập trung vào phom ôm gọn cơ thể cùng phần viền satin gập nhẹ ở ngực. Sự tối giản lại chính là lợi thế. Phần vai và xương quai xanh được để lộ hoàn toàn, trong khi sắc đen tạo độ tương phản nổi bật với mái tóc vàng. Rosé cũng tiết chế trang sức, để chính đường nét cơ thể và phom váy trở thành điểm hút mắt. Với những chiếc váy đen tối giản thế này, đôi khi càng ít phụ kiện càng đẹp, chị em chỉ cần chọn một chi tiết đủ tinh tế như khuyên tai, vòng tay mảnh hoặc một đôi giày nổi bật là đã đủ hoàn thiện outfit.

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