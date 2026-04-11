Mới đây, loạt ảnh "fancam" ghi lại khoảnh khắc Doãn Hải My xuất hiện trên khán đài để cổ vũ ông xã Đoàn Văn Hậu đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không có sự hỗ trợ của các phần mềm chỉnh sửa hay ánh sáng studio, nhan sắc thật của Top 10 Hoa hậu Việt Nam đã được phơi bày trọn vẹn.

Qua ống kính "qua đường", Doãn Hải My diện trang phục đơn giản với áo sơ mi trung tính và quần trắng, tóc xõa tự nhiên. Dù không trang điểm cầu kỳ, gương mặt của nàng WAG vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ làn da mịn màng và những đường nét thanh tú. So với những tấm hình tự đăng trên Facebook hay Instagram, nhan sắc đời thực của Hải My được đánh giá là không có quá nhiều sự khác biệt, thậm chí còn mang vẻ gần gũi, dịu dàng hơn.

Loạt khoảnh khắc của Doãn Hải My do "camera thường" ghi lại gây chú ý (Ảnh: Rùa, Phann, Cá nóc)

Đáng chú ý hơn cả trong loạt ảnh fancam này là thần thái rạng rỡ của "mẹ bỉm sữa" bất chấp "camera thường". Dù thỉnh thoảng lộ khoảnh khắc chăm chú nhìn điện thoại hay suy tư trên khán đài với đôi má bánh bao cực đáng yêu, nhưng chỉ cần nở nụ cười là Doãn Hải My lại khiến khung hình "sáng bừng".

Nhiều netizen nhận xét rằng sau khi sinh quý tử đầu lòng, nhan sắc của Hải My ngày càng mặn mà và đằm thắm. Nếu như ảnh tự đăng thường được căn chỉnh góc máy để khoe trọn visual "bạch nguyệt quang làng bóng đá", thì ảnh fancam lại ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhất. Tuy nhiên, sự "lệch pha" giữa hai loại ảnh này ở trường hợp của Doãn Hải My là rất thấp.

Visual ngọt ngào của Doãn Hải My trên MXH

Vợ chồng Văn Hậu hạnh phúc bên nhau

Cặp đôi đình đám bậc nhất làng bóng đá

Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại nhiều lời "có cánh": "Cam thường mà thế này là quá đỉnh rồi, da đẹp thật sự!", "Nhìn Hải My dịu dàng quá, đúng chất tiểu thư Hà thành", "Gái một con trông mòn con mắt là có thật mọi người ạ, nhìn góc nghiêng mà mê luôn"...