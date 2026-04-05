Sau 2 năm dài đằng đẵng vật lộn với chấn thương, Đoàn Văn Hậu đã chính thức đánh dấu sự trở lại không thể bùng nổ hơn khi thể hiện cực ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam và CLB Công an Hà Nội, thậm chí anh còn trở thành chủ nhân của Bàn thắng đẹp nhất tháng 3 V.League 2025/2026. Để ăn mừng cột mốc lịch sử này, bà xã Doãn Hải My đã âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cực hoành tráng, khiến dân tình xôn xao với màn khóa môi ngọt đến lịm tim.

Thời gian qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi nể phục khi chứng kiến hành trình trở lại của hậu vệ tài hoa Đoàn Văn Hậu phải vắng bóng sân cỏ suốt 2 năm vì chấn thương dai dẳng. Đúng như biệt danh "Dream Chaser" (Kẻ theo đuổi giấc mơ), Văn Hậu đã không bỏ cuộc. Sự kiên trì nỗ lực của anh cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng bằng việc anh đã trở lại phong độ đỉnh cao, đặc biệt anh còn có một pha lập công siêu phẩm.

Tối 5/4, Văn Hậu được vinh danh với danh hiệu "Bàn thắng đẹp nhất tháng 3" dành cho pha ghi bàn đẳng cấp ở phút 66 trong trận đấu bù vòng 10 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Đông Á Thanh Hóa ngày 24/02/2026 ngay trên SVĐ Thanh Hóa. Ngay sau khi chồng nhận giải thưởng này, Doãn Hải My đã lập tức "ra tay", mở một bữa tiệc mừng công cực kỳ đầu tư để gây bất ngờ cho ông xã.

Doãn Hải My mờ tiệc hoành tráng mừng Văn Hậu trở lại

Không gian bữa tiệc được trang trí cầu kì với tông màu chủ đạo xanh ngọc và trắng. Điểm nhấn là backdrop khổng lồ được kết từ vô số bong bóng hình quả bóng đá đủ kích thước, cùng dòng chữ ý nghĩa đầy cảm xúc: "Welcome Back Dream Chaser" (Chào mừng Kẻ theo đuổi giấc mơ trở lại). Trên bàn tiệc là chiếc bánh kem màu đỏ nổi bật, được thiết kế mô phỏng chiếc áo đấu số 5 quen thuộc của Văn Hậu cùng những quả bóng nhỏ xinh xắn. Bữa tiệc không chỉ sang chảnh mà còn thể hiện sự tinh tế và tình yêu thương vô bờ bến mà Doãn Hải My dành cho người bạn đời.

Khoảnh khắc "đắt giá" nhất khiến netizen đồng loạt thả tim chính là bức ảnh cặp đôi cùng nhau nâng chiếc bánh kem. Giữa không gian lãng mạn, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã không ngần ngại trao nhau nụ cười rạng rỡ và một màn "khóa môi" cực ngọt ngào. Ánh mắt hạnh phúc và cử chỉ tình tứ của cả hai đã chứng minh một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn sau bão táp. Nhìn tà áo sơ mi màu kem dịu dàng của Hải My bên cạnh chiếc áo phông đen giản dị của Văn Hậu, dân tình không khỏi xuýt xoa trước visual "trai tài gái sắc" quá đỗi đẹp đôi của cả hai.

Không chỉ vậy, việc cô nàng luôn đồng hành cùng Văn Hậu từ thời gian chấn thương đến sự xuất hiện thường xuyên trên khán đài cổ vũ chồng càng chứng minh Hải My là hậu phương vững chắc cho Văn Hậu trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Văn Hậu đã trở lại đỉnh cao sau 2 năm chấn thương ác mộng (Ảnh: FBNV)

Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng Việt Nam đã lập tức bàn luận không ngớt và đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cặp đôi vàng. Nhiều netizen không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước nỗ lực phi thường của Văn Hậu và tấm lòng hiếu thuận, tâm lý của Doãn Hải My. Các "thánh soi" liên tục để lại những bình luận "tan chảy" trước màn tình tứ của cả hai, khẳng định đây đích thị là hình mẫu hôn nhân lý tưởng mà bất kỳ ai cũng phải ao ước.