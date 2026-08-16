Rộ tin Jisoo và thương hiệu thân "cơm không lành, canh chẳng ngọt"

Cứ đến tháng 9, cuộc đua trang bìa của làng thời trang lại nóng hơn hẳn. Bởi trong giới tạp chí, ấn phẩm tháng 9 thường được xem là một trong những số quan trọng bậc nhất trong năm. Chính vì vậy, việc các thương hiệu lớn "push" đại sứ lên bìa Kim Cửu không đơn thuần chỉ là một bộ ảnh thời trang, mà còn phần nào thể hiện sự coi trọng dành cho gương mặt đồng hành. Những ngôi sao được "chọn mặt gửi vàng" vì thế cũng thường là những cái tên sở hữu danh tiếng và tầm ảnh hưởng đáng kể. Thế nhưng mùa Kim Cửu năm nay, một màn công bố bìa của Marie Claire Korea lại bất ngờ kéo Dior Beauty và Jisoo vào tâm điểm bàn luận.

Marie Claire tung 3 bìa Dior Beauty nhưng lại thiếu Jisoo?

Mọi chuyện bắt đầu khi tạp chí Marie Claire Korea công bố liên tiếp 3 gương mặt trang bìa tháng 9 gồm Haerin (NewJeans), Nam Joo Hyuk và Kim Yuna. Điểm chung là cả ba đều là những đại sứ Hàn Quốc của Dior Beauty. Một đội hình tưởng như chẳng có gì đáng bàn lại lập tức khiến cộng đồng fan Jisoo chú ý bởi cái tên quen thuộc nhất trong "mối duyên" giữa Dior Beauty và Marie Claire Korea lại không xuất hiện. Đó chính là Jisoo.

3 đại sứ Dior Beauty tại Hàn dắt tay nhau lên bìa Marie Claire số Kim Cửu.

Sự vắng mặt này càng gây chú ý khi chị cả BLACKPINK đã có nhiều năm đồng hành với Dior và thường xuyên nhận được những đãi ngộ đặc biệt từ nhà mốt. Jisoo là đại sứ toàn cầu kép của Dior trong suốt nhiều năm, đồng hành với thương hiệu ở cả mảng thời trang lẫn làm đẹp. Sự gắn bó giữa đôi bên thậm chí khiến truyền thông và người hâm mộ thường ưu ái gọi cô bằng danh xưng "công chúa Dior".

Nhưng quan trọng hơn cả, Jisoo - Dior Beauty - Marie Claire Korea vốn là một "bộ ba" quá quen mặt mỗi mùa Kim Cửu.

Chuỗi bìa kéo dài nhiều năm bất ngờ bị ngắt

Trước năm 2026, Jisoo và Dior Beauty đã cùng xuất hiện trên bìa Marie Claire Korea tổng cộng 5 lần. Nữ idol liên tục góp mặt trên những bìa tháng 9 vào các năm 2020, 2022, 2023, 2024 và 2025.

Riêng đầu năm 2023, Jisoo còn phủ sóng 4 phiên bản bìa khai niên cho nhãn hàng. Đến tháng 9/2025, cô tiếp tục đồng hành cùng Dior Beauty trong concept "Miss Dior táo bạo và tự tin", đánh dấu lần thứ 5 xuất hiện trên bìa đặc biệt này cùng thương hiệu.

Chuỗi Kim Cửu ấn tượng của chị cả BLACKPINK.

Bởi vậy, việc Jisoo bất ngờ "đứt chuỗi" vào năm 2026 khó tránh khỏi khiến người hâm mộ hụt hẫng. Nhất là khi Marie Claire không bỏ qua Dior Beauty trong số tháng 9, mà ngược lại còn dành bìa cho tới 3 đại sứ khác của thương hiệu.

Điều đáng nói là Jisoo hoàn toàn không vắng mặt trong cuộc đua Kim Cửu năm nay. Nữ idol đã được công bố là gương mặt trang bìa W Korea số tháng 9/2026, lần này đồng hành cùng Cartier. Như vậy, Jisoo vẫn sở hữu một bìa tháng 9 quan trọng, nhưng thương hiệu đứng phía sau lại không phải Dior Beauty và tạp chí cũng không còn là Marie Claire Korea như chuỗi nhiều năm trước.

Tháng 9 năm nay Jisoo thuộc về bộ đôi Cartier và W Korea.

Chính sự thay đổi này càng khiến fan đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa Jisoo với Dior Beauty tại thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những bàn luận này vẫn chỉ xuất phát từ phản ứng của cộng đồng người hâm mộ trước việc chuỗi bìa quen thuộc bị gián đoạn, chưa thể dùng để kết luận về mối quan hệ giữa nữ idol và thương hiệu.

Nguồn: Threads.

Haerin và các đại sứ Dior Beauty bỗng dưng bị kéo vào "tâm bão"

Drama đáng lẽ chỉ xoay quanh câu chuyện "Jisoo đâu?" cuối cùng lại vô tình khiến những đại sứ Dior Beauty xuất hiện trên bìa Marie Claire năm nay bị kéo vào vòng tranh luận.

Trong đó, Haerin (NewJeans) trở thành cái tên được chú ý đặc biệt. Việc nữ idol góp mặt trên một trong ba bìa Kim Cửu của Marie Claire cùng Dior Beauty nhanh chóng được đặt lên bàn cân trong các cuộc thảo luận của người hâm mộ Jisoo, nhất là khi Haerin mới quay trở lại hoạt động sau hơn 2 năm.

Haerin bất ngờ "vạ lây"...

Nam Joo Hyuk và Kim Yuna cũng trở thành một phần của cuộc bàn luận, dù bản thân các nghệ sĩ chỉ đơn giản là những gương mặt được lựa chọn cho số báo năm nay.

... cùng Nam Joo Hyuk và Kim Yuna.

Ở thời điểm hiện tại, Dior Beauty, Marie Claire Korea lẫn Jisoo đều chưa đưa ra thêm chia sẻ nào xoay quanh những bàn luận này. Vì thế, việc "bộ ba" quen thuộc bất ngờ không còn tái hợp trong mùa Kim Cửu 2026 đơn giản là một sự thay đổi về kế hoạch hay thực sự báo hiệu cho một hướng đi mới vẫn còn là dấu hỏi. Có lẽ câu trả lời sẽ chỉ dần rõ ràng qua những hoạt động tiếp theo của Jisoo và Dior Beauty trong thời gian tới.

Nguồn ảnh: Instagram, Facebook, Threads, X.