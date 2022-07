Rilastil - Dòng sản phẩm làm đẹp đáng lưu tâm cho phái đẹp

"Không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp", đây là câu nói đề cao vai trò của việc làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của chị em phụ nữ. Hiện nay, chị em phụ nữ càng đề cao vấn đề làm đẹp, chăm sóc mình và họ nhận ra giá trị của việc làm đẹp. Bởi vậy việc tìm kiếm một giải pháp níu kéo nét xuân, chăm sóc tốt cho làn da luôn là mối bận tâm của chị em.

Hiện nay, đối với việc làm đẹp, phụ nữ hiện đại chú trọng vào yếu tố chất lượng sản phẩm. Họ mong muốn giải quyết vấn đề của làn da bằng cách đi sâu vào bản chất bên trong, mà không đơn thuần chỉ giải quyết vấn đề bề mặt. Cho nên không phải hãng mỹ phẩm nào cũng được giới làm đẹp tin dùng.

Xu hướng làm đẹp chuyên sâu đòi hỏi những sản phẩm chất lượng, an toàn

Trước xu hướng làm đẹp chuyên sâu vào bản chất, Rilastil xuất hiện trên thị trường làm đẹp như một luồng gió mới mang đến những giải pháp chất lượng thông qua việc đa dạng sản phẩm, đáp ứng đúng nhu cầu và tiêu chí làm đẹp mà chị em đưa ra. Với thế mạnh là "đứa con cưng" của Ganassini - Tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu nước Ý, Rilastil đồng hành cùng các quý cô xinh đẹp trên nhiều quốc gia bằng nhiều dòng sản phẩm uy tín và chất lượng.



Khác với các hãng mỹ phẩm khác, phương pháp làm đẹp của Rilastil là sự kết hợp giữa tính an toàn của nghiên cứu da liễu với tính nhạy cảm của mỹ phẩm. Hay nói cách khác, Rilastil mang đến những dòng sản phẩm mỹ phẩm - một loại mỹ phẩm có chứa các thành phần hoạt tính và dược tính có lợi cho làn da. Nhờ đó mà yếu tố an toàn, chất lượng của sản phẩm luôn được chú trọng đến mức cao hàng đầu. Đây được xem là tôn chỉ, giá trị cốt lõi của hãng trong suốt hành trình hơn 50 năm hình thành và tạo dựng niềm tin trên thị trường nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam.

Rilastil tạo ra sản phẩm chất lượng nhờ máy móc hiện đại

Thế mạnh của thương hiệu Rilastil đến từ sự đa dạng các dòng sản phẩm chăm sóc chuyên sâu cho sức khỏe và sắc đẹp của nhiều loại da. Mỗi sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm này đều có công dụng và tính năng nhất định vì được nghiên cứu và tìm hiểu chuyên sâu bởi các chuyên gia Italia. Rilastil đã thành công trong việc mang các sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu, an toàn và lành tính đến cho nhiều đối tượng, nhiều loại da dù là làn da khó tính. Sự sáng tạo, nghiên cứu và tiêu chuẩn nghiêm ngặt về mặt chất lượng luôn được Rilastil coi trọng. Hầu hết sản phẩm của hãng đều được thực hiện tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu hóa sinh với chế độ kiểm nghiệm được đề cao.



Điều này cho thấy, để tạo ra một sản phẩm tuyệt vời cho làn da phát huy hết ưu điểm và hạn chế nhược điểm, thương hiệu Rilastil đã tuân thủ các quy tắc một cách chặt chẽ. Các khâu chọn nguyên liệu, quá trình sản phẩm và tạo ra thành phẩm hoàn chỉnh đều do những chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu, am hiểu phương pháp sinh hóa thực hiện. Trong quá trình sản xuất chất lượng và độ an toàn của sản phẩm đều liên tục được giám sát, tối ưu hóa và đặc biệt phải đổi mới liên tục.

Quy trình sản xuất được giám sát chặt chẽ

Các hoạt động cải tiến và đổi mới liên quan đến hoạt động giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng từ nguyên liệu thô đến quá trình, từ bao bì đến phân phối từ nhà cung cấp cho tới điểm cuối cùng Rilastil đều nhằm mục đích đạt được sự hài lòng của khách hàng. Đặc biệt, hệ thống các thủ tục nội bộ luôn được đảm bảo, liên tục được sửa đổi, cập nhật và đảm bảo bằng các chứng nhận của các cơ quan bên ngoài. Chưa kể các sản phẩm đều được kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng theo đúng quy trình tối ưu hàng đầu. Có một quá trình hoàn hảo như vậy nên những sản phẩm được Rilastil làm ra đều có chất lượng cao, vệ sinh an toàn.



Dược - mỹ phẩm lên ngôi, phương pháp làm đẹp sinh hóa với quy trình đạt chuẩn của Rilastil hoàn toàn nhận được sự tin dùng và ưa chuộng của khách hàng. Sự an toàn, chất lượng và phương pháp làm đẹp tốt hàng đầu đến từ nhãn hiệu mỹ phẩm Rilastil có thể xem là "đại sứ" sắc đẹp giúp chị em tự tin lựa chọn để cải thiện và chăm sóc chuyên sâu sức khỏe - sắc đẹp của làn da.

