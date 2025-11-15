Review sữa ColosBaby tại AVAKids có tốt không?

Sữa ColosBaby là sản phẩm của thương hiệu nào?

Sữa ColosBaby là dòng sản phẩm dinh dưỡng đến từ VitaDairy, một thương hiệu sữa quen thuộc tại Việt Nam. Với định hướng phát triển các sản phẩm sử dụng sữa non làm nguyên liệu chủ lực, VitaDairy mang đến nhiều lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho trẻ nhỏ. Sữa non sử dụng trong ColosBaby được nhập khẩu từ Pháp và kết hợp cùng sữa bột theo quy trình sản xuất hiện đại được chuyển giao từ đối tác nước ngoài. Sự kết hợp này mang lại nguồn dinh dưỡng hỗ trợ sự phát triển thể chất và não bộ của trẻ trong từng giai đoạn.

Sữa ColosBaby là sản phẩm dinh dưỡng thuộc thương hiệu VitaDairy đến từ Việt Nam

Sữa ColosBaby có mấy loại?

Hiện nay, ColosBaby có bốn dòng sản phẩm phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau.

ColosBaby Gold hỗ trợ hệ miễn dịch và phát triển toàn diện nhờ thành phần sữa non ColosIgG 24h nhập khẩu từ Mỹ, kết hợp cùng các dưỡng chất thiết yếu.

ColosBaby IQ Gold tập trung vào phát triển trí tuệ, bổ sung DHA từ tảo, Choline và Taurine kết hợp với sữa non nhằm hỗ trợ khả năng ghi nhớ và phát triển thị giác.

ColosBaby Bio Gold hướng tới hệ tiêu hóa khỏe mạnh khi sử dụng 2'FL HMO, lợi khuẩn Bifidobacterium và chất xơ hòa tan, giúp cải thiện hấp thu và tăng cường đề kháng.

Với trẻ cần cải thiện thể trạng, ColosBaby Gain mang đến nguồn năng lượng phù hợp, kết hợp dưỡng chất hỗ trợ tiêu hóa và trí não, giúp trẻ bắt kịp đà tăng trưởng.

Các loại sữa ColosBaby được nhiều phụ huynh tin chọn

Thành phần dinh dưỡng có trong sữa ColosBaby

Thành phần trong mỗi sản phẩm ColosBaby được thiết kế theo nhu cầu dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Hàm lượng sữa non chiếm tỷ lệ đáng kể, cung cấp nguồn IgG tự nhiên hỗ trợ miễn dịch. Bên cạnh đó, lactoferrin trong sản phẩm giúp cơ thể tăng khả năng hấp thụ sắt và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Chất xơ hòa tan FOS hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và giúp cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa hay táo bón. Nhóm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao như canxi, photpho, vitamin D3 và K2 góp phần hoàn thiện hệ xương. Các lợi khuẩn trong sữa giúp cân bằng hệ vi sinh và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.

Với sự kết hợp của nhiều dưỡng chất thiết yếu, ColosBaby mang lại nguồn năng lượng phù hợp để trẻ tăng cân đều đặn, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch nhờ chất xơ hòa tan và nhóm lợi khuẩn.

Lưu ý khi sử dụng sữa ColosBaby

Sữa ColosBaby được pha với nước ấm ở mức nhiệt khoảng 50°C để giữ nguyên hoạt chất trong sữa. Lượng sữa và số muỗng pha theo hướng dẫn trên bao bì, được khuyến nghị theo từng nhóm tuổi nhằm bảo đảm trẻ nhận đủ dưỡng chất theo nhu cầu.

Sữa sau khi pha nên được sử dụng ngay trong vòng một giờ, không dùng lại phần sữa còn thừa. Đối với sữa bột, phụ huynh nên sử dụng hết trong vòng 20 ngày kể từ khi mở nắp để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

AVAKids - Địa điểm mua sữa bột chính hãng, giá tốt cho mọi nhà

Đến với AVAKids, khách hàng có thể tìm thấy đa dạng sản phẩm sữa ColosBaby, sữa Vinamilk Optimum, sữa Milo cùng nhiều sản phẩm cho mẹ và bé bỉm tã, vitamin và khoáng chất,,... đến từ các thương hiệu uy tín.

Khi mua sắm tại AVAKids, khách hàng được hưởng nhiều quyền lợi như cam kết 100% hàng chính hãng, đổi trả trong 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi, cùng nhiều hình thức thanh toán linh hoạt. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tư vấn miễn phí qua hotline 1900.866.874 (8:00 - 21:30), giúp phụ huynh dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bé.

(Các chính sách này được cập nhật vào tháng 11/2025 và có thể thay đổi theo từng thời điểm)

Việc lựa chọn và sử dụng sữa ColosBaby đúng cách sẽ giúp phụ huynh an tâm hơn trong quá trình chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Đừng quên đến ngay AVAKids để chọn mua cho bé những sản phẩm chính hãng với giá thành ưu đãi cùng nhiều quà tặng hấp dẫn ba mẹ nhé!

Lưu ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ



