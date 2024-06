Review kem chống nắng Dr. Baumann mà Sơn Tùng M-TP sử dụng trên TikTok

Kem chống nắng Dr. Baumann vừa sở hữu 3 tầng lọc kháng nắng hiệu quả, vừa tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn an toàn Bionome - được khối Châu Âu công nhận là tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và đạo đức ứng dụng trong mỹ phẩm.



Chống nắng Dr.Baumann được Sơn Tùng M-TP sử dụng trong video Tiktok

Đánh giá về bao bì kem chống nắng Dr.Baumann



Không quá bắt mắt về tube, nhưng màu vàng cũng khá ấn tượng. Tìm hiểu kỹ về hãng thì biết rằng, các sản phẩm của Dr.Baumann luôn chú trọng vào chất lượng của từng thành phần hơn là tập trung vào bao bì. Khi mua sản phẩm, khách hàng sẽ ngạc nhiên vì sản phẩm không có hộp giấy như các hãng cao cấp khác, vì điều này không chỉ tiết kiệm chi phí cho khách hàng, mà còn giúp giảm thiểu rác thải ra môi trường và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.



Theo thông tin nhãn hàng cam kết kem chống nắng tự thân lành tính có thể sử dụng cho cả mẹ bầu.

Đánh giá về bảng thành phần kem chống nắng Dr.Baumann



Ngoài ra bảng thành phần của Dr.Baumann lại khá ít so với các sản phẩm chống nắng trên thị trường. Nhưng khi được tư vấn bởi chuyên gia của hãng, thì thông tin mình nhận được khá thú vị và bất ngờ. Không chỉ riêng kem chống nắng mà tất cả sản phẩm của hãng đều cam kết nói không với mùi thơm tổng hợp, chất bảo quản hóa học, dầu khoáng hay những thành phần dư thừa mà làn da không cần đến, Dr.Baumann chú trọng vào các thành phần chất lượng nhằm nâng cao kết quả và sự lành tính cho khách hàng, nên an toàn cho cả làn da nhạy cảm, mụn, mẹ bầu và sau treatment. Do đó sản phẩm của Dr.Baumann luôn được ưu tiên trong các phác đồ tại phòng khám, spa, chuyên gia da liễu sử dụng.



Đánh giá về giá thành của kem chống nắng Dr. Baumann

Kem chống nắng Dr. Baumann Sun Lotion Factor 25 Free of oil and emulsifier có 2 dung tích: 958.000 VND/tuýp 75ml và 1.738.000 VND/ 200ml. Nếu chia ra mỗi tháng sử dụng tầm 400k/tháng, với mức giá này nhiều người thắc mắc vì sao sản phẩm từ Châu Âu, chất lượng của Đức, 1 brand uy tín như Dr.Baumann nhưng giá lại thấp hơn so với các brand dược mỹ phẩm, giá đôi khi lại bằng với sản phẩm Việt Nam?

Đây là điều đặc biệt mà bác sĩ Henrich, người đồng sáng lập của hãng cho biết: Mong muốn của chúng tôi là mọi khách hàng có cơ hội tiếp cận với sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý. Vì thế, hãng đã bán với giá trực tiếp tại nhà máy sản xuất (hãng có nhà máy riêng) và không thông qua các công ty thương mại, cắt giảm toàn bộ chi phí thừa như bao bì, thành phần không cần thiết. Với chất lượng tương tự, nếu thông qua các brand thương mại hiện có trên thị trường, chắc chắn giá sản phẩm sẽ đội lên gấp 2, 3 lần.

Kem chống nắng Dr. Baumann Sun Lotion Factor 25 Free of oil and emulsifier có an toàn không?

Bạn có thể yên tâm về sự lành tính và an toàn của sản phẩm, vì đã được Sở Y Tế kiểm duyệt bảng thành phần và công bố của hãng là không chứa các chất chống nắng gây hại đang phổ biến trên thị trường như: Oxybenzone (ảnh hưởng xấu đến các rạn san hô và các sinh vật dưới đại dương) Octinoxate và Avobenzone,Homosalate, Octocrylene . Đây là những thành phần chống nắng mà FDA, EWG cảnh báo có hại cho da và sức khỏe có thể tích lũy sâu trong da, gây tổn thương tế bào, nội tiết, có tiềm năng nguy cơ gây ung thư, ảnh hưởng đến thai nhi....

Ngoài ưu điểm hoàn toàn không chứa các hóa chất gây kích ứng da, chống nắng tự thân Dr.Baumann giúp bảo vệ da an toàn đến 3 tầng chống nắng vượt trội mà không phải bất cứ thương hiệu nào cũng có được, đó là: Tầng chống nắng tự nhiên (vitamin E tự nhiên nguyên chất), tầng chống nắng vật lý (titanium dioxide) và tầng chống nắng hóa học (Tinosorb S) an toàn cho da mỏng yếu, nhạy cảm dễ kích ứng, da dầu mụn và lành tính cho da phụ nữ mang thai và trẻ em.

Đánh giá cao về sự nhân văn và đạo đức của hãng

Điều mình có cảm tình với Dr.Baumann là ngoài chăm sóc da an toàn, hãng đề cao giá trị nhân văn qua việc nâng cao ý thức chăm sóc da của khách hàng. Từ hơn 34 năm trước, Dr.Baumann đã cam kết không sử dụng bất kỳ thành phần nào có nguồn gốc từ động vật giúp nâng cao ý thức bảo vệ động vật, giá trị nhân văn vì là thương hiệu nước Đức không sử dụng những thành phần hóa chất độc hại và chai lọ khó phân hủy, gây gánh nặng cho môi trường, gây biến đổi khí hậu, tàn phá san hô và ô nhiễm môi trường. Một thương hiệu nhân văn như vậy, nên rất xứng đáng để được ủng hộ phải không?

Mua kem chống nắng Dr. Baumann Sun Lotion Factor 25 Free of oil and emulsifier ở đâu? Giá bao nhiêu?

Bạn có thể tìm mua kem chống nắng Dr. Baumann Sun Lotion Factor 25 Free of oil and emulsifier trực tiếp tại cửa hàng Dr. Baumann, hệ thống đại lý trên toàn quốc: https://drbaumann.vn/products/sun-lotion-factor-25

