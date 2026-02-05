Ra mắt thương hiệu Mamachéri: Khi hành trình làm mẹ thảnh thơi hơn từ những điều nhỏ nhất

Mamachéri là thương hiệu thời trang dành cho mẹ & bé ra đời với mong muốn đồng hành cùng mẹ trong những năm tháng đầu đời ấy. Mamachéri gửi gắm thông điệp "Bé thoải mái – mẹ thảnh thơi – nuôi dưỡng yêu thương", như một lời thì thầm dịu dàng rằng hành trình làm mẹ sẽ nhẹ nhõm hơn khi luôn có sự thấu hiểu và sẻ chia.

Mamachéri: Dịu dàng như cách mẹ yêu con

Tên gọi Mamachéri được lấy cảm hứng từ tiếng Pháp. Trong đó, "Mama" là mẹ, còn "Chéri" mang ý nghĩa "yêu dấu", một cách gọi thân mật, trìu mến dành cho người yêu thương. Cách viết với dấu sắc (é) không chỉ gợi lên âm hưởng Pháp tinh tế, mà còn truyền tải cảm giác tinh tế, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.

Biểu tượng quả cherry đi cùng tên thương hiệu không chỉ mang sắc thái vui tươi, ngọt ngào mà còn đại diện cho tình yêu trong trẻo, thuần khiết như mối liên kết đầu đời giữa mẹ và bé. Mamachéri ra đời từ mong muốn tạo nên một "thế giới nhỏ", nơi tình yêu của mẹ được chuyển hóa thành những sản phẩm tinh tế, an toàn và đầy thấu hiểu.

Comfort for Baby - Easy for Mom - United in Love

Mamacheri tin rằng, một em bé thoải mái sẽ mang đến sự an tâm cho người mẹ. Và khi người mẹ được nhẹ gánh lo âu, hành trình làm mẹ sẽ trở nên trọn vẹn hơn.

Với triết lý "Comfort for Baby - Ease for Mom - United in Love" là kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình phát triển sản phẩm từ chất liệu, thiết kế cho đến cách sử dụng trong đời sống hằng ngày.

An toàn & thoải mái cho bé

Làm mẹ rồi mới hiểu, có những thứ mình chọn không phải vì đẹp nhất, mà vì an tâm nhất.

Mamachéri chọn cách bắt đầu từ chất liệu – những nguyên phụ liệu đạt chuẩn OEKO-TEX® Standard 100, an toàn cho làn da nhạy cảm của bé.

Mamacheri sử dụng các chất liệu cao cấp như Air Cotton, Molistflex, Tencella mềm mại, thoáng khí và co giãn dễ chịu, giúp bé vận động tự do và luôn cảm thấy thoải mái như được mẹ ôm ấp.

Bộ sản phẩm được xây dựng theo concept basic, bảng màu dễ phối, form dáng tối ưu cho từng giai đoạn phát triển. Từng chi tiết nhỏ như cúc phối màu, khóa kéo hai chiều, bo tay bo chân lật đều được nghiên cứu để giúp mẹ thay đồ, thay bỉm nhanh chóng và thuận tiện hơn, kể cả trong những đêm thiếu ngủ.

BST Joy Essentials: Trải nghiệm gắn kết mẹ & bé

Mamachéri tin rằng quần áo không chỉ để mặc, mà còn là một phần của những khoảnh khắc đáng nhớ đầu đời. Vì vậy, thương hiệu không chạy theo xu hướng cầu kỳ, mà tập trung vào cảm xúc thật và đời sống thật của mẹ và bé. Thương hiệu không chỉ nghĩ cho bé, Mamacheri còn đặt người mẹ vào trung tâm của thiết kế.

Joy Essentials - Dòng sản phẩm đầu tiên dành cho những ngày đầu làm mẹ

Trong lần ra mắt này, Mamachéri giới thiệu dòng sản phẩm Joy Essentials - bộ sưu tập basic & accessible, được thiết kế dành riêng cho giai đoạn sơ sinh và infant.

Joy Essentials là bộ sản phẩm basic với bảng màu dịu nhẹ, dễ phối, giúp mẹ dễ dàng chọn đồ mà không mất nhiều thời gian. Form dáng được tối ưu cho bé sơ sinh và infant, hỗ trợ việc thay đồ, thay bỉm nhanh chóng, đặc biệt trong những đêm thiếu ngủ.

Sản phẩm dễ giặt, bền màu, không bai dão và giữ form lâu dài – trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của mẹ trong những tháng ngày đầu đời.

Chiến dịch ra mắt của Mamachéri mang tên "Bé thoải mái – mẹ thảnh thơi – nuôi dưỡng yêu thương", như một lời nhắn gửi đến các bà mẹ rằng: mỗi ngày làm mẹ có thể rất mới mẻ, có thể vụng về, nhưng rồi mọi thứ sẽ dần trở nên dễ dàng hơn.

Từ buổi sáng thức dậy thay đồ, những giờ chơi đùa, giấc ngủ trưa cho đến khoảnh khắc cuối ngày Joy Essentials luôn ở đó, lặng lẽ hỗ trợ để mẹ an tâm hơn và bé thoải mái hơn.

Mamachéri không cố gắng tạo nên những hình ảnh hoàn hảo, mà tập trung vào những khoảnh khắc thật: bé ngủ ngoan, bé ngọ nguậy khám phá thế giới, mẹ vụng về nhưng đầy yêu thương.

Mamachéri – Đồng hành cùng mẹ từ những điều nhỏ nhất

Sự ra đời của Mamacheri không nhằm tạo ra một thương hiệu thời trang hào nhoáng, mà để xây dựng một "thế giới nhỏ" nơi tình yêu của mẹ dành cho con được thể hiện một cách tinh tế, nhẹ nhàng và bền bỉ.

Trong từng đường kim mũi chỉ, Mamachéri đặt vào đó sự thấu hiểu, trách nhiệm và mong muốn đồng hành lâu dài cùng hành trình lớn lên của bé cũng như hành trình của mẹ.

Mamachéri tin rằng, hành trình làm mẹ không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần đủ yêu thương, đủ an tâm và đủ nhẹ nhàng.

Với Mamacheri, mỗi bộ quần áo không chỉ để mặc, mà còn là một cái ôm, một sự sẻ chia giúp mẹ vững tin hơn và bé được lớn lên trong sự dịu dàng trọn vẹn.